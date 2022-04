Congreso prioriza aprobación de préstamo por US$500 millones y relega otros temas de interés nacional

“Lo responsable sería escuchar en esta instancia escuchar a Finanzas y a la SAT antes de poder agendar este préstamo para saber si es factible financiar con recursos ordinarios el presupuesto, para no contraer ni bonos ni préstamos por 500 millones de dólares”, cuestionó el diputado Álvaro Arzú Escobar, jefe de bloque de Partido Unionista.

En la misma línea levantó la voz en contra la diputada de oposición Sonia Gutiérrez, jefa de la bancada Winaq, “hemos utilizado saldos de caja para subsidios de energía eléctrica, gas, combustible…y ahora llama poderosamente la atención que queramos más prestamos cuando hay recursos disponibles”.

Esta iniciativa, la 6050, se presentó a Dirección Legislativa el 17 de marzo y el 31 del mismo mes ya tenía dictamen a favor, su paso en el Congreso ha sido igual de ágil que la criticada ampliación de Q3 mil millones que oficialistas autorizaron para el Ministerio de Comunicaciones.

Cuestionado rendimiento

Mientras tanto, la producción legislativa de los últimos dos años ha sido cuestionada y en los últimos cuatro meses la tendencia no cambia. En cuatro semanas termina el periodo actual de sesiones y analistas consultados advierten que las condiciones no cambiarán.

“La producción legislativa ha sido mayor, sin embargo la calidad de estas leyes no necesariamente son mejores”, así evalúa María del Carmen Aceña, integrante del movimiento Congreso Eficiente, el trabajo legislativo del 2022.

La experta destaca que están haciendo un análisis de los primeros dos años de legislatura, aunque la lectura inicial del parlamento en estos cuatro meses del año no es la mejor por la forma en que han venido legislando.

Cantidad no es igual a calidad, destaca Aceña al ver como el Legislativo podría transmitir un sentido de compromiso por la cantidad de decretos aprobados, aunque muchos de ellos no han sido de beneficio social.

“Nos preocupa que tenemos aprobaciones expres y mucho decreto de subsidio y apoyo financiero, puede ser que por coyuntura…sé que si hay desafíos, pero también se puede ver que ya estamos de cara a una nueva elección”, refiere Aceña.

Desde el año pasado expertos habían advertido que si el Congreso quería dejar un respaldo jurídico para el desarrollo social tenía que priorizar una agenda en sus primeros dos años, ya que luego de eso la contienda electoral hará que se olviden de sus responsabilidades.

Aunque los diputados reciban un oneroso salario en ocasiones ni siquiera llegan a trabajar, según analistas, que ven con desconfianza como el asueto de la Semana Mayor para el Congreso fue de dos semanas, ya que una previo a los asuetos se utilizó para procesos de desinfección.

Eso sin contar que para las sesiones de Pleno de los jueves, cuando se agendan las interpelaciones, en la mayoría de ocasiones la ausencia legislativa impide las sesiones; pese a esas faltas no existen sanciones administrativas ni descuentos para los diputados que no cumplen con su trabajo.

Estamos a cuatro semanas que finalice el primer periodo de sesiones ordinarias del año, aunque esto no significa un periodo de vacaciones para los diputados, algunos congresistas si lo toman de esa manera.

“Habrá leyes sin sustento técnico y más ausencia de diputados. Preocupa que no se ejerza el trabajo del legislativo principalmente por la elección de Cortes, ellos ya prácticamente después de este periodo de sesiones entran en campaña, tendremos más ausencias y leyes populistas”, culmina Aceña.

Le podría interesar: ¿Quiénes son las bancadas todavía aliadas al oficialismo?

Se despide la alianza

La aplanadora oficialista del Congreso está por llegar a su fin, eso según Jahir Dabroy, analista político de la Asociación en Investigación y Estudios Sociales (Asies).

“Vamos a ver un distanciamiento dentro de las bancadas producto del próximo evento electoral, la posibilidad de las alianzas se van a ir agotando de cara a las elecciones del 2023, entonces de agosto a noviembre veremos pocas acciones contundentes del Congreso”.

El escenario no será muy diferente al que ya tenemos, “vemos un Congreso inoperante que no ha abanderado ningún posicionamiento serio en una agenda legislativa consensuada, no se perciben acciones en el corto plazo para este mes”, señaló Dabroy.

¿Dinero para campaña?

Aunque ya se visualiza prácticamente un “Congreso muerto” habrá algunas leyes que si caminen, eso según la visión de Lindsay Tillit, analista política e integrante de la organización de mujeres “Alas de Mariposa”.

Ella destaca que los únicos temas que si generán intereses dentro del Congreso serán aquellos que les permitan obtener beneficios económicos, ya que necesitarán recursos para la campaña política.

“Vemos un congreso que muestra eficiencia en función a intereses económicos, conservadores y políticos. No se legisla en avance a Derechos Humanos, hay muchas iniciativas legales detenidas; también nos preocupa que viene la elección de PDH y elección de Cortes que sigue detenida”.

El gran “botín de guerra” de la alianza oficialista podría concretarse a finales del año, según Tillit, “esta alianza va a mantenerse hasta llegar al presupuesto para asegurar la campaña política, todo por el tema de las elecciones se darán negociones que tengan que ver con temas económicos”.

Lea: Caso Arca: Así fue como dos expresidentes de Guatemala y el actual habrían recibido dinero para financiar sus campañas electorales