Diputados denuncian agresiones durante protesta y señalan que inconformes eran dirigidos por algunos parlamentarios

La parlamentaria dijo que identificó a un activista de apellido Morataya como el responsable de haberle jalado el pelo y causarle lesiones en la espalda.

“Uno de apellido como el mío, Morataya, es el que más se me abalanzaba y me jaló mucho el pelo y me golpeó mucho la espalda y después sale haciendo publicaciones victimizándose de lo que él fue a provocar”, dijo Morataya.

“Cuando lo quitan de encima de mí (…) me quedo en una pared gritando porque me asustó muchísimo, me golpeó la mano, me golpeó la espalda”, agregó la parlamentaria.

Además, la diputada Lucrecia Marroquín de Palomo, jefa de la bancada Valor, dijo que “fuimos objeto de agresión y fuimos objeto realmente de una antidemocracia de este país. Anoche no había grupos de manifestantes pasivos, anoche tuvimos frente al Congreso hordas de delincuentes (…) y no venían solos”.

De acuerdo con Marroquín, los manifestantes “tristemente” venían dirigidos por algunos diputados del Congreso.

“Escuchamos cómo una diputada exigía a un guardia que abriera la puerta roja para que entraran los manifestantes. Hace tres años incendiaron las instalaciones del Congreso”, dijo Marroquín.

Además, dijo que no se puede permitir que esos “grupos de choque”, a los que comparó con los que, según ella, hay en Venezuela, Chile, Colombia y Nicaragua.

“Como Bancada Valor y como partido Valor vamos a hacer una denuncia ante el procurador de los Derechos Humanos y ante el MP, porque tenemos las pruebas, tenemos el video de quiénes golpearon a nuestros diputados, quiénes tienen cara y tienen nombre, y esperamos que estas personas sean investigadas, y si son responsables que sean también puestas en prisión”, dijo la diputada.

Por su parte, Francisco Zamora, diputado de Valor, dijo que le llama la atención que antes de que empezaran las agresiones saliera otro parlamentario, que no identificó, a dialogar con los inconformes.

Agregó que como consecuencias de las agresiones resultó herido en la cabeza, donde fue necesario que le colocaron suturas. “Tengo unos puntos acá (en la cabeza), me hicieron cuatro puntos. Creo que si hacen manifestaciones tienen que ser pacíficas”.

Mencionó el caso de la diputada Sofía Hernández, a quien los manifestantes lanzaron piedras y agua, según Zamora.

“Eso es un hecho vandálico”, concluyó.

El parlamentario Geraldin Díaz, también de Valor, es uno de los diputados más afectados, pues durante los incidentes fue tumbado al piso.

“Ayer solo cumplíamos con una labor legislativa ya que recibimos una orden de la Corte de Constitucionalidad para elegir a las cortes y ayer simplemente cumplimos ese mandato”, dijo Díaz.

Asegura que en la elección de magistrado “no hubo nada de por medio. Aquí no hubo un acto de corrupción”.

Rechazó los actos de violencia e instó a los guatemaltecos a mantener el diálogo.

“Cualquier guatemalteco tiene toda la libertad de expresarse, de hablar en contra de los diputados (…) pero no es la forma como nos trataron anoche, como si hubiéramos sido unos delincuentes, asesinos, cuando realmente solo cumplíamos”, dijo Díaz.