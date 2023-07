Congreso sesiona en último día de julio para pago de dietas y elección de cortes sigue sin consensos

La sesión apenas estuvo abierta por poco más de 15 minutos debido a que únicamente 67 diputados acudieron al pleno, 70 se reportaron ausentes y 23 presentaron licencia para no llegar, por lo que la sesión únicamente sirvió para que los parlamentarios pudieran cobrar los Q9 mil 600 que mensualmente reciben por concepto de dietas de plenarias.

Debido a que se levantó la sesión, ya no se pudo presentar ante el pleno el informe circunstanciado del Presidente del Banco de Guatemala sobre la ejecución de la política monetaria, y solo entregó el informe a miembros de la Comisión Permanente.

Elección de cortes

La elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones sigue siendo un tema pendiente para la actual legislatura, sin embargo, el primer vicepresidente de la Comisión Permanente, Boris España expuso que no hay consensos aún sobre el tema.

“La semana pasada se generó una expectativa que este día iba a ser para eso (elección de cortes), pero no es cierto, no hay acuerdos, no ha habido consensos en Jefes de Bloque, por lo tanto, el tema de las cortes pese a ser una obligación del Congreso no ha definido el proceso para entrar a conocer y si se entrase a conocer, debe hacerse con base al listado que ya existe, pero no hay consensos necesarios”, expuso España.

Incluso, a criterio de España, para este segundo periodo de sesiones pueden haber distintas expectativas por parte de los bloques legislativos, por lo que no se ha priorizado que temas figurarán en la agenda de este segundo periodo de sesiones.

“Me imagino que los distintos Jefes de Bloque van a tener expectativas diferentes, entre algunos que pasaron a segunda vuelta, de ofrecimientos políticos, otros que ya no, algunos temas técnicos que les interesaría a algunos sectores que logremos finalizar durante este segundo periodo ordinario, pero hasta el momento no se tiene con claridad los temas que se pondrán sobre la mesa”, expuso España.

Durante la sesión el diputado de la bancada Creo, José Alberto Rivera pidió que se agende el punto de la elección de cortes.

“Tenemos en el punto 8 la elección de cortes. Ya van 4 años, ya pasó la primera vuelta (de elecciones) y nos queda la segunda, es nuestra responsabilidad de los diputados que estamos saliendo y como Congreso, enviar un mensaje de que queremos que sí queremos justicia en el país, y queremos las cosas correctas”, expuso el parlamentario, quien votó en contra del orden del día, ya que le elección figuraba luego de las interpelaciones.