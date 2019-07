Congreso gastará Q40 mil para realizar dos sesiones extraordinarias

Aníbal Rojas, quinto secretario de la Junta Directiva del Congreso, informa sobre dos sesiones plenarias que se harán en un hotel de la zona 10 capitalina. (Foto Prensa Libre: Carlos Álvarez)

El Congreso de la República se iba a reunir hoy en el Musac en dos sesiones, una matutina y otra, vespertina, para conocer varios temas.

Los universitarios cerraron el edificio porque tenían “información” de que los diputados aprobarían el convenio migratorio firmado por el ministro de Gobernación con su homólogo estadounidense, la semana pasada, para dar refugio en el país a migrantes hondureños y salvadoreños.

Aníbal Rojas, quinto secretario del Congreso, informó que la Comisión Permanente se reunió y decidió reprogramar las sesiones extraordinarias y se realizarán en el hotel Camino Real, zona 10 capitalina.

“En cuanto a las órdenes del día que se conocerán son exactamente las mismas, no cambia nada, solo el lugar, y ya se está preparando toda la logística para realizar las sesiones en ese lugar”, informó el congresista.

Rojas indicó que no tienen comunicación con los estudiantes universitarios porque no quieren crear confrontaciones, aunque señaló que sus argumentos son ilógicos porque el Congreso no puede conocer el acuerdo migratorio.

“No se tocará ningún tema adicional a los que están programados en las agendas. Creo que esto es más un acto político de los estudiantes porque sabemos cuál es su tendencia ideológica y no tenemos ninguna comunicación”, informó el congresista.

Rojas indicó que los gastos del salón y logística los pagará el Congreso con su presupuesto ordinario y se gastarán “aproximadamente Q40 mil”.

Sin consensos

La primera sesión será a las 11 horas donde se planea continuar con la interpelación del ministro de Desarrollo Social, Carlos Velásquez Mongo.

En caso de que esta interpelación termine durante esa sesión también se realizaría la interpelación del ministro de Comunicaciones, José Luis Benito.

Para la sesión de las 14 horas además de la lectura del despecho calificado y las iniciativas de ley se tiene contemplado realizar la elección de los miembros titular y suplente del directorio del Registro Nacional de las Personas.

También se contemplado la elección del Director General del Instituto de la Defensa Pública Penal y la elección de un magistrado titular de la corte de apelaciones.

Sin embargo, Rojas reconoció que no hay consensos para hacer las elecciones y que se pusieron en agenda porque en periodo extraordinario la Comisión Permanente tiene la potestad de proponer las agendas de las sesiones.

Hemiciclo estará listo

La sesión plenaria se realizará en el hotel capitalino porque el hemiciclo parlamentario se encuentra en remodelación, Rojas aseguró que los trabajos finalizarán esta semana y el recinto estará listo para realizar las sesiones.

El diputado explicó que se hizo el cambio del sistema de votación, de sonido y la pantalla del hemiciclo, además de otras reparaciones.

Recordó que se invirtió US$1 millón —unos Q7.7 millones aproximadamente— los cuales fueron donados por el Gobierno de Taiwán.

El directivo aseguró que el hemiciclo estará listo la próxima semana y que no habrá problema para realizar las sesiones plenarias del segundo periodo ordinario del año.