Curruchiche: “Una caja es simplemente una caja, un indicio como cualquier allanamiento”

El jefe fiscal destacó que las diligencias de investigación que mantiene a cargo no vulneran el proceso electoral ni viola el orden constitucional, ya que solo profundizan en una investigación.

¿El MP está abriendo las cajas electorales?

Nosotros tenemos una orden de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia. Para nosotros una caja es un indicio.

Yo entiendo muy bien lo que dice la ley electoral sobre las cajas, yo respeto mucho el trabajo de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), porque es un trabajo sagrado.

Yo no veo ningún problema, ninguna situación. Ya hay algunas personas en redes sociales que han manifestado que es una violación a la voluntad popular, eso no es cierto, una caja es simplemente una caja, un indicio como cualquier allanamiento.

¿Cuál fue el criterio para elegir esas 160 cajas?

Fueron al azar, simplemente, se tomaron cajas al azar. Es como una verificación nada más, en los departamentos, en los municipios, en el Distrito Central, de Guatemala, está variado.

¿El MP se va a llevar las cajas?

Eso se queda ahí. De hecho hoy (ayer) llegamos 15 auxiliares fiscales con 15 grupos de escena del crimen por día, se va a trabajar hoy, mañana y el jueves.

En una investigación penal hay una hipótesis, es que se confirma o se desvirtúa y necesitamos establecer, confirmar o descartar, es lo único que estamos haciendo, nada más.

¿Descartamos que se lleven una caja?

No, por eso se hace ahí la diligencia. Nada nos hubiera costado venir y llevar un camión, traernos unas 5 mil cajas y embalarlas y nosotros verificar, pero no. Está el equipo de comunicación del TSE también haciendo fotos y tomando videos.

¿Está diligencia a qué caso corresponde?

Es por la denuncia de un ciudadano, derivado de los resultados del día 25 de junio. La denuncia ingresó similar a cuando judicializamos un caso el 12 de julio.

Por eso como se logra establecer sobre la cantidad de votos, no es contra ningún partido en particular, sino contra todos los partidos políticos, no es una investigación contra Semilla.

¿Quién presentó la denuncia?

Yo no tengo acá en mano el nombre, no estoy en la fiscalía. No es del partido UNE, es una diligencia de otros casos.

¿Se ha citado a personas a testificar, del TSE o de partidos?

No, todavía no.

¿Solicitudes de retiro de inmunidad?

No, todavía no.