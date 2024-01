EE. UU. condena detención del exministro Napoleón Barrientos por no haber reprimido protestas de 2023

Además, el alto funcionario estadounidense reafirmó que el presidente electo Bernardo Arévalo y la vicepresidenta electa Karin Herrera “asumirán el cargo el 14 de enero”.

La detención de Barrientos ha generado creciente preocupación a escala internacional a pocas horas de su detención, en un contexto político complejo para Guatemala previo a la toma de posesión de Arévalo como presidente en sustitución de Alejandro Giammattei.

We condemn the latest actions by anti-democratic actors in Guatemala, including today’s arrest of former Interior Minister Napoleón Barrientos for defending the right to peaceful protest. President-elect @BArevalodeLeon & VP-elect @KarinHerreraVP will take office January 14.

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) January 11, 2024