El municipalismo dejó solo a Prosperidad Ciudadana de Edwin Escobar

La promesa electoral del partido Prosperidad Ciudadana (PC) se basó en ofrecer a los candidatos a alcalde y los jefe ediles que buscaron la reelección la descentralización del gobierno y que la comunas tuvieran más facultades y poder de decisión.

Escobar planteó una propuesta que pretendió ser “música en los oídos” de los que aspiraron a dirigir las comunas, pero los resultados de las votaciones generales derribaron esas pretensiones y reflejaron lo contrario.

El PC postuló a 158 candidatos a alcaldes y logró que 14 fueran electos -el 8.8% de los postulados-, la organización política que arrasó en las alcaldías fue la Unidad Nacional de la Esperanza con 106 comunas, el 31% de las 340 municipalidades.

En la próxima legislatura del Congreso el PC tendrá tres diputados, unas de las ocho bancadas minoritarias y para incidir en las decisiones del Legislativo, irremediablemente, tendrán que buscar alianzas.

Los resultados para PC estuvieron acompañados de una campaña electoral convulsa debido a que al final del proceso no apareció en la papeleta presidencial el binomio que a gobernar el país por esa agrupación política: Edwin Escobar y Blanca Alfaro.

Los partidos políticos Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y Todos impugnaron el 10 de abril pasado la inscripción de Escobar como candidato presidencial del PC.

Escobar fue inscrito como presidenciable, de hecho, le entregaron su credencial el 23 de abril pasado, cuando habían transcurrido 36 días de la campaña electoral. En la propaganda los aspirantes a cargos de elección popular de PC acostumbraron a aparecer públicamente con un lápiz, pero esa imagen se fue diluyendo progresivamente.

Doce días antes de las elecciones generales, Escobar quedó fuera de la contienda, por invalidez del finiquito, por decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Inconformidad

Han pasado cinco días desde las votaciones generales y Escobar argumenta que el PC no obtuvo mejores resultados porque se cometió la “injusticia” de negarle su participación en las elecciones.

Escobar rechaza que se mida la participación del partido de acuerdo con la cantidad de alcaldes electos, e insiste en que su agrupación salió afectada porque no se le inscribió como candidato presidencial.

El analista político Carlos Bezares no concuerda con Escobar y afirma que la ausencia de un candidato presidencial “no necesariamente es sinónimo de malos resultados”, resaltó que otros partidos obtuvieron más alcaldías y diputaciones sin binomio presidencial.

Por ejemplo, el partido Unión del Cambio Nacional obtuvo 37 alcaldías y 12 diputaciones en el Legislativo, el Movimiento Semilla consiguió tres comunas y siete diputaciones al Congreso.

Bezares argumentó que “el mercado objetivo de Escobar fueron los alcaldes que son bases volubles” y ahí radica el que no haya alcanzado más comunas y reforzar la propuesta del poder local.

El analista político considera “buenos” los resultados de PC, aunque señaló que si la oferta electoral hubiese sido dirigida en otros temas “muy posiblemente hubieran ganado más alcaldías”.

Escobar indicó que los resultados no fueron mejores porque el electorado no pudo concebir que tendría mejor apoyo en la alcaldía si no tenían un presidente que los respaldara, y menos ausente de la boleta presidencial.

“Cómo se puede defender un proyecto político si no tiene un presidente que pueda cumplir las promesas de campaña de ese partido, el municipalismo parte de un gobernante que va a descentralizar el Estado y si no hay candidato presidencial: eso nos castigó”, lamentó el máximo dirigente del PC.

Escobar se dedicará a trabajar en proyectos empresariales, analiza cursar una maestría en Harvard y anunció que no figurará en cargos públicos en los próximos años.

