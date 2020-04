Casos de coronavirus en Guatemala ascienden a 70, con tres víctimas mortales

Creo que los contagios comunitarios solo hay en China, donde surgió el virus y que todavía no se tiene certeza del agente trasmisor. En Patzún, alguien mintió, no quiso decir donde se contagió, y con eso de los deportados de EEUU y de México que volvieron a sus lugares de origen, si no le dieron seguimiento a la cuarentena quedará la duda si alguno o varios de ellos estaban contagiados. El virus no surge solo porque sí, necesita de una persona para ser continuar con la cadena de contagios.