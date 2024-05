La sesión plenaria de este martes 7 de mayo finalizó por falta de quórum. Esto hizo que el oficialismo fracasara en su intento de conocer y aprobar de urgencia nacional la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público. Propuesta que busca la destitución de la fiscal general.

El diputado oficialista, Samuel Pérez, justificó que la inasistencia de los legisladores de las demás bancadas fue porque recibieron amenazas. “Varias docenas de diputados recibieron amenazas de muerte y de posibles investigaciones en su contra”.

En medio de ello, la Corte de Constitucionalidad (CC) amparó de manera provisional a la actual titular jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras. La resolución ordena que las autoridades se abstengan de actos constitucionales y legales que atenten contra el mandato de Porras.

Ayer 6 de mayo, el presidente Bernardo Arévalo, junto con su gabinete de gobierno y acompañado por los 23 legisladores electos por Semilla, presentaron la iniciativa. La propuesta, según dijo el mandatario, era que se conociera en la sesión de hoy y que se entrara a conocer en el pleno.

En la sesión, que estaba programa para hoy, no asistieron más de 40 legisladores, en tanto que más de 20 de los 160, enviaron a Dirección Legislativa una carta en el que informaron que no asistirían al pleno por diversos motivos. En total solo fueron leídas algunas iniciativas de ley, pero no entraron a conocer la de reformas a la Ley Orgánica del MP.