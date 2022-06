Congresistas critican ausencia de presidentes de países que “exportan gente” a EE. UU. en la Cumbre de las Américas

Además, criticaron la decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no asistir a la Cumbre en señal de rechazo ante la postura de Washington de ni invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

La congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, dijo este miércoles 8 de junio que los mandatarios que no asistieron a la Cumbre de las Américas, que se celebra en Los Ángeles, California, se niegan a combatir la corrupción y que lejos de haber despreciado a EE. UU. están abandonando a su propio pueblo”.

En el caso de Guatemala, la participación del presidente Alejandro Giammattei era incierta desde un principio, cuando el mandatario advirtió que “no me van a invitar a la cumbre. De todos modos yo mandé a decir que no voy a ir”; sin embargo, Washington sí lo convocó, pero en representación del país asistió el canciller Mario Búcaro.

“El Gobierno de Guatemala, en seguimiento a la invitación recibida por el presidente de los Estados Unidos de América Joe Biden, directamente dirigida al presidente Giammattei para dicha reunión de carácter diplomático y multilateral ha delegado, conforme la ley, su participación como representante diplomático del Estado al señor canciller Mario Búcaro”, dijo Kevin López Oliva, secretario de Comunicación Social de la Presidencia.

Sin embargo, Torres en un comunicado que publicó en sus redes sociales señaló que “la Novena Cumbre de las Américas es una importante ocasión para planificar y abordar juntos los desafíos que enfrenta nuestra región. Desde la migración hasta el desarrollo económico y el cambio climático, las naciones de nuestra región están interconectadas entre sí, en la mayoría de los casos de manera bastante literal, y nuestras respuestas deben desarrollarse en cooperación”.

Agregó que “por eso estoy profundamente preocupada y decepcionada por aquellos líderes que han optado -no- venir a la Cumbre de las Américas. Esta reunión es una oportunidad real para establecer un plan en acción y hacer un cambio real para mejorar las condiciones en la región, en particular los problemas que impulsan la crisis migratoria”.

La congresista agregó que “debemos unirnos para combatir la corrupción y promover la democracia, la rendición de cuentas y el estado de derecho, pero aquellos que se negaron a asistir optaron por renunciar a estos objetivos”.

Refirió que juntos se tiene la oportunidad de promover la supervisión, la transparencia y la rendición de cuentas, y “los Estados Unidos, junto con los que están en Los Ángeles esta semana, seguirán trabajando para lograr estos fines”.

Torres destacó que es importante que la Cumbre se celebre en Los Ángeles, donde viven grandes cantidades de inmigrantes; además, dijo que “las remesas constituyen una parte sustancial de algunas de las economías de estas naciones, pero se niegan a tomar en consideración las necesidades y los problemas de estas comunidades que continúan contribuyendo tanto, incluso después de que abandonan el país”.

“Los valores democráticos son un componente crítico para abordar nuestros desafíos regionales, y uno que está cada vez más bajo ataque. Aquellos países que no llegaron a la mesa deben tener en cuenta el hecho de que han decidido poner los puntos políticos a corto plazo por encima del bienestar de sus ciudadanos. Han elegido un argumento sobre invitaciones sobre el valor de la discusión y el debate. Los países que no participaron en la cumbre no están despreciando a Estados Unidos, están abandonando a su propio pueblo”, reiteró la congresista.

Agregó que “para avanzar y permitir el progreso, debemos trabajar todos juntos para defender el estado de derecho, la democracia y los derechos humanos. Imploro a las naciones que no participaron que analicen detenidamente sus prioridades y tomen medidas concretas para demostrar su compromiso de trabajar juntos hacia una región más segura y próspera”.

Países que “exportan gente” están ausentes

La congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, criticó la agenda de la Cumbre de las Américas y señaló de preocupante la ausencia de presidentes de países que “exportan gente”, al hacer referencia de la importancia de tratar el tema de la migración irregular.

