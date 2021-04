Congreso suma intereses para interpelar a la ministra de Salud

Los bloques legislativos criticaron la pasividad con la que el Ministerio de Salud está trabajando en la etapa de vacunación. Fotografía: Congreso.

En el Congreso de la República parece que se están quedando a un lado las posturas ideológicas con tal de emprender una ofensiva contra la ministra de Salud que busca dos cosas: agilizar la compra de la vacuna contra el covid – 19 e incluir en la segunda fase del programa a los maestros.

Tanto bloques de oposición como los de la denominada alianza oficialista arremetieron el pasado jueves contra la titular de la cartera, quien compareció a una cita a la instancia de Jefes de Bloque. Las respuestas que dio Flores a los congresistas no los dejaron contentos.

Los parlamentarios resaltaron, que en esta ocasión, el Legislativo ha dado respuesta a cada una de las demandas del Ejecutivo, incluido un proyecto de ley impulsado por el presidente Alejandro Giammattei, que tuvo como resultado un trabajo en conjunto de todas las bancadas representadas en el Pleno.

Ese inédito esfuerzo no ha servido de mucho debido a que no se sabe con precisión cuando van a estar ingresando otros lotes de vacunas que permitan inmunizar a las personas mayores de 70 años, así como a aquellos que sufren de algún tipo de enfermedad crónica.

Esta semana bloques parlamentarios citaron a representantes de la cartera sanitaria para exigir respuestas, dinámicas que tampoco han dado los mejores resultados; la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) impulsa un punto resolutivo para pedir agilizar la siguiente fase del plan junto a una iniciativa de ley que permita incluir al personal docente.

“Todos estos temas están siendo considerados para la segunda fase y eso es importante porque todas las personas, no solo las mayores de 70 años, deben de tener las condiciones adecuadas para poder pasar por todo el proceso de vacunación”, trató de explicar la ministra.

Así mismo dejó claro que ella no estará aceptando ningún tipo de imposición para el proceso de vacunación, “la comunicación se está mejorando, definitivamente es un tema que sabemos que se debe mejorar y en ese proceso estamos, pero quiero aclarar aquí que yo no me presto a presiones políticas, sindicales ni de diputados, no he tenido diputados cercanos a mí para presionarme en relación a ningún tipo de vacunación y eso me complace porque sería muy molesto para mi sentarme con alguien que me vaya a presionar con algún tipo de esfuerzo para la vacunación”.

Proponen una interpelación

Congresistas afines al oficialismo calificaron las acciones del Ministerio de Salud como improvisadas, aseguran que no se percibe una estrategia clara que permita combatir la pandemia, por el contrario existen disposiciones que hasta llegan a caer en la contradicción.

“Los niños han estado prácticamente encerrados en sus casas sin poder asistir a las escuelas, sin tener socialización con otros niños y cuando habían comenzado otra vez se les regresan a las casas, el problema no es solo por los niños sino también por los padres que trabajan que no tienen donde dejar a sus hijos, quien los cuide, quien los conecte a la computadora, si es que la tiene”, destacó Álvaro Arzú, jefe de bloque de Partido Unionista.

A consecuencia de la pandemia el Legislativo ratificó varias medidas de excepción y aprobó de urgencia nacional la ley para las vacunas contra el covid – 19, por eso el trabajo que está haciendo la cartera salubrista es demasiado poco y deja dudas que bien podrían ser resueltas en una interpelación, comentó Óscar Chinchilla, jefe de la bancada Compromiso Renovación y Orden (Creo).

Pero quien fue más severo con su crítica hacia el ministerio de Salud fue Manuel Conde, jefe de bancada del Partido de Avanzada Nacional (PAN), “la señora ministra decía que ella nunca se ha sentado con un diputado para que la presione a comprar vacunas, y que bueno que así sea, pero usted (ministra de Salud) está caminando en línea recta a una interpelación, lo que nosotros necesitamos en el Congreso son resultados efectivos y no escenarios desastrosos como el que vimos el pasado fin de semana”.

Ante el Pleno

El diputado Allan Rodríguez, presidente del Congreso, invitó a la sesión plenaria del próximo miércoles a la ministra de Salud y al presidente de la Junta Directiva del Seguro Social, para que den respuesta a cada uno de los diputados distritales que crítica el proceso de vacunación.

Por los hallazgos que han visto en la tarea de fiscalización la bancada Winaq, de oposición, estaría dispuesta a respaldar una eventual interpelación contra Flores, ya que al momento detectan infinidad de problemas en la estrategia de vacunación.

“Es muy probable que nos vayamos a sumar porque dentro del trabajo de fiscalización que hemos hecho se ha detectado muchas deficiencias y eso si tenemos que sumarnos aquí frente a un tema nacional, la vacunación es un tema urgente que si no están siendo capaces las actuales autoridades para poder dar una respuesta obedece a que si debe de ser interpelada tambipen la funcionaria”, señaló Sonia Gutiérrez, jefa de bloque de Winaq.

La bancada Movimiento Semilla tampoco comparte las justificaciones del ministerio de Salud, aunque no están dispuestos a ceder el espacio de la interpelación que mantienen abierta contra el ministro de Gobernación.

“No hay tanto problema en el diseño pero si en la implementación, primero la incertidumbre de cuándo y cómo viene la vacuna que ya se comprometió la ministra a informar el lunes sobre la última negociación de la vacuna Sputnik, pero por otro lado problemas como fallas de sistema y falta de claridad (…) nosotros preferimos en este momento esperar el anunció que va a hacer la ministra la semana entrante y para a partir de ahí hacer consideraciones de que puede proceder o no”, enfatizó Bernardo Arévalo, jefe de la bancada.

El diputado Conde propuso hacer una nueva reunión de Jefes de Bloque con autoridades de Salud a fin de mes, para luego decidir si procede o no una interpelación, aunque su propuesta no fue analizada algunos diputados esperan que su sugerencia se discuta en la reunión legislativa del próximo lunes.