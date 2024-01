¿El TSE está desintegrado? Esto dicen dos abogados ante la prolongada ausencia de cuatro magistrados

El pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no se puede reunir porque cuatro de sus cinco magistrados titulares están fuera del país, mientras que en las magistraturas suplentes hay dos plazas que no han sido llenadas por el Congreso.

Inmediatamente, al ya no tener inmunidad, el Instituto Nacional de Migración (IGM) confirmó que los magistrados Irma Palencia, Rafael Rojas, Mynor Franco y Gabriel Aguilera salieron del país.

Este 3 de enero, cuando deberían de retomar a sus funciones, al ser consultado el departamento de Comunicación Social del IGM, informó que los funcionarios siguen fuera del país al no reportar ningún otro movimiento migratorio.

Este miércoles deberían de haber retomado sus funciones, pero la magistrada Blanca Alfaro, presidenta del TSE, indicó que sus colegas solicitaron vacaciones retrasadas, lo que extiende su estadía fuera de sus funciones laborales hasta febrero próximo.

Ante la ausencia de los magistrados titulares, la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) contempla a los magistrados suplentes, pero estos puestos tienen dos vacantes. Tampoco están completos.

Uno de los suplentes electos no aceptó el cargo en marzo de 2020 y el segundo renunció a inicios del 2023, argumentando problemas de salud, puestos que no han sido llenados por el Congreso.

Por esas dos razones no puede integrarse el Pleno del TSE, pero dos abogados consultados tienen puntos de vista opuestos acerca de si el órgano electoral se encuentra o no, desintegrado.

Están desintegrados

Para el abogado Giovanni Fratti, uno de los dos ciudadanos que denunció al pleno del TSE por la compra de su sistema informático, actualmente el órgano electoral se encuentra desintegrado.

Fratti añade que lo inédito de la situación pone en riesgo a una institución clave para una nación democrática, ya que el TSE se encuentra de “manos atadas”, en caso de que tenga que analizar asuntos eminentemente electorales.

“En la operatividad afecta muchísimo, en el sentido de que no tenemos un TSE integrado, mientras no esté integrado con magistrados, la entidad se puede decir que prácticamente no existe porque no puede operar”, dijo el abogado.

Para Fratti, en vez de estar requiriendo licencias y vacaciones, lo ideal sería que los funcionarios se aparten de sus cargos, para de esa manera permitir una investigación.

“Es una vergüenza nacional e internacional que cuatro magistrados corruptos que están acusados no tengan la mínima decencia de renunciar al cargo para poder ser investigados, ahora ya se les retiró la inmunidad y el MP puede investigar y ya verán si se puede o no pedir la orden de captura”, señaló.

El sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) tuvo un costo de Q148 millones, que a consideración del abogado, quedará demostrado en una indagación los delitos cometidos por los magistrados.

“Yo le aseguro que hay indicios claros de corrupción por haber hecho un sobreprecio por varios millones de quetzales, que solamente vino a despedazar todo el proceso electoral”, concluyó.

No hay desintegración

Con un punto de vista totalmente opuesto, el abogado Édgar Ortiz, experto en temas constitucionales y quien en diciembre pasado consiguió un amparo en definitiva para garantizar la toma de posesión de las autoridades electas, no existe una desintegración del TSE.

“No hay de momento un problema de desintegración porque no hay convocatoria a plenos, no estamos en época electoral y no hay una premura por integrar el TSE para conocer asuntos que competan al pleno”, explicó el abogado.

Incluso, si se llega a hablar de una posible desintegración, dijo, el tema es responsabilidad del Congreso al obviar dicha tarea: “Creo que sí habría que hacer la reflexión sobre la omisión en su momento de parte del Congreso de no nombrar a los magistrados suplentes que hacen falta del TSE, para así poder integrar el pleno”.

Ante el próximo cambio de autoridades, Ortiz indica que ya las acciones de parte del TSE se cumplieron, por lo que no existe ningún tipo de problema en que los magistrados soliciten un periodo vacacional.

“En materia electoral, el rol del TSE se terminó referente a las elecciones 2023, de modo que asuntos en materia electoral en torno a la toma de posesión no hay pendientes, así que por esa parte no hay problemas”, concluyó.