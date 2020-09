Comisión se niega a buscar acuerdos para las Cortes por señalamientos de la oposición

La elección de Cortes abarcó buena parte de la sesión de Jefes de Bloque, pero nuevamente no se llegaron a acuerdos. Fotografía: Congreso.

Únicamente 12 bancadas de 19 representadas ante el Legislativo nombraron a un diputado para la Comisión que tendría como fin establecer una hoja de ruta para la elección de las Cortes de Apelación y Corte Suprema de Justicia (CSJ), según informó Armando Castillo, vicepresidente del Congreso y delegado como coordinador de la mesa de trabajo.

La Comisión no logró si quiera agendar una primera reunión de trabajo porque algunos bloques manifestaron, públicamente, tener dudas de las verdaderas intenciones que tuvo la Junta Directiva para el nombramiento.

“La práctica ha demostrado que la creación de mesas de trabajo conlleva una intención de dilatar los procesos o de no ejecutarlos”, manifestaron en una carta diputados del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), Movimiento Semilla, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Winaq, URNG – Maíz y Bienestar Nacional (Bien).

Por ello el diputado Castillo anunció que enviarán un oficio a la Junta Directiva solicitando disolver la comisión para evitar, que algunos diputados, se escuden en una propuesta que únicamente buscaba encontrar soluciones a la prolongada elección de Cortes.

“Se ha hablado que es una estrategia dilatoria y ha servido para discursos, es más, últimamente se ha hablado enfocando la discusión en descalificar esta mesa, por lo tanto tampoco nos quisiéramos nosotros prestar para que de manera coyuntural se esté desenfocando el discurso hablando de la mesa y ya no de la elección de Cortes, en mi caso particular creo yo que no es conveniente”, refirió el diputado.

Al mismo tiempo Douglas Rivero del bloque Humanista, miembro de la directiva e integrante de la fugaz comisión, explicó que por estos señalamientos es mejor que el tema retorne a su discusión original.

“Lastimosamente muchos lo toman para poder salir en la televisión yo platiqué con el diputado Armando Castillo y quedamos de acuerdo en que si no hay un avance en la mesa técnica que el tema regrese de nuevo a Jefes de Bloque, para que las personas vean nuestra buena voluntad en querer elegir Cortes”, señaló.

Por su parte el diputado Allan Rodríguez, presidente del Congreso, manifestó no comprender por qué la postura de las bancadas que señalaron la propuesta como una táctica dilatoria, “fue solicitud de los mismos diputados de oposición quienes decían que por medio de una mesa se podrían llegar a acuerdos, se establece la mesa, y luego nuevamente cambian de discurso para decir que si tienen la intención de dialogar pero no sentarse en una mesa, es irónico escuchar ese tipo de declaraciones”.

Priorizar elección

Una de las primeras bancadas en anunciar públicamente su rechazo a esta comisión fue la de Compromiso Renovación y Orden (Creo), quienes manifestaron, en un comunicado, que la entidad para este dialogo era la Instancia de Jefes de Bloque, pero además también tenían dudas del origen de la propuesta.

“Obviamente esta elección se ha trabado por malas decisiones de la Comisión de Postulación, después la CC con su sentencia, después el MP con sus antejuicios, entonces es un problema que ya venía malo y se empeoró, yo no quiero pensar que sea una estrategia de dilatación pero así suena, desafortunadamente uno quisiera creer que no, pero tiene toda la cara que lo que quiere es atrasarlo”, refirió Rodolfo Neutze, jefe de bancada.

Winaq también apoya la suspensión de la Comisión especial, pero considera que el tema si tiene que ser prioridad y no quedar en el último punto de la agenda parlamentaria.

“Hoy nos estamos viendo como un Congreso que no produce y como un Congreso que no asume la responsabilidad, pasemos la hoja de esta historia y demostrémosle al pueblo de Guatemala que este Congreso si tiene el intereses y que si quiere elegir a los magistrados de esta alta Corte, pero de una vez tomemos esa decisiones porque vamos a estar hablando de los temas, va a pasar el segundo periodo legislativo y no vamos a tener acuerdos”, indicó su jefa de bloque Sonia Gutiérrez.

Hay voluntad

Algunos diputados, por el contrario, consideran que esta mesa de trabajo habría permitido avanzar en una discusión que se encuentra estancada, que impide cumplir con una de las responsabilidades del Legislativo.

“Tengamos una reunión de Jefes de Bloque específicamente para abordar ese tema, y en esa instancia podríamos nosotros ahondar con el tiempo necesario, discutir con el tiempo necesario y a la altura. Yo no quiero dejar de reconocer la importancia de esa primera instancia que podría ser la mesa técnica en la cual se pudiera agendar e identificar los elementos que están obstaculizando el proceso de elección y quizás de esa mesa traer algo acá”, argumentó Manuel Conde, jefe del Partido de Avanzada Nacional (PAN).

Por su parte Jorge García, jefe de bloque de Prosperidad Ciudadana (PC), manifestó que si no hay acuerdos se pueden visualizar, desde ya, acciones legales, “esa película ya la conocen, si no van quedando electos los que quieren algunos grupos pues ya sabemos que ONG se va a oponer y pondrá un amparo”.

Sin acuerdos no hay elección

El próximo 13 de octubre se cumplirá un año de retraso en la toma de posesión de las autoridades judiciales, pero es necesario que todos los problemas que existen para la votación y candidatos se resuelvan, donde esa cuestionada mesa de trabajo pudo tener un papel importante.

“Pensando de buena fe, que el espíritu de crear la Comisión era viabilizar el dialogo y ante la diversidad de intereses poder establecer consensos porque ante la existencia de tantas bancadas es fundamental, tener consensos, en un tema tan importante para el país en el tema del fortalecimiento del sistema de justicia”, señaló Geidy de Mata, Geidy de Mata, directora de Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac).

Otro factor clave, a criterio de expertos, es que algunos diputados no han dimensionado la necesidad que existe por la renovación de las autoridades judiciales.

“Hay bancadas, sobretodo de la oposición, que están pidiendo que se elijan magistrados pero en realidad no quieren, lo que ellos quieren es negociar sus listaditos, entonces entre los diputados, indistintamente de que bancadas son tienen que entrar en una madurez y alcance grande, en el sentido de la urgencia que hay para elegir las Cortes”, según Francisco Quezada, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

Solo sesionarán jueves

El presidente del Congreso, Allan Rodríguez, confirmó que se han reportado 10 nuevos casos de coronavirus entre congresistas, por ello se acordó en la instancia de Jefes de Bloque mantener cerradas las instalaciones del palacio Legisativo hoy y mañana, esto para que las oficinas centrales sean objeto de una minuciosa limpieza, y a su vez, que diputados pendientes de una prueba de hisopada se practiquen el diagnostico.

La sugerencia inicial del diputado Javier Hernández, del Frente de Convergencia Nacional (FCN – Nación), buscaba el cierre del Congreso toda la semana, pero por estar próxima a iniciar la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, este jueves, no fue posible aplazar toda la agenda parlamentaria.

En los pasillos del Congreso de la República se menciona que después de la sesión solemne, del pasado 15 de septiembre, un grupo de diputados acudió a una reunión en un restaurante de la zona 10, donde se le habría dado la bienvenida al presidente del Congreso tras vencer al nuevo coronavirus.

Aunque se desconoce si en esa eventual reunión hubo protocolos sanitarios, algunos sospechan que al encuentro habrían participado portadores del covid – 9 asintomáticos, y que por ello, se reportaron nuevos casos de coronavirus entre legisladores a finales de la semana pasada.