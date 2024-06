El cierre de operaciones de APM Terminals —antes conocido como Terminal de Contenedors Quetzal (TCQ)— no será inmediato, porque se debe de llevar un procedimiento previo, aunque uno de los escenarios que se contempla es una crisis en la terminal marítima de no hacer un cierre gradual o traslado de capacidades, dicen expertos.



El escenario fatalista nace de la realidad: APM Terminals opera el 60 por ciento de los contenedores que ingresan a la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), por lo que el posible cese de operaciones podría encender las alertas. .



El camino legal marcará el escenario más probable. Por ahora, la Procuraduría General de la Nación (PGN), EPQ y APM Terminals ya fueron notificados de las últimas resoluciones judiciales que confirman la nulidad de los contratos, una sentencia emitida el 16 de octubre del 2017 por la Sala Quinta de lo Contencioso y Administrativo.



Julio Saavedra, procurador general de la Nación, explicó que para ejecutar la sentencia deben de esperar tres días, en caso alguna de las partes quiera impugnar; luego de ese tiempo pueden proceder con la cancelación del usufructo.



Por ahora la PGN no contempla accionar en contra de la resolución de la Sala Quinta.



“Una vez el Registro General de la Propiedad lo cancele ya se notifica a la SAT para que tome cartas en el asunto, que se traduce a la resolución donde la SAT le otorgaba el deposito aduanero terminal a APM Terminals y dejaría de tener vigencia”, explicó Saavedra.



Ricardo Monterroso, gerente general de EPQ, dijo que de momento no contemplan acciones legales, pero buscan estrategias que les permitan evitar un impacto negativo en el funcionamiento del puerto.



“Dentro de la normativa interna de EPQ existe el régimen de gestión indirecta. Tenemos varios operadores, así que prestan determinado servicio bajo la regulación de EPQ, es algo de lo que se está evaluando”, explicó.



Las opciones



Los escenarios por el cierre de operaciones de APM Terminals tuvieron que ser analizados desde hace años, según el criterio de Alexander Aizenstatd, exinterventor de TCQ en el proceso de extinción de dominio. El análisis coincide con el de Jorge Luis Donado, exprocurador general de la Nación.



Aizenstatd considera que es necesario que el posible cierre sea gradual, pero advierte que la resolución judicial no lo dicta. Por el contrario, una alternativa podría ser un proceso de liquidación que nazca desde una iniciativa de ley en el Congreso de la República.





“La sentencia no lo dice, no hay bases para llevar a cabo un procedimiento prudente y organizado. Lo que hace la sentencia es declarar la nulidad, eso habría sido necesario para beneficiar al país, no tanto a la empresa”, agregó.



El exprocurador Donado estima que un proceso de liquidación no está escrito en la sentencia, por lo que el cierre, toda vez la sentencia quede firme, debe ejecutarse de manera inmediata.



“Debería ser un cierre gradual, eso sería lo más sano para el país, Hay una resolución judicial que hay que acatarla. Yo pienso que el Estado debería de pensar en comprar la operatividad de APM”, comentó.

Reacciones

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), dijo que se trata de un tema de certeza jurídica que ya se veía, y lo que se ve es que el país debe tomar decisiones importantes, entre ellas que APM Terminals puede generar un contratado de servicios con EPQ, como se tiene con varios proveedores. Una salida mucho más eficiente en este momento para que la compañía pueda seguir operando con la eficiencia que se ha mantenido.

Zapata recordó que para los usuarios, APM Terminals se ha convertido en un prestador de servicios que garantiza a EPQ la eficiencia portuaria, como se ha observado en los últimos rankings que miden esa posición, por la gran cantidad en el manejo de contenedores.

“Por supuesto, reconocemos que se necesita más inversión, por eso ellos mismos han estado buscando, generando un contrato de servicios que sería lo más conveniente en este momento para seguir operando, y que el país siga operando”, apuntó.

Waleska Sterkel, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), también está de acuerdo con que APM Terminals siga operando, bajo otra figura legal: “ni siquiera pasa por la mente que esa terminal se llegará a cerrar o a paralizar por una cuestión administrativa que se puede solucionar con un contrato de gestor, en lo que se levanta una nueva licitación”.

A su juicio, hay que encontrarle una solución legal, para que esa terminal siga operando, y se mantiene trabajando, pero no ha crecido más en sus programas de expansión, porque no había certeza sobre su situación.

Finalmente, Enrique Godoy, experto en temas logísticos y de infraestructura, recalcó que esta situación no es culpa de la administración de gobierno actual, pero tendrá que resolverlo. Recordó que desde el 2016 se inició este proceso, pero se actuó muy mal en las dos anteriores administraciones, dejándolo caminar de una forma.

Es del criterio que desde el 2016, se tenía que haber dado una extinción de dominio, y el estado se hubiera quedado con las acciones de TCQ, hubiera podido contratar a una firma especializada o invitar a empresas, para operarla terminal, pero hoy se han perdido cinco años, que incluso el operador APM Terminals, no ha estado invirtiendo en su expansión.