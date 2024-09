Distribución de aportes a municipalidades divide a Junta Directiva de Anam

Casi nueve meses después de la elección del alcalde Sebastián Siero como presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) surge un movimiento que involucra a más de 100 alcaldes, incluidos algunos de la Junta Directiva que están inconformes con el titular de la Anam. Además, suenan nombres de quienes podrían continuar el periodo que dura la presidencia.

La distribución de los fondos aprobados en la ampliación presupuestaria fue el tema más reciente que generó molestia entre los ediles, quienes no se sienten representados con la gestión del presidente de la Anam. El problema surgió luego que se publicara en el Diario Oficial el aporte constitucional, aunque según comentaron varios ediles la molestia viene desde hace varios meses.

De acuerdo con el alcalde de Moyuta, Jutiapa, Roberto Marroquín, quien integra la Junta Directiva de la Anam, y quien forma el Movimiento Municipalista de Gestión Institucional, son cerca de 115 alcaldes los que están en desacuerdo con la gestión de Siero.

Explicó que el presidente de la Anam no escucha las peticiones de los miembros de la Junta Directiva, además que no gestiona acercamientos con el Ejecutivo ni el Legislativo y que no defiende los intereses de las comunas.

"Llama la atención porque no está no está velando por la ampliación presupuestaria, no está velando por que todo fuera equitativo", criticó Marroquín.

Siero responde que el alcalde de Moyuta no cuenta con tanto apoyo, sino que son cerca de cinco alcaldes los que lo respaldan y que el tema de la ampliación presupuestaria será defendido legalmente, cuando el Ejecutivo traslade los montos a las municipalidades, en caso no sean las cifras exactas.

En la ampliación presupuestaria se aprobaron Q1 mil 676 millones para las 340 municipalidades, pero la semana pasada en el Diario Oficial se publicó la distribución de Q839 millones. Además, estos no han sido trasladados a las comunas lo cual incrementó la molestia.

Siero aseguró que todos los alcaldes esperaban que el aporte fuera distribuido en septiembre, pero no fue así. En la ampliación presupuestaria no se especificó fecha para realizarlo. Dijo que la diferencia de cifras es porque el restante de los fondos corresponde al aporte de Impuesto al Valor Agregado (IVA), impuesto de circulación y de distribución de petróleo.

"Por eso es que hoy tenemos estos resultados, porque lo que lo que nos ofrecieron es que esos Q1 mil 676 millones de la ampliación llegaban a través del aporte constitucional. El Ministerio de Finanzas (Minfin) por el momento lleva el procedimiento adecuado, entonces no hay razón por la cual presentar una acción legal", explicó Siero.

El presidente de la Anam señaló que en la reunión más reciente con la Comisión del Cálculo Matemático se conoció el tema y se solicitaron los montos exactos a distribuir, estos correspondientes a cada impuesto. En cuanto a los ingresos constitucionales, como no fueron especificados se solicitaron de manera escrita y están a la espera de respuesta por parte de la cartera de Finanzas.

Asamblea extraordinaria

De acuerdo con los estatutos de la Anam, a petición los alcaldes asociados a Anam se puede solicitar una asamblea extraordinaria. Marroquín comentó que esta no es su intención, pero si es la voluntad de los alcaldes, se realizará la petición.

El edil de Moyuta es uno de los nombres que surgieron como posible sustituto de Siero, en caso se convoque a asamblea extraordinaria, se agoten los procesos y se logre con los votos de dos terceras partes para que Siero, no continúe al frente de la Anam.

Marroquín no descartó que, si los ediles le solicitan que él participe por la presidencia, lo hará. Mismo fue el caso de Guadalupe Reyes, alcalde de Palencia quien coincide en que la gestión de Siero no ha logrado defender y representar a las municipalidades.

"Yo soy respetuoso de la democracia y creo que los guatemaltecos que tenemos que trabajar por Guatemala. Si en algún momento mi participación como candidato a presidente o como miembro de una Junta Directiva sirve y eso le sirve a Guatemala, lo voy a hacer con todo gusto", afirmó.

Aunque descartó que él sea parte del grupo y que no busca confrontar a Siero, sino más bien le interesa formular una agenda de desarrollo local que beneficie a la población, dijo el acalde de Palencia.

Por otro lado, Omar Camposeco de la cabecera de Jalapa y Enrique Arredondo de Nueva Santa Rosa, Santa Rosa y miembro de la Junta Directiva, son los otros nombres que surgen. Ambos evitaron pronunciarse en contra de Siero y dijeron estar conformes con la gestión.

Camposeco por su parte dijo estar enfocado en su municipio y que algunos alcaldes han recurrido a él para asesorías sobre la gestión de recursos y ejecución de obras. Arredondo se limitó a responder que siempre ha habido inconformidades con el traslado de fondos y que no avizora nada extraordinario.