Salazar calificó de “posición insultante” la decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no asistir a la Cumbre como muestra de rechazo porque Washington no invitara a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

De acuerdo con Salazar, en la Cumbre no se incluye temas para frenar la migración; sin embargo, el martes pasado, la vicepresidenta Kamala Harris anunció US$1.9 mil millones de inversiones del sector privado en Centroamérica para crear oportunidades que aportarían a la reducción de la migración ilegal.

Salazar también subrayó que la ausencia de los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, que describió como “países que exportan gente”, imposibilita un diálogo sobre el flujo de migrantes de esas naciones hacia EE. UU.

El representante republicano por Florida, Byron Donalds, también fue crítico de la actitud de López Obrador y dijo que no tiene respeto por EE. UU. y la administración de Joe Biden que, según dijo, ni siquiera respeta su propia frontera a través de sus políticas.

Además, el representante republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, acusó a la administración Biden de “hacer todo lo posible por legitimizar” a los enemigos de la libertad y dio como ejemplo los recientes cambios anunciados por Washington en su política hacia Cuba.

“La Casa Blanca está optando por suavizar sus políticas hacia estos regímenes comunistas”, dijo por su parte el representante republicano por Tenesí, Tim Burchette.

Por su parte el senador demócrata, Bob Menéndez, dijo en un comunicado que le complace ver que el presidente Joe Biden esté preservando el estándar de que “la Cumbre de las Américas siga siendo una reunión para las democracias”, y que no haya invitado a países como Cuba.

Menéndez añadió que se une a los que están cada vez más preocupados por la decisión del presidente López Obrador de apoyar a dictadores en vez de los intereses del pueblo.

Marco Rubio critica a López Obrador

El cruce de declaraciones entre el senador republicano por Florida, Marco Rubio, y López Obrador continúa con un nuevo episodio, y es que el senador ha asegurado que la postura de no ir a la Cumbre de las Américas es un claro apoyo a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua; además, Rubio señaló que AMLO cedió territorio al crimen organizado.

La polémica se dio luego de que Rubio celebró la ausencia de AMLO en la Cumbre de las Américas, y tras la acusación de un supuesto pacto entre gobierno -mexicano- y grupos delictivos, a los que les ha “entregado secciones de su país a los carteles de droga”.

A las críticas también se ha sumado el senador por Texas, Ted Cruz. Ambos actores políticos con ascendencia cubana.

Con exclusiones, bajas y un grito pro democracia

La IX Cumbre de las Américas arrancó el lunes último en Los Ángeles dando voz a la sociedad civil, que denunció los retrocesos democráticos y medioambientales que vive la región, en una primera jornada en la que se confirmó la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua por parte de Estados Unidos.

La apertura del IX Foro de la Sociedad Civil marcó el pistoletazo de salida de esta cita continental, que se celebrará hasta el próximo viernes y que ha iniciado enfrascada aún sobre el debate de la lista de invitados, mientras se acumulan las bajas de cara a la reunión de líderes.

La Administración de Joe Biden confirmaba a primera hora las sospechas de los últimos días: los Gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua están fuera.

El principal encargado del Departamento de Estado de EE. UU. para Latinoamérica, Brian Nichols, explicaba en declaraciones a los periodistas esa decisión, que ha disgustado a varios gobiernos de países latinoamericanos.

En Venezuela “hay falta de libertad” y “presos políticos”, situación que es contraria a los “documentos fundamentales de la Cumbre de las Américas”, destacó Nichols sobre la nación caribeña, instantes antes de inaugurarse el Foro de la Sociedad Civil.

“Entendemos que hay otras opiniones y pasamos mucho tiempo hablando con los demás, pensando en avanzar en esos temas, pero al final eso es lo que más pesó en nuestra decisión”, completó para afirmar después que están preparando una nueva ronda de sanciones contra el Gobierno nicaragüense de Daniel Ortega.

Casi en paralelo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ya había avisado de que no iría a la cumbre en caso de que hubiera exclusiones, se bajaba del barco, como ya había hecho antes su homólogo boliviano, Luis Arce.

También el mandatario de Guatemala, Alejandro Giammattei, confirmaba su baja este lunes por problemas de agenda, mientras que su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, tampoco estará, pero por un positivo por covid-19.

Con información de EFE