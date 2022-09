Elección de CGC: Falta de acuerdos atrasa elaboración de tabla de gradación

Los comisionados están conscientes del peso que tendrá esta herramienta para la integración de la nómina de seis que deberán entregar al Congreso, ya que mientras más técnica y objetiva esa la medición será mejor la calidad de los profesionales que aparezcan en esa lista.

Pero no todos estuvieron de acuerdo con la propuesta de tabla de gradación, básicamente porque no fue abordada desde cero por los 23 integrantes de la Comisión de Postulación.

“Para no incurrir en una ilegalidad de conocer algo no consensuado, que agradecemos el trabajo, mi propuesta es que ya tenemos seis comisionados de la anterior proceso, para no iniciar de cero trabajemos con la (tabla de gradación) de hace cuatro años”, señaló Ingrid Chavarría, representante del Colegio de Contadores y Auditores Públicos de Guatemala (CPA).

No todos los comisionados están de acuerdo con usar herramientas de otros procesos, según la ponencia de Gerardo Santaliz, del CPA, lo ideal sería levantar una tabla de gradación desde cero.

“Considero que las experiencias anteriores son ejercicios validos que podríamos ver con resultados nefastos. Yo diría que tenemos la instrucción de crear una tabla de gradación, no que nos faciliten el trabajo”, expuso el comisionado.

Ese comentario no fue del agrado de comisionados que estuvieron en el proceso de elección del 2018 y uno de ellos es Luis Suárez, decano representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

“Yo realmente me siento ofendido al mencionar que los resultados de hace cuatro años fueron nefastos. Yo fui parte de esa Comisión de Postulación y me siento ofendido por ese comentario, creo que no es pertinente, hicimos el mejor esfuerzo; que resulta después de eso…nosotros propusimos seis, quien eligió fue el Congreso de la República”, comentó.

Finalmente la Comisión de Postulación acordó tomar la propuesta de esta postuladora y la tabla del 2018, y en conjunto acordar una forma de medición que se espera quede definida en la sesión de este miércoles.

Comisión estricta

Desde este martes y hasta el próximo viernes los profesionales que desean aspirar a la jefatura de la CGC tienen para presentar su papelería, la recepción de documentos es la sede de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG).

En otros procesos de postulación el personal receptor se encarga de revisar que todos cumplan con la papelería exacta y con el orden requerido, pero en esta ocasión un error de forma significara ser excluido del proceso.

“Mi recomendación es que se haga con sobre cerrado porque es bien delicado lo que viene dentro, se supone que ya los aspirantes revisaron bien la convocatoria y los únicos facultados para decidir si sigue o no en el proceso somos nosotros, los nombrados”, argumentó Jeovani Navarro, representante del Colegio de Economistas de Guatemala (CCEE).

Abel García, Secretario de la Comisión y decano de la Universidad Mesoamericana, explicó que pensaron en observar la cantidad de folios para evitar señalamientos futuros.

“A veces cuando nosotros foliamos un documento y sobre todo quienes lo recibimos lo que esperamos es que desde la primera a la última hoja este correlativamente foliado, pero si malintencionadamente alguien se salta un folio puede decir que iba y que hace falta una hoja”, expuso el comisionado.

“Las personas solo van a constatar que lo que pedimos esté incluido, no van a calificar el contenido de cada sección”, argumentó, sin tener éxito, Roberto Moreno, presidente de la Comisión.

Finalmente los comisionados concluyeron que serán ellos quienes el fin de semana comiencen con la revisión de expedientes, lo que podría dejar fuera a profesionales si incumplen con los requisitos y la forma en que los documentos fueron solicitados.

¿Cómo medir a los aspirantes?

La Comisión de Postulación para elección de nuevo Contralor General de Cuentas (CGC) recibió una recomendación por escrito de la organización Guatemala Visible, donde les hace sugerencias técnicas para elaborar la tabla de gradación.

Esta organización fiscalizadora ha dado acompañamiento a este tipo de procesos y afirmó, en una carta, que es necesario que la actual postuladora defina criterios técnicos para que las evaluaciones y calificaciones no sean subjetivas.

Según ese documento son al menos cinco las áreas en que los comisionados tienen que medir con objetividad a los futuros aspirantes, lo que permitiría que la nómina final tan solo integré a los más aptos.

Méritos académicos: Se recomienda que se tome en cuenta la cantidad de títulos que posee en un grado académico. Por ejemplo, la calificación otorgada por contar con dos maestrías debe ser mayor a contar con una, sin embargo, se debe considerar también, que los estudios estén relacionados con las competencias de la auditoria y lo que requiere el cargo de Contralor General de Cuentas.

Docencia: Se insta valorar el grado académico en el cual el aspirante ejerció como docente, pues a mayor grado académico, hay más exigencia en su desempeño”

Publicaciones: Es relevante contar con criterios claros sobre qué se considerará una publicación. Se recomienda que se establezca una temporalidad desde la que se tomarán en cuenta las publicaciones, que se consideren aspectos rigurosos, por ejemplo, si son publicaciones académicas o de reconocidas revistas.

Proyección humana: Se debe buscar reducir la ambigüedad del término. Se recomienda delimitar las acciones de proyección humana a prestación servicios ad honorem que estén relacionadas a materia de contaduría pública y auditoría y que tengan una temporalidad de acción mínima de dos años en adelante.

Entrevistas: Se recomienda que se les asigne una calificación, se realicen forma presencial, y que abarquen temas de interés para evaluar a los aspirantes, por ejemplo ahondar en el plan de trabajo que busca implementar y presentar casos o situaciones hipotéticas para conocer las competencias y habilidades de los aspirantes.