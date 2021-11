El Gobierno tiene Q28 mil millones sin ejecutar ¿por qué pide más deuda?

El gobierno cuenta con Q28 mil millones en caja y bancos que no se han ejecutado a la fecha. Las razones por las que estos recursos no se invierten se deben a diversas razones que van desde trabas administrativas hasta dificultades derivadas de la no aprobación del presupuesto en los últimos años.

Según reportes del Ministerio de Finanzas (Minfin), actualmente hay aproximadamente Q10 mil 300 millones en la cuenta única nacional y otros Q17 mil 864 millones provenientes de préstamos, donaciones y recursos con destino específico que no se han ejecutado.