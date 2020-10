Director de Caminos ignora destino de Q135 millones transferidos sin su firma

El ministro de Comunicaciones, Josué Edmundo Lemus, podría ser interpelado si no aclara las dudas que envuelven a su ministerio. (Foto Prensa Libre: CIV)

Ante la duda del destino de Q135 millones asignados a la Dirección de Caminos, el titular de esa dependencia, Fredy Chojolán, reconoció que por problemas de salud se ausentó de sus labores y durante ese tiempo alguien pudo falsificar su firma y autorizar las transferencias.

Le podría interesar Nuevo derrumbe se registra en el libramiento de Chimaltenango Mariajosé España 24 de octubre de 2020 a las 10:59h

Ante estas dudas, el director explicó a diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que sí tiene esas sospechas y que tomó las acciones legales correspondientes, pero no pudo dar más detalles por desconocer en qué se deben utilizar los fondos transferidos por su firma, aparentemente falsificada cuando tenía quebrantos de salud por el Covid – 19.

“Ya están investigando, yo ya puse la denuncia. Yo no estaba en mis labores, no puedo decirles nada porque no estaba ahí, estaba hospitalizado ni me recuerdo cuando fui al sanatorio, imagínense con eso. No puedo decirles para que era porque las transferencias llevan mucha información, hay unas de Q135 millones y así”, indicó Chojolán.

Ministro desconocía señalamientos

El titular de la cartera de Comunicaciones, también presente en la citación parlamentaria, explicó desconocer la aparente falsificación en la firma de uno de sus directores y las aparentes negociaciones para la asignación de proyectos con empresas, añadió también que tomarán las acciones internas para esclarecer los puntos que salieron en la cita parlamentaria.

“Yo hasta el día de hoy me estoy enterando del tema y vamos a ver con el señor director de Caminos que pasó porque es él quien conoce bien su firma, lo que queremos es que los temas sean transparentes, en realidad no sé qué fue lo que pasó en Caminos y esperamos que se pueda esclarecer (…) vamos a pedir al área de Caminos para averiguar que paso”, explicó Lemus.

A octubre la ejecución presupuestaria del ministerio de Comunicaciones es del 47.7%, de un total de Q6 mil 751 millones, la entidad espera finalizar el año alcanzando una inversión del 70%.

Contratos para allegados

Otro de los extremos que resaltaron los diputados fue como aparentemente tanto en la Dirección de Caminos como en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) existen contratos asignados a los titulares de las dos oficinas del ministerio de Comunicaciones.

“Varias empresas que reportan la misma dirección, tenemos varias empresas que tienen al mismo representante legal (…) puede haber tráfico de influencias, puede haber conflicto de intereses, abuso de autoridad, conflictos con la ley de probidad en cuanto al abuso de poder beneficiar a una u otra empresa”, señaló Barreda.

El diputado aseguró que habrá una próxima citación para el 4 de noviembre, en donde se pidió un informe circunstanciado al ministro de Comunicaciones, Josué Edmundo Lemus, que si no llena las expectativas, la bancada analiza solicitar su interpelación ante el Pleno del Congreso.

“Aquí estanos hablando de por lo menos, hoy, unas 80 empresas entre las que están vinculadas en Covial y Caminos que compiten…no, no están compitiendo, están jugando a la colusión, están jugando al tráfico de influencias, juegan a tomar ventaja de las posiciones públicas de ciertos funcionarios para que les adjudiquen contratos, eso es lo que a nosotros nos deja la citación de hoy”, concluyó Barreda.

Criticas por el libramiento de Chimaltenango

La bancada también solicitó al ministerio de Comunicaciones acciones para resolver las deficiencias del libramiento de Chimaltenango, proyecto que fue inaugurado y presentado como una “mega obra” por el expresidente Jimmy Morales, pero que en repetidas ocasiones ha protagonizado derrumbes, como el del pasado fin de semana.

Lemus explicó que tendrán que analizar legalmente con sus abogados que pueden hacer, ya que cerrar el libramiento afectaría a un número considerable de guatemaltecos.

“Vamos a hablar bien con los jurídicos de Caminos, nosotros le vamos a dar seguimiento para ver qué es lo más conveniente, ya vamos a tomar acciones, hemos estado pendientes de ver como abordamos de buena manera el tema, no se ha podido porque el proyecto esta intervenido pero ya vamos a accionar”, puntualizó.