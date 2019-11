Diputados se distancian de iniciativas que debilitan la investigación criminal

Los diputados han evitado dar una postura al respecto y aseguran que falta mayor debate. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El diputado de la UNE Juan Carlos Salanic presentó la iniciativa 5641, denominada “Ley de Certeza Jurídica y de Garantía Constitucional en el Proceso Penal” y los parlamentarios Juan Ramón Lau y Felipe Alejos, de Todos, presentaron la segunda iniciativa que promueve cambios al Código Penal y el Código Procesal Penal, ambas son analizadas por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

Los jefes de bloque consultados en el Congreso se distanciaron de las iniciativas presentadas, al considerar que por el momento las desconocen y por ende no pueden dar una postura institucional, la cual se hará al momento de finalizar el análisis respectivo.

El jefe de la bancada del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Manuel Conde Orellana, dijo que evalúa esa iniciativa, por lo que no podría dar una posición al respecto.

“Pero como lo hacemos en el partido analizamos las iniciativas que son sometidas a discusión, estamos en el análisis de esas propuestas”, dijo Conde.

El jefe del bloque Fuerza, y ministro designado de Desarrollo Social, Raúl Romero, dijo que por el momento solo hay comentarios especulativos porque la comisión podría dar dictamen negativo o positivo o positivo con enmiendas y que estas podrían cambiar el sentido de la iniciativa.

“Sin conocer un dictamen, dar una opinión es opinar sobre supuestos y de repente se le cambia el sentido y para dar una declaración seria se debe conocer el dictamen”, señaló Romero.

Juan Manuel Díaz-Durán, jefe del bloque Visión con Valores, considera que esas leyes hay que modificarlas, pero que la iniciativa como tal no la conoce.

“Cuando hay testigos tenemos que ver la idoneidad, si es alguien que está condenado por falso testimonio, para mí, no es idóneo, tampoco alguien que haya sido cabecilla de una banda de secuestradores, por lo que considero que hay que hacer ciertos ajustes, la iniciativa no la conozco, por lo que no sé qué sentido le están dando”, aseguro el diputado.

El jefe de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN), Rudy Castañeda, también manifestó que las iniciativas están en análisis por lo que no se podría pronunciar al respecto.

La diputada Nineth Montenegro, jefa de la bancada de Encuentro por Guatemala, manifestó que desconoce el contenido de las iniciativas, pero sabe que se presentaron.

“Yo no podría apoyar algo que no conozco, tengo que leerlas y nada que implique retrocesos o que tenga nombre y apellido, si eso fuera así después del análisis, yo no las apoyaría. Todo lo que implique retroceso en los avances que ha habido en la lucha contra la Impunidad nadie lo debería de apoyar porque estamos debilitando la institucionalidad, sobre todo en la aplicación de justicia”, dijo Montenegro.

Óscar Chinchilla, jefe de la bancada Compromiso Renovación y Orden (Creo), dijo que se analiza en el bloque este tema, ya que para reformar el Código Penal o Código Procesal Penal se deben estudiar las propuestas.

“De no estudiarse bien podría pasar lo del 15 de septiembre del 2017 – cuando un grupo de diputados habría hecho acuerdos bajo la mesa para aprobar leyes-, nadie se iba a imaginar lo que pasó y creo que son temas que hay que someter a todos los bloques legislativos para luego someterse a discusión en el pleno”, refirió.

Amílcar Pop jefe de bancada Winaq dijo que hay dos iniciativas que lamentablemente no cuentan con un respaldo o un consenso técnico especialmente en un marco de conflicto de intereses.

“Pareciera que el objetivo es generar impunidad o liberar de responsabilidad en temas como lavado de dinero y procedimientos penales que están en curso, yo no apoyaría estás iniciativas y hay diputados con ese nivel de duda en el Congreso”, explicó Pop.