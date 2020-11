Un partido político y una empresa de Sinibaldi entre las beneficiarias del Bono de Protección al Empleo

El Ministerio de Trabajo ha presentado 118 denuncias por personas que brindaron información errónea para acceder al beneficio. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Diputados siguen cuestionando la ejecución de fondos públicos relacionados a la ayuda social que autorizó el Legislativo, en apoyo a las familias afectadas por la pandemia del Covid – 19.

Según congresistas de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), no hubo control de los ministerios de Economía y Trabajo para entregar la ayuda económica del Fondo Para la Protección del Empleo.

Los legisladores afirmaron que de 194 mil personas beneficiarias sospechan que el 43% inscrito no llenaba los requisitos para recibir el aporte, ya que no hubo cruce de datos con otras instituciones públicas lo que impidió una verificación a detalle.

Según los diputados uneistas, Orlando Blanco y Carlos Barreda, no hacer esa evaluación pudo ocasionar que se destinaran fondos públicos a personas que reciben pensión, que ocupan un puesto dentro de oficinas de gobierno; datos de la bancada apuntan que se le dio el aporte a 275 personas que ya están fallecidas.

Pero eso no es todo, Blanco destacó que incluso una empresa de Alejandro Sinibaldi, que permaneció varios años prófugo de la justicia por actos de corrupción, y un partido político también recibieron de esos recursos de ayuda por la emergencia del coronavirus.

“Es vergonzoso porque esto atañe a la clase política, hasta el partido de un diputado, el de Fidel Reyes, el partido Bienestar Nacional (Bien) ha cobrado Q34 mil 425. No queremos decir que no tengan trabajadores, pero vean el daño que ha causado un programa de esta naturaleza, realmente muchos lo necesitaban”, indicó.

Nos intentamos comunicar al número telefónica del diputado Fidel Reyes Lee, pero la operadora indica que el usuario no puede responder en este momento. El congresista es jefe de bancada del partido Bien.

Además de políticos hay grandes industrias, según las calificaciones de Blanco, que también recibieron de los fondos de emergencia.

“Cuando nosotros vemos quien ha cobrado realmente se ha metido Raymundo y medio mundo, mucha gente que no necesitaba, empresas que nosotros jamás pensamos que fueran a necesitar apoyo del Estado se metieron. Se le pagó hasta a pilotos aviadores, compañías internacionales con presencia en Guatemala. Ya solicitamos que se nos haga un consolidado por parte de las empresas para saber cuánto cobraron, hay algunas que hasta cobraron millones”, precisó.

Presentan denuncias

Por su parte el Ministerio de Trabajo indicó durante la citación que ya se encuentran haciendo todas las averiguaciones, para evitar que personas o entidades jurídicas se hubiesen aprovechado de la pandemia para recibir un beneficio económico.

“El acuerdo 140 – 2020 en sus reformas, antes de mi incorporación, establecía que uno de sus requisitos definidos era por la declaración jurada (…) nosotros hemos empezado a hacer las verificaciones, a la fecha llevamos 251 inspecciones y se han presentado 118 denuncias penales por el delito de falsedad”, señaló Rafael Rodríguez, ministro de Trabajo.

Pero aunque ya existan algunas acciones legales es necesario que se profundice en el tema, según Barreda, ya que por la forma en que se han dado las cosas podría haber acuerdos ilícitos para agilizar el desembolso del programa para algunas empresas en particular.

“Habría que investigar si no hubo una estructura para facilitarle el pago a algunas entidades jurídicas que no cumplieron con los requisitos, porque la llamadera de empresas acá al Congreso pidiéndole a los diputados, la llamadera que me imagino tenían ustedes en Economía y Trabajo pidiendo que les agilizarán los expedientes. Eso se dio. Aquí estamos ante un programa cuyo propósito era proteger el empleo formal pero que se desvirtuó”, dijo el diputado.

Principales beneficiarios

La cartera de Economía señaló que la parte de inspección era una responsabilidad que atañe al ministerio de Trabajo, e informó algunas de las principales actividades económicas que se inscribieron para recibir el Fondo de Protección Para el Empleo.

“La industria de la manufactura 20%, hoteles y restaurantes 19%, 16.8% al comercio, 16% a servicios profesionales y administrativos, 6% servicios técnicos, 6% servicio de transporte, construcción 5%”, explicó Lisardo Bolaños, viceministro de Economía.

Las cifras de esta cartera señalan que el Estado ha gastado Q1 mil 528 millones en la entrega de este programa de ayuda por la emergencia del coronavirus.