El Ejecutivo busca que antes de que finalice agosto los diputados al Congreso le aprueben la ampliación presupuestaria. La semana pasada, la Comisión de Finanzas, liderada por Julio Héctor Estrada, del bloque Cabal, presentó a los integrantes de la sala un proyecto de borrador en el que la oposición señala que no firmaría ningún dictamen favorable.

La propuesta original de la ampliación llegó al Legislativo el o 28 de mayo último, por un monto de Q14 mil 451 millones, que serían financiados con ingresos tributarios y saldos de caja.

El Gobierno también incluyó en la iniciativa aportes extraordinarios para los Consejos Departamentales de Desarrollo.

Desde hace más una semana, un grupo de diputados distritales cabildean para que la ampliación sea aprobada, pues “existe queja de la población en el interior que no han llegado obras”, coincidieron varios de ellos.

Contrapropuesta

Uno de los operadores es el diputado de Cabal, Luis Aguirre, quien confirmó que el dictamen de la Comisión de Finanzas es una ampliación, pero por Q11 mil millones y no lo contemplado en la iniciativa al principio. “Ojo, que ese dictamen fue favorable pero no tuvo el apoyo; no es un dictamen desfavorable”, reiteró el legislador.

Explicó que en la última reunión en la sala de trabajo no se le dio apoyo a la iniciativa, por los cambios a última hora en “la colocación de bonos”, lo que, señaló, alteraba los números del dictamen y se necesitaba hacer cambios para que fuera favorable.

“En algún momento se necesitará la ampliación, incluso para cumplir con sueldos de todas las personas que trabajan en el Gobierno, para finalizar el año”, indicó Aguirre, quien, según diputados, es uno de los mediadores en busca de los votos que necesita el oficialismo.

El diputado oficialista Samuel Pérez indicó que hay una “conciencia” de los diputados distritales sobre la necesidad y urgencia de contar con recursos para implementar y ejecutar obra pública. “Hay algunos que están urgidos de la ampliación presupuestaria”, refirió el legislador.

El congresista puntualizó que con la ampliación se podrán hacer los pagos a los veteranos militares y empleados públicos, pues si el proyecto no es aprobado, podrían verse perjudicados. Adelantó que la Comisión dará un dictamen con modificaciones en los montos y asignaciones específicas, para tener la aprobación del proyecto.

El legislador no descartó que se apruebe de urgencia la iniciativa y justificó que muchos actores llevan discutiendo el tema varias semanas. “Hay condiciones para tomar decisiones”, indicó Pérez.

Por su parte, Aguirre, puntualizó que existe un compromiso del Ejecutivo de “cumplir con la población”.

“Si no hay criterios ni argumentos basados en evidencia, es muy difícil justificar una ampliación como la presentada”, dijo la diputada de oposición e integrante de la Comisión Nadia de León Torres. Manifestó que respuestas como “tener recursos para proyectos” no son coherentes. La diputada insistió en que la iniciativa que presentó la Comisión de Finanzas tuvo un dictamen negativo