La Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), adjunta al Tribunal Supremo Electoral (TSE), entregó este miércoles 17 de abril en el Congreso las propuestas de reformas a Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp).

El TSE informó que la construcción de la propuesta se hizo por medio del CAME, espacio que recibió más de 1 mil 200 propuestas presentadas por organizaciones académicas, sociales y políticas entre febrero y marzo de este 2024.

La magistrada presidente del TSE, Blanca Alfaro, indicó que este 17 de abril se cierra el ciclo del proceso electoral pasado, en el que autoridades han podido tomar posesión.

Resaltó que para proteger la alternancia del poder, que fortalece la democracia, no se puede tener otro proceso electoral con los mismos estatutos.

Alfaro dijo que en medio de las dificultades, los guatemaltecos han sabido cumplir con los fundamentos de la democracia.

Resaltó que “no podemos seguir con las mismas reglas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, no podemos seguir con un tribunal que se le llama supremo, pero no tiene autonomía, no podemos seguir con organizaciones políticas que luego son deslegitimadas y luego procesadas, porque ahí no hay fundamentos ni hay fortalecimiento, y si no se fortalece, la democracia está condenada a desaparecer”.

Indicó que no se puede “criminalizar” a los ciudadanos que deseen participar en una elección.

Agregó que llegó el momento que se cree dentro del TSE un tribunal contencioso electoral y un consejo electoral, uno para actividades administrativos y el otro para resolver conflictos desde las organizaciones políticas. Afirmó que se necesita una reforma constitucional para avanzar.

Agregó que el documento presentado este miércoles se ha convertido en una iniciativa de ley.

Nery Ramos, presidente del Congreso de la República, en su discurso indicó que valoran el trabajo de los diversos sectores que contribuyeron en las propuestas de reformas a la Lepp y que trabajarán para que a la brevedad la iniciativa de ley pueda ser discutida en el pleno del Legislativo.

Dijo que no se puede enfrentar un nuevo proceso electoral con las mismas condiciones del recién pasado en 2023 y debe haber esfuerzos por blindarlo, que es una garantía de participación ciudadana y de defensa de la democracia

Indicó que “ojalá” haya un debate, diálogo y análisis de altura.

Resaltó que buscan una Lepp que de autonomía al TSE para que “nadie que crea tener poder sobre las instituciones y sobre nuestras leyes, venga a vulnerar lo más sagrado de la sociedad guatemalteca, que es su proceso electoral en favor de un modelo de gobierno democrático y representativo”.

Luego Ramos indicó que Dirección Legislativa ya recibió la iniciativa presentada por parte del TSE, la cual espera que en las agendas sucesivas se le pueda dar la lectura para su trámite.

El diputado Ignacio Quijada, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, informó que se espera que esta iniciativa pueda conocerse antes del receso en el Congreso.

Con información de La Red