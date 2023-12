“El órgano que protege la democracia está más débil que nunca”: presidenta del TSE valora los efectos del Congreso

El Ministerio Público (MP) presentó las solicitudes de antejuicio por aparentes anomalías en la compra del sistema informático utilizado en las votaciones, el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que costó Q148.8 millones, cuya tesis del ente investigador apunta a una sobrevaloración.

Ahora que el Congreso quitó la inmunidad a los magistrados Irma Palencia, Rafael Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco, la actual presidenta del TSE dijo que sus colegas continúan con la envestidura de magistrados.

“Ellos fueron desaforados, pero no perdieron sus cargos, siguen siendo magistrados, siguen actualmente en funciones; únicamente un juez que pueda motivarles prisión preventiva puede suspenderlos”, apuntó Alfaro.

El escenario actual, a criterio de la propia presidenta, no es nada alentador. “El órgano que tiene que fortalecer la democracia no está fortalecido. Tenemos una democracia muy frágil, no tengo ni la lectura; me ha caído de tanta sorpresa a partir de anoche”, dijo.

La decisión del Congreso, de retirar la inmunidad a los magistrados se dio al filo de la media noche del pasado jueves, siendo esa una de sus últimas acciones como congresistas para el periodo constitucional por el que fueron electos en el 2019.

Desintegración del TSE

Una de las principales consecuencias inmediatas, tras el retiro de la inmunidad de los magistrados, es la desintegración del pleno. Los magistrados Aguilera, Franco y Rojas, según confirmó el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), abandonaron el país.

Palencia solicitó una licencia para ausentarse de labores para solucionar su situación actual, explicó Alfaro. Rojas pidió un permiso similar, pero argumentando necesitarlo por problemas en su salud.

Mientras tanto Alfaro no descartó que Aguilera y Franco puedan solicitar su periodo vacacional, descanso que no habían tomado por todo el trabajo del evento electoral.

Esta desintegración del TSE los dejaría de manos atadas, ya que no pueden ni siquiera reunirse en sesiones de pleno para tomar decisiones de ningún tiempo, porque la ley es clara en apuntar que para las sesiones se necesita la presencia de cinco magistrados, según el criterio de Alfaro.

“Nos quedaríamos los tres suplentes y mi persona, no podríamos tomar absolutamente ninguna decisión, porque recordémonos que no estamos integrados”, dijo Alfaro.

La presidenta resaltó: “no se puede tomar ninguna decisión, y recordémonos que también hay algo interesante: los suplentes si quieren integran, y si no quieren, no, porque si ellos tienen diligencias en sus oficinas ya comprometidas, como no son titulares, se pueden excusar”.

Futuro incierto

La magistrada Alfaro dijo que este viernes se iba a reunir con el departamento jurídico del TSE y uno de los puntos de agenda de esta reunión sería analizar los escenarios legales.

“Hemos convocado a una reunión con los señores magistrados suplentes, recuérdese que en estos momentos seguramente – los magistrados titulares – tendrán acciones que hacer, las naturales para poder arreglar los inconvenientes que se tengan, esperamos en Dios que todo les salga bien”, indicó.

Hasta el momento se desconoce si el TSE ya cuenta con algún tipo de acción legal para la protección de sus cuatro magistrados que perdieron la inmunidad, que, a palabras de Alfaro, cuentan con su total apoyo y respaldo.

Falta de presupuesto

La presidenta destacó como el Congreso, además de retirar la inmunidad de sus cuatro colegas, también aprobó un presupuesto nacional para el 2024, que a su juicio, complicará la estabilidad financiera del TSE.

El órgano electoral había abierto desde hace ocho años un fondo de ahorro, que a criterio de Alfaro serviría para la compra de un edificio propio para el TSE.

Pero con las enmiendas que fueron aprobadas en presupuesto la noche de este 30 de noviembre, ahora el TSE está obligado en devolver los recursos que estaban destinados para su edificio.

“El órgano electoral, que en una democracia fortalece la misma, ahora ni el órgano electoral está fortalecido en democracia, porque también se aprueba el presupuesto y había Q100 millones que habían dejado los diputados desde el 2015 para la compra de un edificio – sel TSE – pero cuando se hace el artículo transitorio se pide que todos los ahorros del TSE hay que entregarlos”, explicó.

Pero las complicaciones financieras son inmediatas, ya que en diciembre, según la presidenta del TSE, no se cuenta con la solvencia económica para si quiera pagar la nómina de trabajadores.

“El señor Ministro de Finanzas, de Q18 millones, nos trasladó Q3 millones, entonces nos faltan Q15 millones para poder pagar la planilla de diciembre y los aguinaldos correspondientes”, concluyó.

Actualmente, como magistrados activos dentro del TSE se encuentra Blanca Alfaro, titular y actual presidenta; junto a los suplentes Marlon Barahona, Marco Antonio Cornejo y Álvaro Cordón.