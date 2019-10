Directiva del Parlacén definirá fecha en que Jimmy Morales y Jafeth Cabrera asumirían diputación

El exvicepresidente Alfonso Fuentes Soria fue electo presidente de la Junta Directiva del Parlacén, que deberá definir la fecha de la primera asamblea plenaria del 2020. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

La junta directiva del Parlamento Centroamericano (Parlacén) definirá el próximo mes el calendario de asambleas ordinarias a celebrarse en el 2020, en las cuales, en la primera de estas podrían asumir como diputados de ese foro el presidente Jimmy Morales y el vicepresidente Jafeth Cabrera.

En contadas excepciones la primera asamblea del año se ha adelantado. Por ejemplo, la del 2019 se efectuó el 17 de enero a solicitud de Panamá por la visita que efectuó a ese país el papa Francisco.

Pero a decir del exvicepresidente Alfonso Fuentes Soria, presidente electo de la Junta Directiva del Parlacén que tendrá que definir la fecha de esa asamblea, no existe ningún motivo o solicitud para adelantarla.

El próximo 14 de enero Morales y Cabrera perderán la inmunidad, la que recuperarán en el momento en que asuman su curul en el Parlacén. De ahí el interés por conocer si la asamblea se adelantará, puesto que el mandatario guatemalteco es señalado por el Ministerio Público (MP) por financiamiento electoral no registrado.

En ese sentido Morales podría ser investigado e incluso, si un juzgado lo ordena, detenido durante los días en los que quedará sin derecho a antejuicio. El proceso penal que involucraría al mandatario, según el MP, tiene que ver con el financiamiento no registrado del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), partido que lo llevó a la presidencia en el 2015 y del cual era secretario general.

Su inmunidad como funcionario obligó al MP a solicitar el retiro del antejuicio, pero los procesos no han prosperado. Morales evitó pronunciarse si asumirá la diputación en el Parlacén, luego de participar en una actividad pública este viernes.

Sandra Torres Casanova fue perseguida y detenida por un caso similar. En principio no podía ser investigada por su inmunidad como candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), pero una vez perdió las elecciones fue capturada y enviada a prisión.

A finales de enero

De acuerdo con Fuentes Soria, quien este viernes fue elegido presidente de la Junta Directiva de Transición del Parlacén, y ejercerá el cargo del 28 de octubre hasta el próximo 14 de enero, “lo usual” es que la primera asamblea se efectúe en los últimos días del primer mes del año; sin embargo, el establecimiento de la fecha será una decisión que deberá discutir la directiva y aprobarla el pleno.

Directiva transitoria La Junta Directiva electa este viernes es transitoria y ejercerá solo dos meses y medio puesto que su mandato culminará el 14 de enero del 2020, fecha en que asumirán la bancada de Guatemala los diputados que resultaron electos en el proceso de elecciones pasado. De ellos saldrá el presidente de la Junta que terminará el mandato hasta el 28 de octubre del próximo año. Quien preside la Directiva debe ser un diputado guatemalteco puesto que, por ley, la presidencia es rotativa y en el periodo 2019-2020 le corresponde a Guatemala.

“Yo no veo que haya que alterar la fecha que el organismo decida. Si hay algún planteamiento de algún país habrá que atenderlo y resolverlo. Que yo sepa, no hay ninguna gestión en ese sentido”, precisó Fuentes Soria.

Pablo Ceto, parlamentario por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y quien también formará parte de la directiva de transición, coincidió en que no hay motivos para adelantar la primera reunión plenaria.

Perdería inmunidad

De acuerdo con el abogado constitucionalista Alejandro Balsells y el exvicepresidente y exdiputado del Paralcén, Rafael Espada, Morales y Cabrera perderían los fueros ya que los gobernantes al dejar el cargo no asumen de manera automática, aunque para otros, como para el también abogado constitucionalista, Mario Fuentes Destarac, es algo debatible.

El artículo 21 del Reglamento Interno de ese organismo cita que los expresidentes y exvicepresidentes “deben ser juramentados como diputadas o diputados centroamericanos ante la Asamblea Plenaria…” y que a partir de su juramentación pueden “tomar posesión del cargo en calidad de diputada o diputado centroamericano, adquiriendo todos los derechos y obligaciones inherentes”.

No todos los exgobernantes han asumido el Parlacén al dejar el cargo. Oscar Berger y Eduardo Stein, presidente y vicepresidente del 2004 al 2008, optaron por no hacerlo, mientras que otros como Jorge Serrano Elías y Gustavo Espina Salguero, así como Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, no culminaron el periodo para el que fueron electos.

Proyectos

Después de resultar electo, Fuentes Soria habló sobre el resto de las prioridades que tendrá la Junta Directiva Transitoria, entre estas continuar con el proceso de construcción de la nueva sede del Parlacén en la zona 15 de la ciudad de Guatemala, proyecto que costará Q6 millones, de los cuales ya se cuenta con Q3 millones.

Además, Soria añadió que en la reunión del Sistema de Integración Centroamericana (Sica) a celebrarse en diciembre próximo se propondrán iniciativas para que las resoluciones del Parlacén sean vinculantes.

Otro de los objetivos, comentó, será impulsar y propiciar el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica “el primer acuerdo que se firmaría región a región”.

La Junta Directiva Transitoria quedó integrada con un presidente, cinco vicepresidentes y seis secretarios:

Alfonso Fuentes Soria, presidente, por Guatemala

Pablo Ceto, secretario, por Guatemala

Donald Calderón y Eugenio Chicas, vicepresidente y secretario, por El Salvador

Bill O’neill Santos y Matilde Bonilla, vicepresidente y secretaria, por Honduras

Julio Blandón y Francisco Ramos, vicepresidente y secretario por, Nicaragua

Gilberto Succari y Cirilo Salas vicepresidente y secretario por, Panamá

Claudio Marte y María Elena Pérez, vicepresidente y secretaria, por República Dominicana

