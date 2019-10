Defensa presupuesta Q2 mil 828 millones para el próximo año, pero reclama más

Efectivos del Comando Naval del Pacífico en un operativo. (Foto: Ejército de Guatemala)

El presupuesto del Ministerio de la Defensa (Mindef) tendrá un considerable incremento el próximo año, de aprobarse la propuesta de ingresos y egresos que ya está en manos del Congreso de la República, lo cual; según la institución, le permitirá reforzar sus capacidades de cara a las necesidades de seguridad nacional.

El plan de gastos 2020 propuesto por el Ministerio de Finanzas destina Q2 mil 828 millones para el Mindef, Q200.4 millones más que lo aprobado para el actual año que es de Q2 mil 627 millones.

El principal renglón donde se muestra un aumento es el de defensa de la soberanía e integridad territorial que tendrá este año Q128.4 millones más. Y aunque el sub renglón destinado para la defensa de aguas jurisdiccionales disminuye Q155 millones, hay importantes incrementos en los relacionados a la defensa terrestre, Q74.2 millones, y defensa del espacio aéreo, Q162 millones.

Requieren más

Sin embargo, de acuerdo con el ministro de la Defensa, Luis Ralda, los Q200 millones que requiere de más el Minfin para Defensa no es ni siquiera el 30% del incremento que necesita la cartera.

En una comparecencia que hizo a la Comisión de Finanzas del Congreso este martes, Ralda explicó que la institución necesita un presupuesto de por lo menos Q3 mil 334 millones, puesto que se tiene en planes comprar un buque de apoyo logístico y ayuda humanitaria para el Caribe por Q95 millones y dos helicópteros Bell 412 por Q235 millones.

En el plan también se presentó el proyecto de la construcción de un astillero en el Pacífico, la compra de cuatro puentes Bailey, y la construcción de una carretera de 60 a 80 kilómetros donde ya hay maquinaria, pero que aún no se han adquirido los insumos y materiales para comenzar los trabajos.

Ralda indicó que el trasiego de drogas vía aérea es la modalidad que utilizan las bandas criminales hoy en día, lo cual justifica la ampliación de recursos para defensa aérea. Agregó que, aparte de adquirir equipo para el uso de los soldados, también se piensa adquirir siete mil fusiles para cambiar el armamento actual que es de 1974.

“Tenemos 30 años de contar con el armamento y presenta muchas fallas, repararlo es imposible y se necesita dotar a nuestra fuerza de un fusil que brindará mayor seguridad al personal que se encuentra en operaciones”, afirmó.

Rudy Castañeda, vicepresidente de la referida comisión, dijo que analizarán la petición que formuló el Mindef, ya que otras instituciones también están en la dinámica de ampliar sus asignaciones presupuestarias.

Transparencia en el gasto

El analista en temas de seguridad, Ronaldo Leiva, expuso que el Ministerio debe fortalecerse porque el entorno geopolítico de seguridad está cada vez más “crítico”. Como ejemplo, citó los enfrentamientos entre narcotraficantes y Ejército en México la semana pasada en donde el gobierno tuvo que ceder a liberar al hijo del Chapo Guzman para evitar más derramamiento de sangre.

#Presupuesto2020 | Ralda Moreno, justifica la compra de otro buque para el Mar Caribe, adquisición de Helicópteros, armamento y puentes, según los rubros. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/o3X0r7DDMK — Urías Gamarro (@ugamarro_pl) October 22, 2019

No obstante, el analista afirmó que cualquier adquisición que haga el Mindef debe ser diáfana y con absoluta transparencia y no, por ejemplo, como se quiso hacer la compra de los aviones Pampa 3 a Argentina este año, la cual no se conocía hasta que el presidente Jimmy Morales estaba en ese país cerrando el trato y que lo divulgaran medios argentinos y el propio presidente Mauricio Macri en su cuenta de Twitter.

“No es una aberración comprar equipo —aéreo para el Ejército— lo que pasa es que hay que hacerlo bien con los requerimientos que el país tiene en su legislación, no debe haber otra manera de hacerlo”, precisó el experto, al recordar que las críticas por la compra de los aviones ocurrieron porque se intentaron comprar con opacidad.

A juicio de Leiva el urgente que el Ejército tenga capacidad de interceptar aeronaves puesto que “es lógico que las avionetas vengan porque ellos —los narcotraficantes— saben que no hay capacidad de interceptarlas y cuando los helicópteros llegan ya solo los pedazos de avioneta hallan ya ni gente ni droga hay”.

Enfatizó en que el narcotráfico “en todos lados está metido” por lo cual es importante fortalecer la movilidad del Ejército sobre todo su capacidad aérea para tener capacidad de interceptar las avionetas cargadas con narcóticos y que este año, pareciera que se han incrementado los aterrizajes.

Recordó que la lucha frontal contra el narcotráfico en México, así como el combate a los productores de coca en Colombia inevitablemente impactará en Guatemala y prueba de ello son los recientes sembradíos de coca descubiertos hace poco en Izabal.

Otros gastos

Además, el presupuesto 2020 de Defensa incluye un incremento de Q141.9 millones para gestión de riesgo y protección ambiental, también se adiciona un renglón nuevo por Q47.2 millones para “movilidad y contra movilidad”.

Contenido relacionado

Ejército divulga imágenes de actos cívicos en Semuy 2, El Estor

Conflicto en Cachemira: “No nos golpeen, solo disparen”, las duras acusaciones de represión contra el ejército de India

Ministerio de Defensa de Guatemala muestra interés en aviones que vende Argentina