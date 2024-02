La aprobación de la Ley de Tarjetas de Crédito fue interrumpida este jueves 15 de febrero por el revuelo que generó en el hemiciclo parlamentario un video publicado en redes sociales, en el que, de acuerdo con la expresidenta del Congreso, Shirley Rivera, el diputado Orlando Blanco se burla de ella por su vestimenta y aspecto físico.

La publicación hecha por una cuenta de redes sociales de inmediato se dispersó y generó discusiones entre los congresistas, quienes solicitaron la palabra parea expresar su inconformidad respecto al incidente.

“Hay piñatas, hay piñatas en el Congreso, miren esa cosa”, se escucha en la grabación, en cuyas imágenes se observa a Rivera.

“Mirá esa cosa Jairo, piñatas en el Congreso”, se oye en otra parte del video, por lo que la sesión para aprobar la Ley de Tarjetas de Crédito quedó en suspenso mientras Rivera mostraba su desacuerdo con la publicación.

“Lamento no poder decirle con mucho respeto su nombre, porque él acaba de irrespetarme publicando un video que circula en redes sociales donde me ridiculiza por la vestimenta que traje el día de hoy y mi cuerpo. Me ha estado denigrando, he escuchado como se burla no solo de mí sino que de otras diputadas”, dijo Rivera ante el pleno.

Agregó que emprenderá acciones legales contra Blanco, porque dejará un precedente en beneficio de todas las mujeres.

Por su parte, Blanco aseguró que se trata de un montaje y afirmó que no pediría disculpas.

“Primero mostrar mi solidaridad con la señora diputada y luego rechazar enérgica y públicamente esta situación, allí están mis redes puede ver si yo subí un video de esa naturaleza, se va a tener que hacer una investigación que también voy a proponer entonces no tengo que venir a pedir disculpas de algo que yo no hice y estoy pidiendo una investigación (…) yo no voy a venir a compartir montajes porque si tengo algo que decirle se lo voy a decir directamente a ella”, señaló Blanco.

Ante el incidente, varias diputadas y diputados se solidarizaron con Rivera y le exigieron a la Junta Directiva del Congreso tomar las acciones correspondientes en situaciones como la ocurrida este jueves.

Entre las parlamentarias que se solidarizaron con Rivera están Evelyn Morataya y Andrea Villagrán.

En tanto, Esduin Javier Javier “Tres Kiebres” optó por retar a Blanco y le dijo que no había que esperar para llegar al ring.

“Le hago un reto al diputado Orlando Blanco para que pelee con un hombre. Así es que le suplico mi diputado no esperar llegar al ring sino poderlo hacer como caballeros en la parte de afuera del gimnasio”.

El presidente del Congreso, Nery Ramos, dijo que por lo “delicado” del caso, este se debe conocer en Junta Directiva y determinar las acciones a seguir; sin embargo, varias deputadas le exigían que se decretara un voto de censura contra Blanco.