Entre jueves y viernes de la semana pasada, el presidente Bernardo Arévalo se reunió con diputados de oposición del Congreso de la República. El punto de agenda, según el Ejecutivo y quienes asistieron fue la gobernabilidad del país.

Algunos legisladores que participaron en estos acercamientos con el mandatario y que omitieron su nombre, indicaron que los encuentros no han sido exitosos. La última reunión, según confirmó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia se desarrollo el viernes pasado.

“Esta va encaminada a la discusión del trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo”, refirió la secretaría. Además, confirmaron que los invitados son diputados que integran las bancadas Vamos, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Visión con Valores y Cabal. Aunque no se trata de legisladores que lideran bloques sino son quienes mantiene un perfil bajo dentro del Congreso.

Fuentes consultadas del Legislativo confirmaron los encuentros entre el gobernante y diputados de oposición. Algunos mencionaron que una de las principales peticiones del mandatario fue pedir el voto para Samuel Pérez, quien busca ser el representante titular del Congreso ante la Junta Monetaria (JM).

Junto con Pérez, integran la nómina de candidatos el diputado de la UNE, Luis Javier López, el representante de Cabal, Manuel Archila, estos dos últimos con más apoyo para ocupar la titularidad y suplencia en la JM. Los otros tres aspirantes al cargo son el congresista son Cristian Álvarez de la bancada Compromiso, Renovación y Orden, el exdiputado Fernando Linares-Beltranena y Henry Estuardo Castillo quien fue ya titular de la JM en representación de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Ayer, los jefes de bloque del Congreso fueron notificados de parte de la Junta Directiva que la reunión de hoy, en donde se aprueban los temas de la agenda legislativa para las sesiones del martes y jueves queda suspendida.

Diputados que votan en alianza con los electos por el Movimiento Semilla mostraron su malestar y confirmaron que la decisión se tomó porque Pérez no tiene los 81 votos que se requieren para la JM.

Reuniones

El congresista de la UNE, Adim Maldonado, que coordina un grupo de 24 legisladores que son opositores de Sandra Torres, indicó que él e Inés Castillo si se reunieron con el presidente Arévalo, el pasado 4 de marzo. “El tema fue gobernabilidad y tener una agenda legislativa”, pero indicaron que el ejecutivo se comprometió a compartirla en los próximos días.

Maldonado, reconfirmó que Arévalo también se reunió con la otra facción de la UNE, que dirige y lidera Lourdes Teresita de León.

Consultado el diputado Héctor Aldana de VAMOS, aliado de Allan Rodríguez, aseguró que ningún legislador de la bancada se ha reunido con el presidente Arévalo. “Se trata de rumores que buscan debilitar al bloque mayoritario del Congreso”, indicó.

Añadió que antes de apoyar proyectos de ley que vengan desde el ejecutivo, VAMOS debe conocerlos y analizarlos, pero no se respaldarán iniciativas que carezcan de estructura. “Por prensa nos hemos enterado de que viene una modificación presupuestaria de Q 13 mil millones, y ni siquiera ellos han tenido la capacidad de describir en qué van a gastar eso”, refirió.

Los encuentros entre el presidente y los diputados han tenido lugar en dos espacios, algunos en casa presidencial y otros se desarrollan en el Palacio Nacional de Cultura. Esta semana continuarán los acercamientos con otros congresistas, entre estos Cabal, según indicaron asesores de dicha agrupación y de la UNE.

Se buscaron las opiniones de Samuel Pérez y Andrea Villagrán, diputados independientes, electos por el Movimiento Semilla, así como de Lourdes Teresita de León, pero no atendieron las llamadas.

Presidente pide apoyo

El pasado viernes 15 de marzo, después de salir de la misa de aniversario de pontificado del Papa Francisco, Arévalo fue cuestionado sobre las reuniones con congresista de Vamos, pero evitó responder a las interrogantes. Sin dar mayor detalle explicó que desde la presidencia hay iniciativas a impulsar, en los que esperaría que se sumaran todas las bancadas.

“Nosotros vamos a presentar proyectos que son de beneficio general y por lo mismo esperamos que se sume el congreso completo a apoyarnos” aseguró el mandatario.

Una fuente consultada en la presidencia indicó que actualmente existen dos proyectos que se buscan impulsar desde el ejecutivo, el primero es la ley de competencia y el otro encaminado a la aprobación de una readecuación presupuestaria.

Prevalece agenda social

El Congreso de la República ha aprobado siete decretos y nueve puntos resolutivos. Aunque estos no reflejen temas relacionados a la gobernabilidad del país, sino por el contrario temas sociales.

La última ley aprobada fue la Ley de Atención Integral del Cáncer y un punto resolutivo para que investigaran el “acto terrorista en Escuintla. A ellos se suma las leyes de Certificación Biopsicosocial de las Personas con Discapacidad, Trasplante de Órganos, reformas a la Ley Alba-Keneth y de Búsqueda Inmediata de Mujeres, Día Nacional de los Idiomas Indígenas, Tarjetas de Crédito y Exención de Impuestos para la Fundación Ayúdame a Vivir.

En las sesiones plenarias se ha logrado consenso para aprobar varios puntos resolutivos, entre estos: reconocer al país por su defensa férrea a la democracia, que el Ministerio de Educación analizara el programa de Seguro Médico Escolar, una felicitación a Gaby Moreno, que se atienda la emergencia del Volcán de Agua, así como instar al Ejecutivo para que instruya al Ministerio de la Defensa por medio del Cuerpo de Ingenieros para que establezcan convenios con las municipalidades para tratar y trabajar para la rehabilitación de caminos vecinales.

Atender la emergencia del Volcán de Agua, Que se inste al Ejecutivo para que instruya al Ministerio de la Defensa para que establezcan convenios con las municipalidades para tratar temas de caminos vecinales,

Además de no tener consenso para la integración de la JM, quedaron pendientes en la agenda la elección de relatores titulares y suplentes de la Oficina Contra la Tortura, las reformas a la Ley de Creación del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) y ley del teletrabajo.

Sin sillas

Los diputados que fueron electos por el Movimiento Semilla han quedado sin puestos claves dentro del Congreso. No tienen un cargo dentro de Junta Directiva, no pueden asistir a jefes de bloque y no presiden comisiones de trabajo. El único puesto que tienen y que dirige el diputado Pérez, es la mesa presidencial que trabaja una ley de competencia.