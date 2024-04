Una queja en común tiene diputados de varias bancadas en contra de la nueva administración del gobierno de Bernardo Arévalo, es que los ministros e incluso directores se excusan de atender las citaciones que le realizan. El artículo 168 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que los ministros, funcionarios y empleados del Congreso están obligados a asistir a las sesiones del Congreso, comisiones y bloques legislativos.

“Muchos de los ministros se excusan ya para las citaciones y en el peor de los casos hay directores que ya se excusan, cuando la ley no les da esa facultad, incluso media hora antes de la citación”, refirió Jairo Flores del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS).

El diputado Byron Rodríguez de la bancada Todos, aseguró que ha citado a un ministro en siete ocasiones y que la respuesta del funcionario es que tiene “una alta carga de trabajo y que por lo tanto se excusan”.

“En las últimas semanas, hay mucho rumor que se ha pedido que no se hagan citaciones, pero si no se hacen de qué manera vamos a tener una fiscalización exacta de lo que pasa en el Estado”, expresó Rodríguez. La semana pasada, Arévalo se reunió con diputados de distintas bancadas y según fuentes, el mandatario pidió a los congresistas no citar a funcionarios.

Presión

Por la falta de asistencia a bancadas y comisiones de trabajo, el diputado Elmer Palencia, del bloque Valor, propuso que la instancia de jefes de bloque cite al ministro de Salud. Debido a que es un hecho, según el congresista, que la situación en este sector es crítica.

“Es clara la necesidad que se tiene que atender la red hospitalaria por las fiscalizaciones que varios compañeros diputados han realizado en los últimos 100 días”.

Los jefes de bloque acordaron citar al ministro de salud el próximo miércoles a las 14 horas. Los legisladores buscan profundizar en las alternativas de la cartera para abastecer la red hospitalaria.

El presidente del Congreso, Nery Ramos, afirmó que es una obligación del Ejecutivo rendir cuentas al Congreso. Por lo que espera que los ejercicios de fiscalización parlamentaria continúen y que se desarrollen de manera objetiva.

“Yo siempre he apelado al principio de responsabilidad de los señores diputados, donde mantener a un ministro todas las semanas en el Congreso conlleva a restarle tiempo importante para los planes en cada una de sus carteras”, dijo el presidente del Congreso.