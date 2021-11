El Congreso olvida legislar para la protección de las niñas y mujeres guatemaltecas

Hoy se conmemora el Día Internacional contra la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. El tema no pasa inadvertido, y aunque está presente en el discurso político electoral cada cuatro años no pasan a hechos, una muestra es que en dos años la novena legislatura no ha aprobado una sola ley específica a favor de la mujer.

Las cifras oficiales reflejan el problema. Datos del Observatorio de la Mujer, del Ministerio Público (MP) contabilizan en los meses que van del 2021, 57 mil 899 víctimas. Además, en lo que va del año se reportan 230 denuncias diarias y 466 víctimas por presunto femicidio, según las cifras del ente investigador.