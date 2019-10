Diputados cuestionan al Ejecutivo por no detectar ilícitos antes del estado de Sitio

El ministro de la Defensa, Luis Miguel Ralda, sentado del la lado izquierdo pone atención a lo que dice el diputado Oliverio García Rodas, se puede observar la falta de diputados en el hemiciclo. (Foto Prensa Libre: Noé Medina)

Este 3 de octubre fue invitado al pleno del Congreso el ministro de la Defensa, Luis Miguel Ralda, quien expuso ante 84 diputados los resultados del estado de Sitio, entre los cuales se encuentra la erradicación de un millón 492 mil 639 plantas de hoja de coca, lo que causó a la organización delictiva una pérdida proyectada para siete años de US$ 564 millones 480 mil (Q 4 mil 346 millones 496 mil).

El diputado Mario Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), cuestionó los resultados y recalcó que ahora Guatemala ya es productor de coca.

“Que delicado ministro, yo soy uno de los que respeta y quiere mucho al Ejército, pero dónde estaba el ejército para que esto pasara, dónde estaban sus comandantes que se dejaron meter un gol de un millón 500 mil matas de coca en un pedacito”, refirió.

Taracena también indicó que el ministro de la Defensa y otros funcionarios pertenecen al Consejo Nacional de Seguridad, un ente que se creo para defender a los guatemaltecos, por lo que preguntó: “¿en dónde está el consejo que se le metieron en un ratito?”.

“No puede ser que estén tan ciegos, en tres años y medio no hacen nada, pero ahora que el Congreso les exigió el estado de Sitio aparecen y somos ahora productores de coca, en un mes se supo, hace un mes y medio no sabíamos nada, ahora sabemos que somos productores de coca, un producto no tradicional para exportación”, dijo el parlamentario.

El diputado independiente Oliverio García Rodas dijo que el informe que dio a conocer el ministro demuestra que no se estaba trabajando -en la lucha contra el narcotráfico- y cuando se trabaja resulta lo que expuso el ministro de la cartera castrense.

“Se nos ha venido con la cantaleta de que la seguridad civil ha mejorado porque ha subido el número de policías ¿y para qué? ¿cuál es el resultado? si solo ha sido un número estadístico de tener más policías, pero no hay eficiencias de las fuerzas de seguridad”, señaló el diputado.

García Rodas también cuestionó el trabajo de los gobernadores de los seis departamentos donde se impuso el estado de excepción, “si lo único que se dedican es a conseguir obras, y no a gobernar a su departamento”.

“El narcotráfico forma parte del crimen organizado, quizá sea la actividad reina, pero el crimen se da cuando se producen fortunas enormes, porque les permite sobrepasar los presupuestos que tiene el ministerio de Gobernación y Defensa (…) no hay necesidad de encarcelar a nadie, se puede mandar a matar, no se negocia con el dueño de la finca, sino con la viuda al día siguiente, ellos no cotizan un carro, se lo roban, lo utilizan y luego lo abandonan”, manifestó García Rodas.

Agregó: “Me preocupa el informe del ministro porque demuestra palpablemente la ausencia del Estado, como me preocupa hoy 46 excusas para una sesión importante, eso también es ausencia del Estado en este hemiciclo”.

“Yo, un hombre ya viejo, tengo que decirle a los jóvenes que mi generación fracasó, tengo que decirle a un joven presidente que mi generación les esta dejando una herencia maldita, porque no hemos podido construir un país como el que ustedes tienen derecho a tener, hemos fallado y mi mensaje para los 110 nuevos es que no permitan otra generación como la mía que ha incumplido con sus obligaciones”, dijo el parlamentario.

Por aparte, hubo otros diputados que felicitaron al ministro por el trabajo que ha realizado durante los 30 días del estado de Sitio, incluso aplaudieron las incautaciones de plantas de hoja de coca.

El ministro informó en su presentación que es muy probable que se esté efectuando importación masiva de pasta de base de coca a Guatemala, debido a las dimensiones del laboratorio encontrado en Izabal.

Otra de las conclusiones del ministro es la probabilidad de que existan más laboratorios de producción de pasta de base y de producción de clorhidrato de cocaína en el país, los cuales, debido al terreno selvático donde se encuentran, no ha sido posible identificarlos.

Asimismo, se estima que hay plantaciones de hoja de coca en otros lugares del territorio guatemalteco, en virtud de que el ministro menciona que la planta se puede sembrar y cultivar a cualquier altura, desde los cero a los dos mil 500 metros sobre el nivel del mar.

