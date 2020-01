Crece polémica por impago de salarios en la PDH, donde el Congreso pide auditoría “exhaustiva”

Sindicalistas de la PDH en reunión con diputados. (Foto Prensa Libre: @CongresoGuate)

Los empleados de la PDH siguen sin recibir su salario de diciembre del 2019 y exigen a las autoridades, incluido el procurador, que se cumpla con esa obligación laboral.

El lunes 6 de enero, el Sindicato General de la Procuraduría de los Derechos Humanos publicó un comunicado en el que le exige al procurador, Jordán Rodas Andrade, que “cumpla de forma inmediata” con el pago de los salarios de todos los trabajadores de esa institución correspondientes a diciembre del 2019.

Además, los sindicalistas señalan desinterés de Rodas para buscar una salida factible a la situación financiera en la que se encuentra la PDH, debido a la falta de liquidez presupuestaria.

Un día después, a eso de las 10 horas, el presidente Jimmy Morales señaló en su cuenta de Facebook que Rodas, quien exige la asignación de Q120 millones, no respeta los derechos de los trabajadores de la PDH.

“El Sindicato General de Trabajadores de la PDH Guatemala me ha solicitado ayuda y eso trataré de hacer: Señores Diputados de la Comisión Permanente del Congreso de la República, aun cuando el PDH Jordán Rodas, no hizo su trabajo e incumplió con sus funciones, les solicitó cordialmente que se apoye a los trabajadores de la PDH Guatemala buscando una solución para pagar los sueldos y aguinaldos atrasados, lo más pronto posible. Sé de su buena voluntad para encontrar soluciones a este tema y debemos recordar que los trabajadores no tienen la culpa de la irresponsable administración del actual PDH Jordán Rodas”, escribió el mandatario.

Hace unos días circuló un audio de Estuardo Galdámez, secretario de la Comisión Permanente del Congreso, en el se comprometía a solucionar la problemática -financiera- de la PDH.

Piden auditoría

La Comisión Permanente del Congreso de la República publicó un comunicado en el que se señalan deficiencias en la gestión administrativa y financiera de Rodas al frente de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), por lo que exige la intervención de la Contraloría General de Cuentas (CGC) para que fiscalice el trabajo del ombudsman, quien exige la asignación de Q120 millones correspondientes al presupuesto del año pasado.

En esa misma misiva, el Congreso señala que el artículo 119 del decreto 25-2018 “claramente” establece un monto de Q100 millones a favor de la PDH, y que Rodas no debió excederse de esa cantidad.

El comunicado señala: “Se requiere a la Contraloría General de Cuentas de la Nación que de acuerdo a sus funciones fiscalice la gestión administrativa y financiera del señor Rodas Andrade a la luz del artículo 26 de la Ley Orgánica del Presupuesto que establece que los montos aprobados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para este caso: Decreto 25-2018, constituyen el límite máximo de las asignaciones presupuestarias. Por el bien de la institución del Procurador de los Derechos Humanos y la transparencia que merecen los contribuyentes se solicita a la CGC una exhaustiva auditoría a la gestión del señor Jordán Rodas Andrade al frente de la PDH”, cita el comunicado del Congreso.

Ante las declaraciones del presidente, Rodas publicó un comunicado en su cuenta de Twitter, a eso de las 12.42 horas, en el que critica “los ataques del mandatario”, con quien asegura no es conveniente entrar en polémicas, pues “afortunadamente” le quedan siete días de “desgobierno”.

“Ante la publicación del Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera, manifiesto que lo único que valoro es su supuesta preocupación por los trabajadores de PDH, pues según parece, al fin tiene un buen gesto que se destaca de todo lo malo que ha hecho”, escribió Rodas.

Presidente de la República @jimmymoralesgt la comedia yá terminó. El artículo 6 del Decreto 25-2018 aprobado por el @CongresoGuate claramente menciona que el presupuesto de @PDHgt es de Q120millones, que usted mismo sancionó, por favor no pretenda confundir a la opinión pública. pic.twitter.com/gR2YmVWtHg — Jordán Rodas Andrade (@JordanRodas) January 7, 2020

