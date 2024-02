La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, se reunió este miércoles 28 de febrero con jefes y subjefes de bloque del Congreso de la República en un encuentro en el que, según se detalló, se busca “generar una línea de coordinación entre ambas instituciones”. A la cita no acudió el presidente del Legislativo, Nery Ramos.

Durante el encuentro, que fue a puerta cerrada y sin la presencia de periodistas, la fiscal destacó “la reducción del 98% de la mora fiscal, la resolución del 96% de casos nuevos ingresados a partir de mayo 2018”.

Además, en el encuentro se habló de "la importancia de la atención brindada a grupos vulnerables y en relación con la mujer”, el segundo delito más denunciado.

De acuerdo con un comunicado del MP, se hizo referencia al Punto Resolutivo 6-2024 del Congreso de la República, el cual expone “la situación de vulnerabilidad que están enfrentando varios guatemaltecos, al ser víctimas de entidades que no siendo instituciones bancarias o financieras les asedian y lucran con sus necesidades haciéndoles objeto de vejámenes en su humanidad e incluso ocasionándoles la muerte”.

Referente a ese tipo de hechos, la Fiscalía informó que “entre las acciones preliminares la Fiscalía de Delitos Transnacionales y la Unidad de Reacción Inmediata han detectado el uso de tecnologías de la información y comunicación para cometer actividades ilícitas, entre ellas las estafas”.

Detalló que la Fiscalía ha identificado 17 tipos de estafa mediante el uso de tecnologías de información y que “la mayoría están relacionadas a delitos informáticos”; sin embargo, dijo que en la actualidad no existe un marco jurídico para abordar dichos delitos por lo que ha sido necesario abordarlos como fenómeno criminal dándole un abordaje integral.

Añadieron que los hechos de usura se han abordado a través de un equipo multidisciplinario que incluye la Dirección de Análisis Criminal y las fiscalías de la Mujer, Secuestros y Vida.

“La fiscal general reiteró la importancia del trabajo coordinado como una herramienta para atender de forma efectiva a la población y agradeció la participación de los jefes y subjefes de bloque en la reunión de coordinación esperando poder trabajar en conjunto en el combate a delitos de usura y otros que afecten a la población enfatizando en la necesidad de que las y los Congresistas conozcan la información para con ello poder legislar y crear leyes que puedan fortalecer la persecución penal”.

Porras dijo que se debe "seguir concretando coordinaciones exitosas que beneficien a nuestro país. Nuevamente afirmo que en el respeto de nuestras respectivas funciones y del cumplimiento de la ley, el Ministerio Público tiene siempre las puertas abiertas para todo ustedes".

El MP dijo que esta es otra de las reuniones que la Fiscalía coordina y recordó que

la primera de ellas se extendió al presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien delegó al ministro de Gobernación; además, dijo que recientemente se sostuvo reunión con el pleno de la Corte Suprema de Justicia y luego la última con diputados.

Diputados opinan

Al finalizar la reunión entre los jefes de bloque del Congreso de la República y Porras, el diputado Esduin Jerson Javier Javier señaló que únicamente escucharon el plan de trabajo del MP, aunque dijo que el tema principal fue el combate a los prestamistas.

El congresista dijo que ningún diputado presentó alguna propuesta a las autoridades del MP.

Por su parte, el congresista Allan Rodríguez señaló que participaron 11 de 17 bancadas y agregó que no asistió el presidente del Legislativo ni los diputados "independiente oficialistas".

"Primero no hay bancada oficial, no tienen bancada, son diputados independientes y seguramente tenían pena de venir aquí a esta institución por la serie de ilegalidades que han cometido, entonces no hubo presencia de los diputados independientes oficialistas", comentó Rodríguez.