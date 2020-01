Diputado Luis Hernández Azmitia fue nombrado como ministro consejero ante la OEA

La ministra de Relaciones Exteriores dio una conferencia de prensa al finalizar la reunión de gabinete. (Foto Prensa Libre: Minex)

A ocho días del cambio de mando, la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, confirmó el nombramiento del diputado del Movimiento Reformador, Luis Hernández Azmitia en un puesto diplomático, el parlamentario no logró la reelección en las elecciones generales de 2019.

De acuerdo con Jovel, los nombramientos son normales y defendió los recientes nombramientos de diplomáticos que hizo la Cancillería.

“Todos los funcionarios que han estado en el ministerio de Relaciones Exteriores tienen carrera, yo tengo más de 20 años de carrera. Creo que quieren buscar una mala noticia donde no la hay, porque hay funcionarios que tienen más de dos décadas de estar en servicio”, indicó.

Según un documento oficial filtrado la semana pasada, Hernández Azmitia será nombrado como ministro consejero de la Misión Permanente de Guatemala ante la Organización de Estados Americanos, en Washington, EE. UU.

Prensa Libre intentó comunicarse con el diputado para confirmar el nombramiento, pero no fue posible obtener una respuesta.

“Esta es una asignación política, él tiene algunos conocimientos sobre tema de familia y es uno de los temas que defenderá para Guatemala en la OEA”, señaló este 6 de junio la ministra.

El todavía diputado sustituiría a Mónica Escobar García, quien ocupa el cargo desde hace cuatro meses e ingresó a la Cancillería en el 2012. La actual ministra consejera fue subdirectora de política multilateral antes de ser nombrada en esa misión. Hernández Azmitia tiene una maestría en Administración de Empresas.

En el mismo documento se indica el nombramiento de Raquel Elizabeth López Fajardo como tercer secretario de la embajada de Guatemala en El Salvador. Ella ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores en febrero de 2019 con un contrato por servicios técnicos.

“El funcionario que sale para El Salvador tiene que estar, como máximo, cuatro años en ese puesto y regresar a Cancillería, porque si no regresa no tiene el bagaje que necesita el funcionario. Necesitamos que regresen para que conozcan su realidad, a eso se debe, mientras no exista una ley del servicio diplomático”, expresó Jovel, luego de salir de la reunión habitual del gabinete de Gobierno.

También obtendrá un puesto diplomático Johny Ezequiel Sempé, quien actualmente figura como subsecretario de Inteligencia Estratégica del Estado, su puesto será primer secretario de la Embajada de Guatemala en Tailandia.

Para el cargo de primer secretario de la Embajada de Guatemala en Indonesia fue nombrado Billy Toshiko Lam Padilla, el nuevo funcionario tiene los mismos apellidos que Luis Antonio Lam Padilla, abogado del presidente Jimmy Morales que en agosto de este año fue nombrado como embajador de Guatemala ante la Organización de las Naciones Unidas.

Otra trabajadora de la cartera fue nombrada vicecónsul de Guatemala en Atlanta, Georgia, EE. UU., Carmen Raquel Rojas García, quien ingresó al Minex en el 2018 como primera secretaria de la Subdirección de Integración.

Estos nombramientos serían los últimos efectuados por la actual ministra de Relaciones Exteriores Sandra Jovel, aunque no son los únicos que se han hecho a allegados del partido o aliados al gobierno actual.

Durante la última semana de diciembre se designó a Jairo Estrada, quien fungió como viceministro del Minex, encargado de asuntos comerciales, como embajador en Turquía.

Además, el excandidato a diputado Franklin Smile Flores Mayorga, fue nombrado como primer secretario y cónsul de Guatemala en Israel, un puesto importante para quien no tiene carrera diplomática. Él fue candidato por el Partido de Avanzada Nacional, pero no logró la curul.

Otro excandidato a diputado, pero en las elecciones del 2015, fue nombrado como consejero de la embajada de Guatemala en Belgica, se trata de Erick Roberto Sosa Aldana, quien debido a que no logró el cargo con el partido oficial, FCN-Nación, fue nombrado como viceministro de Deporte, en el Ministerio de Cultura y Deportes. Él es médico y cirujano.

Defiende designaciones

Al finalizar la reunión del gabinete de este lunes, Jovel también defendió los nombramientos recientes y se refirió al acuerdo ministerial con el que se pretende que no se hagan movimientos hasta dentro de un año. “Cuando la Ley de Servicio Diplomático exista, todos estos acuerdos ministeriales van a estar en la misma legislación”, explicó la funcionaria.

“Para proteger a funcionarios no, los nombramientos en el exterior y en Cancillería, como todos los nombramientos son de libre remoción (…). Lo que estamos haciendo es ordenar el servicio exterior guatemalteco”, dijo Jovel.

Además, Jovel explicó que “es exactamente de esa forma” como funcionan las cancillerías en el resto del mundo y que los funcionarios regresan a la planta central para retroalimentarse de lo que ocurre en el país.

La ministra dijo que sus acciones son amparadas en la Ley y que “si hay alguna persecución sería política y sabemos de dónde viene”.

Además de los nombramientos diplomáticos, el gobierno también le otorgó un puesto en el Ejecutivo a la diputada Alejandra Carrillo, como directora general del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito.

Carrillo tampoco logró la reelección debido a que se convirtió en tránsfuga al ser electa por el Partido Patriota e integrar el Movimiento Reformador cuando el primero desapareció. Es allegada a la exvicepresidenta Roxana Baldetti y durante la gestión del extinto PP en el gobierno fungió como secretaria del Consejo Nacional de la Juventud.

La designación se hizo pese a que el propio presidente Morales negó que fuera a ocurrir.

Prensa Libre consultó al ministro designado de Relaciones Exteriores por el presidente electo Alejandro Giammattei, Pedro Brolo, sobre las designaciones, pero al cierre de la edición no se obtuvo una respuesta.

