Elección de CGC: Postuladora publica convocatoria y aspirantes tienen cuatro días para entregar papelería

El pasado jueves 22 de septiembre, la Postuladora celebró su primera reunión. En ella se definió el cronograma de actividades y el perfil de los candidatos, en donde se decidió que no es obligación que los aspirantes no tengan vínculos con partidos políticos para competir por el cargo.

Durante la segunda sesión se definió el arte de la convocatoria ya publicada, pero también hubo una propuesta que buscaba mejorar el perfil del futuro jefe de la CGC, pero la misma no hizo eco en la mayoría de comisionados.

Se buscaba que entre los documentos que los aspirantes presenten para ser tomados en cuenta incluyeran una declaración jurada en la cual afirmaran que no tenían conflicto de intereses en auditar fondos públicos, pero la mayoría de comisionados no apoyo esa propuesta.

Los requisitos

El futuro Contralor General de Cuentas tiene que ser ciudadano guatemalteco, mayor de 40 años, contador público y auditor, de reconocida honorabilidad, prestigio profesional, estar en el goce de sus derechos ciudadanos, no tener juicios pendientes en materia de cuentas y tener, al menos, 10 años de experiencia profesional.

Todos los profesionales que deseen optar al puesto deberán de llenar un formulario y ver a detalle todos los documentos requeridos en la página web de la Postuladora, www.contralorgeneral2022.gt.

Entre algunos de los documentos que tendrán que presentar los futuros aspirantes se encuentra una fotocopia legalizada del Documento Personal de Identificación (DPI), certificado original de la partida de nacimiento emitida por el Registro Nacional de las Personas (Renap) y constancia de colegiado activo.

Así mismo tendrán que adjuntar copia legalizada de sus títulos académicos registrados en la CGC y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para títulos emitidos fuera de Guatemala deberá de acreditar los pases de ley correspondientes.

Tendrá que acreditar con documentos de respaldo su experiencia profesional, así como su experiencia de docencia universitaria y eventuales participaciones como expositores o conferencistas.

Entre las publicaciones aceptadas como méritos no se aceptaran los proyectos de tesis que sean elaboradas como requisito para la obtención de un título universitario, como ha sido frecuente en la mayoría de postuladoras.

También se deberán de presentar declaraciones juradas que señalen que está en pleno ejercicio de sus derechos, que no tiene vínculos con personas individuales o jurídicas relacionadas a corrupción, no haber sido sancionado por el régimen disciplinario de su actual fuente de empleo y no ser cónyuge o tener parentesco por afinidad o consanguinidad con alguno de los comisionados.

Por tratarse de cuatro declaraciones juradas la Postuladora resaltó que no deben tener la misma hora de emisión, ya que esto podría ocasionarles problemas a los aspirantes cuando se entre a la fase de revisión de expedientes.

Todos los documentos deberán de presentarse con la versión original o bien una copia legalizada notarialmente en formato físico y PDF, también todos los documentos debe de ir en formato digital en una memoria USB.

La recepción de expedientes será en la sede de la UVG, 18 avenida 11-95 zona 15, Vista Hermosa III, del 27 al 30 de septiembre de 8:00 a 17:00 horas.

Tabla de gradación

Para este martes 27 de septiembre se tiene prevista la tercera sesión de la Comisión de Postulación para elección de CGC, según el cronograma que fue compartido en la página web de la mesa de trabajo.

Entre los puntos a tratar, según el documento, está la elaboración de la tabla de gradación, herramienta con la que tendrán que ir evaluando a los aspirantes para seleccionar a los mejores para la nómina de seis que deberán de entregar al Congreso de la República.

También esperan elaborar la guía de entrevistas, punto que por el tiempo no ha quedado claro si van a convocar a los futuros aspirantes para una conversación presencial ante la Postuladora o si van a ser citados para la elaboración de un video para que se presenten y expongan sus ideas en caso de llegar a ocupar el cargo.