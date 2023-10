Congreso sigue sin sesionar bajo la excusa de las manifestaciones y bloqueos

Con el argumento de los bloqueos y manifestaciones que exigen la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, los jefes de bloques del Congreso no sesionaron ayer.

“Esperamos 35 minutos para que vinieran los jefes de bloques. No lo hicieron, pues aducen que por los bloqueos no pudieron llegar”, manifestó Sergio Arana, diputado oficialista y segundo vicepresidente del Congreso.

Asimismo, calificó de lamentable esta situación, puesto que hay leyes importantes que están pendientes de ser aprobadas.

En torno a las manifestaciones y bloqueos, reconoció que no han abordado el tema con la Junta Directiva, pero recomienda el diálogo.

“Lo único que puedo decir es que permanezca el diálogo. Guatemala necesita la democracia y nosotros vamos a vivir siempre por la democracia”, subrayó Aldana.

Algunos jefes de bancada que llegaron a la reunión cuestionaron la falta de responsabilidad de sus colegas. Álvaro Arzú Escobar, del Partido Unionista, dijo que la primera vez era comprensible la ausencia. “Ahora ya se hace evidente que lo que se busca es que el Congreso no sesione y no participe, o que de alguna manera no se pronuncie por todo lo que está sucediendo en el país”, destacó.

Por su parte, Hellen Ajcip, de Visión con Valores, esperaría que la situación cambie en los próximos días, pero hizo ver que el Congreso no ha quedado inactivo, porque las comisiones y bancadas han trabajado.

“Estamos a la expectativa de que los demás compañeros puedan acudir para programar temas que son importantes, para que Guatemala siga avanzando”, indicó.