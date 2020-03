Comisión entrega matriz con propuestas de reforma electoral

TSE empieza la discusión de temas que finalizarán con una propuesta de reforma electoral. (Foto Prensa Libre: Manuel Hernández)

La Comisión de Actualización y Modernización Electoral (Came) entregó ayer a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a los candidatos a sustituirlos la matriz de propuestas de reformas electorales.

Con la entrega de esa matriz se da por concluido el proceso de análisis y discusión de las posibles modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), el cual comenzó el 17 de enero y finalizó el 21 de febrero último.

Durante ese tiempo se efectuaron siete sesiones, en las que se deliberaron las propuestas de reformas a la normativa electoral que presentaron 77 organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre últimos.

La base legal de la Came es el artículo 256 bis de la Lepp, el cual determina que al concluir el proceso electoral del 2019 se establecerá esa instancia, cuyo objetivo será evaluar los últimos comicios, analizar propuestas de reformas y así redactar una iniciativa de ley para mejorar el ejercicio siguiente.

Próximos magistrados decidirán

Esta vez serán los nuevos magistrados, quienes asumen el 20 de marzo, los que tendrán que determinar sobre la reforma electoral que debe conocer el Congreso antes de que finalice el primer período de sesiones, el 14 de mayo próximo.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, Greicy de León, indicó que ese material será importante y que tendrán tiempo para analizar y presentar la iniciativa, con el fin de “garantizar la voluntad ciudadana”.

“Son temas importantes que se deben subsanar, como el transfuguismo, el voto en el extranjero, en cuanto a si es viable y si puede seguir existiendo, y este material será una herramienta muy importante para el proceso de reforma electoral”, explicó De León.

El presidente del TSE, Julio Solórzano, afirmó que con la entrega del consolidado de las propuestas se concluye con la sistematización, y que tanto la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso como los candidatos a magistrados de ese alto tribunal tienen el debido tiempo para concretar una propuesta de modificaciones.

“Son varios temas. Esa es la importancia de entregar el documento que puede orientar a los legisladores y al organismo electoral para tener un buen proceso electoral. Por respeto al nuevo tribunal, nosotros concluimos el período el próximo viernes y en ocho días no se puede hacer una iniciativa, y no sería correcto que la hiciéramos y se colocaran normas que pueden ser complejas y no vamos a implementar, por lo que ellos tendrán la sensatez para implementarla”, dijo Solórzano.

El día en que se estableció la Came, el presidente del TSE explicó que el proceso busca un sistema que mejore muchos aspectos, como la participación ciudadana, las campañas, las asambleas de las organizaciones políticas y las postulaciones de candidatos.

Entre los cerca de mil planteamientos, los asuntos más recurrentes fueron la democratización interna de los partidos políticos, la forma como se vota por las diputaciones distritales, la inclusión para establecer cuotas de mujeres y pueblos indígenas, el financiamiento de las organizaciones políticas, el régimen de medios de comunicación y el fortalecimiento del TSE.

Ese ente electoral sería el encargado de presentar la correspondiente iniciativa de ley al Congreso.

Los temas que se deliberaron: