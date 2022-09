Cómo las redes sociales son utilizadas para adelantar la campaña electoral del 2023

La convocatoria a elecciones será hasta el próximo 20 de enero , pero algunos políticos y potenciales candidatos están demostrando que no siguen las reglas comenzando a pagar por pauta con fines políticos.

Aunque la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) prohíbe el llamado al voto y que una persona comience a destacar con intenciones políticas antes de la convocatoria, las redes sociales son espacios con poca vigilancia.

La norma electoral necesitaba cambios para las elecciones del 2023, pero el Congreso no abordó el tema y cada día que pasa hace prácticamente imposible modificar una ley de rango constitucional antes del 20 enero.

Esos vacíos y ambigüedades en algunos artículos de la ley electoral, que no terminan de definir los alcances y limitaciones de una “campaña anticipada” está siendo utilizada por actores que ya están pensando en las votaciones.

Datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) reportan a agosto 8 millones 606 mil 281 guatemaltecos aptos para votar, el foco de atención de cada candidato y partido político que buscará ganarse su confianza y su voto.

Para esto jugará un papel importante, aunque no clave, las distintas redes sociales según expertos en marketing que visualizan como poco a poco los políticos buscan mejorar su imagen o hacerse de una ante la opinión pública.

Atención y popularidad

En Guatemala el universo de personas con acceso a internet es de 11.9 millones, pero solo 9.5 millones utilizan al menos una red social, según una medición de DataReport a inicios de 2022.

La red con mayor público es Facebook que registra a 8.45 millones de usuarios, una diferencia abismal al compararlo con Instagram y Twitter que mantienen a 2.95 millones y 662 mil 100 usuarios respectivamente.

Pero aunque Twitter sea la red con menos usuarios en Guatemala es punta de lanza para las tendencias y la opinión pública, según un panel de expertos en tendencias digitales y marketing.

“Lo que hacemos es tener tres perspectivas con las cuales construimos nuestros criterios; lo que opinan nuestros seres queridos y personas influyentes para nosotros, lo que vemos en las redes sociales y lo que encontramos a nivel de búsqueda”, explicó José Kont, Director Ejecutivo de ILB y experto en marketing.

Independientemente si con estas acciones los partidos políticos o eventuales candidatos incurren en una falta o delito, el experto destaca que la intención de buscar atención y público usando las redes sociales es clara.

“Las redes si construyen una percepción sobre la figura del candidato, ya hay una intención de posicionarse, de empezar a tener visibilidad. Estos canales en las redes sociales si las personas lo saben utilizar pueden alcanzar buenas cuotas de visibilidad”, apuntó Kont.

Batalla ideológica

Aunque el fin de las redes sociales es generar una interacción a distancia sana y armoniosa estas palabras rara vez tienen espacio en las plataformas digitales, sobre todo si el tema a tratar es la política.

“El nivel de toxicidad es cada vez mayor y tenemos actores dedicados a contaminar cualquier conversación sobre temas políticos”, explicó Luis Assardo, periodista especializado en redes sociales y tendencias digitales.

Parte de esta toxicidad a la que se refiere provienen de los conocidos “net centers”, personas dedicadas a la confrontación, ofensas y demás en discusiones públicas por las redes sociales, cuyo fin es desprestigiar a alguien o a un grupo.

Pero las repercusiones de estos ocasionan efectos devastadores para la democracia a criterio de Assardo, que pueden ocasionar efectos negativos en procesos de votaciones porque generan apatía y desinterés.

“En el caso del próximo proceso electoral debemos de considerar que actualmente las redes sociales son espacios donde se libra una batalla cultural e ideológica. Esto, que en Guatemala se potenció en el 2018, ha generado que la gente se aleje de temas políticos”, puntualizó el experto.

El periodista es claro en decir que las elecciones no las va a ganar el político más popular en redes porque su peso aun no refleja ese peso en un proceso de elecciones, pero podrían evitar que otro gane si el desprestigio y el ataque son protagonistas.

No son clave

Aunque las redes sociales son clave para posicionar a un candidato o partido político, los “clics” no se traducen a votos en las urnas, según expertos que afirman que todavía se necesita de la política tradicional, a pie.

“Las redes sociales en las futuras elecciones son importantes pero no son lo más importante, no todas las personas integran esa demografía en Guatemala, de hecho muchas personas en el país todavía no están familiarizadas a las redes”, comentó Marcelo Furlán, consultor y master en comunicación digital.

Esto explica perfectamente como la pauta localizada en redes sociales no va de la mano con el número de personas empadronadas, no existe un padrón de conducta ni una estrategia por el momento.

“Para las campañas políticas en Guatemala siguen siendo importantes los eventos presenciales, el contacto físico con los candidatos sigue siendo importante”, enfatizó Furlán.

Actualmente la pauta metida por Meta se focaliza en Facebook e Instagram, pero no es de extrañarse que surjan opiniones o posturas en Twitter junto a algunos videos en la nueva red, Tik Tok.

Pero una red importante que hasta ahora está pasando inadvertida, para la mayoría de las fuentes, es Whatsapp, plataforma cerrada donde familias y amigos comparten, opinan, se divierten y a la que están atentos casi todo el tiempo.

Las redes sociales

En Guatemala las redes sociales más usadas son Facebook, Instagram, Twitter y Tik Tok; junto a Whatsapp que funciona como una red cerrada que hasta ahora no está en el blanco de los políticos en Guatemala.

Pero a criterio de los expertos el resto de plataformas juega un papel específico en la eventual estrategia política, así como en cada grupo de atención a seguir por el que serán enlistadas del mayor al menor nivel de importancia.

Twitter: Pese a ser la red con menos usuarios en Guatemala sirve para generar tendencia y posicionarse en temas serios. Usualmente los temas que se hacen virales en esta plataforma trascienden para convertirse en noticias.

Pese a ser la red con menos usuarios en Guatemala sirve para generar tendencia y posicionarse en temas serios. Usualmente los temas que se hacen virales en esta plataforma trascienden para convertirse en noticias. Facebook: Es la red social más usada en Guatemala pero no la hace la más importante para los políticos, pero tampoco pasa inadvertida por ser la red de mayor cantidad de usuarios en Guatemala. Los temas que acá se hacen viral rara vez trascienden para convertirse en noticias.

Es la red social más usada en Guatemala pero no la hace la más importante para los políticos, pero tampoco pasa inadvertida por ser la red de mayor cantidad de usuarios en Guatemala. Los temas que acá se hacen viral rara vez trascienden para convertirse en noticias. Instagram: Una red que puede servir para llegar a un público más joven, pero del que tampoco van a hacer una diferencia, incluso parte de la pauta de Facebook por temas de estrategia es replicada a esta misma red que también forma parte de Meta.

Una red que puede servir para llegar a un público más joven, pero del que tampoco van a hacer una diferencia, incluso parte de la pauta de Facebook por temas de estrategia es replicada a esta misma red que también forma parte de Meta. Tik Tok: Una red de la que aún no se cuenta con mayores datos y que es usada para el ocio, por lo que recibir un mensaje serio de política puede que no lo haga atractivo, sin embargo pronostican que algunos políticos la usaran tan solo para tener presencia, ya que se sospecha que buena parte de los usuarios de esta plataforma ni siquiera tienen edad para votar.

