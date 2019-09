Dos años después, Cancillería oficializa oficina de ONU para los refugiados en Guatemala

El acuerdo busca dar asistencia para atender a migrantes. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este miércoles se publicó en el Diario de Centro América un acuerdo por canje de notas referente a las operaciones de la Oficina Nacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en el país y así se formaliza el trabajo de la agencia en Guatemala.

El objetivo es facilitar las operaciones para dar asistencia al Gobierno de Guatemala, pero esto no tiene relación con el plan migratorio que el Ministerio de Gobernación firmó con EE. UU. el 26 de julio de este año, confirmó un vocero de la ONU.

Además, Acnur afirmó a Prensa Libre que “como parte fundamental de su trabajo operativo en países donde tiene presencia, -Acnur- firma acuerdos con las autoridades pertinentes para establecer los mecanismos mínimos para responder al desplazamiento forzado”.

El objetivo de firmar estos acuerdos es poder abordar de una forma más efectica las necesidades inherentes al desplazamiento forzado en los países de destino para aquellos que huyen de la violencia y la persecución.

“Como en cualquier país, estos acuerdos buscan fortalecer la capacidad del sistema de asilo como un medio de apoyo a los gobiernos en el cumplimiento de las obligaciones internacionales y regionales. Desde el comienzo de la operación del Acnur en Guatemala, hemos estado abogando por la formalización de este acuerdo”, señaló la oficina de prensa de esa agencia.

El gobierno de EE. UU. anunció que una de las formas de financiar con US$40 millones -unos Q306 millones- el plan migratorio firmado con Guatemala, sería a través de la Acnur, según publicaciones de The New York Times, pero esta entidad todavía no recibe invitación ni información sobre dicho proceso.

