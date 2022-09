Elección de Contralor: “La Comisión no va a poder entregar la nómina en el tiempo estipulado”

El Estado de Guatemala va a violar otro plazo constitucional. Desde 2019 el Congreso no elije Cortes y la tardía juramentación que el Pleno de diputados hizo a la Comisión de Postulación para Contralor General de Cuentas impide a los comisionados tener la nómina de seis candidatos antes del 13 de octubre.

Desde el 2 de junio el Pleno del Congreso convocó a la postuladora, problemas internos retrasaron la elección de algunos representantes pero la Junta Directiva del Congreso no accedió a juramentar a los que ya estaban electos para que comenzarán a trabajar.

Eso según lo explicado por Roberto Moreno, presidente de la Comisión electo mediante el Foro de Rectores, quien además es rector de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), que será la sede de este órgano colegiado.

Mediante una entrevista el presidente de la postuladora explicó que les será imposible entregar una nómina antes del plazo constitucional, pronostica una exhaustiva jornada que podría abarcar hasta 24 sesiones de trabajo.

¿Por qué es importante el rol del Contralor General de Cuentas en un país como Guatemala?

En cualquier país hay una responsabilidad muy importante de todos los funcionarios públicos del adecuado uso y aprovechamiento de los recursos del país, que todas las acciones sean apegadas a la ley y que las personas puedan rendir la cuentadancia de todas sus acciones.

Uno de los pilares del estado de Derecho del país es la función que ejerce la CGC, siendo garante de la probidad y el buen funcionamiento de las distintas entidades del Estado.

Por eso la elección del CGC debe de apegarse a los méritos que establece la Constitución, en términos que la persona que pueda ser propuesta y electa sean personas que gocen de capacidad, idoneidad y honestidad.

Usted fue electo como presidente de esta Comisión de Postulación. ¿Se siente cómodo con esta responsabilidad?

Bueno, es parte del mandato constitucional y la responsabilidad que se confiere a las universidades del país. La academia tiene un rol protagónico en las comisiones de postulación y elección de varios candidatos.

Esta es la cuarta ocasión en que me corresponde participar en representación del Foro de Rectores en comisiones de postulación; las anteriores en elección del Tribunal Supremo Electoral, la primera de Contralor General de Cuentas.

¿Sabe si el resto de integrantes ya tienen experiencia en comisiones de postulación?

Algunos de los decanos y al menos uno de los miembros de los colegios profesionales, hasta donde se han tenido experiencia en la Comisión anterior. Ya hemos tenido acercamiento con los comisionados electos anteriormente para conocernos y hacerles ver que yo fungiría como presidente de la Comisión.

Ya vimos el espacio de la UVG que funcionará como sede de la Comisión, hemos visto temas logísticos. Decanos y rectores han estado interesados en respaldar un trabajo acucioso de la Comisión.

Recibimos de la Universidad Mesoamericana que fue la sede de la comisión pasada muchos de los insumos de esa postuladora, eso nos permitió avanzar en las propuestas y borradores de instrumentos que se puedan llevar a la postuladora toda vez sea juramentada.

Con los únicos que no hemos tenido ocasión de conocernos es con los nueve representantes del Colegio de Auditores Públicos y Contadores ya que apenas fueron electos hace unos días.

¿Entendería que para la mayoría de comisionados es la primera vez integrando una Comisión de Postulación?

Eso entiendo.

La Comisión de Postulación será juramentada a 22 días que venza el periodo constitucional del actual Contralor General de Cuentas. ¿Pueden cumplir con la integración de la nómina de candidatos antes del 13 de octubre?

No. La comisión debió quedar instalada según la ley el 12 de agosto, lamentablemente por problemas internos del Colegio de Contadores Públicos y Auditores no fue posible realizar la elección oportunamente.

Tomando en consideración que esa elección se dilataría más de lo esperado y que no sería posible cumplir con los plazos de ley, el 10 de agosto envié una comunicación a la señora presidenta del Congreso en mi calidad de Presidente de la Comunicación.

Esto tomando en consideración antecedentes que hay de comisiones a las que se les permitió ser juramentadas, instaladas y comenzar su trabajo cuando todavía faltaban miembros de ser instalados, solicité que se nos diera la posibilidad de adelantar y comenzar el trabajo con los miembros ya confirmados.

Pero nunca recibí una respuesta en relación a esa comunicación, el Foro de Rectores también solicitó lo mismo refrendando el hecho que pudiera avanzar el trabajo de la Comisión porque sabíamos que si no era instalada no sería posible cumplir con los plazos.

Tenemos una propuesta de cronograma, de manera muy apretada, que nos lleva a 24 días de trabajo incluyendo la posibilidad de fines de semana.

Pero en definitiva no vamos a llegar al 13 de octubre; no solo porque hay plazos que no pueden ser violentados en términos de periodos que se requieren para las convocatorias, para presentar información, revisión, impugnaciones, entrevistas.

Todo el proceso no nos permite llegar, no hay forma humana de cortar algunos procesos y por lo tanto la Comisión no va a poder entregar la nómina en el tiempo estipulado, según los plazos de ley deberíamos haberla entregado el 20 de septiembre, es decir esta semana.

Una vez entregada la nómina de seis candidatos el Congreso tiene que hacer todo el proceso para elegir Contralor, no es solamente el trabajo de la Comisión, hay un trabajo posterior muy importante y bajo la responsabilidad del Congreso.

¿No hubo ninguna respuesta del Congreso por la petición del 10 de agosto?

Si logré un acuse de recibido de la señora presidenta del Congreso haciéndome que probablemente estaba en el proceso de correspondencia interna y de análisis, pero luego de ello no obtuve respuesta.

También se los hice llegar al resto de diputados de la Junta Directiva pero desafortunadamente no tuvimos respuesta. Habría sido importante que la Comisión dispusiera de esos días adicionales para hacer mejor su labor.

¿Cuál habría sido el tiempo ideal para trabajar sin prisas la nómina de seis candidatos a Contralor General?

Ya con el cronograma aun comenzando a trabajar el 12 de agosto al 20 de septiembre ya era un tiempo limitado para poder cumplir con la labor. En realidad las comisiones hacen lo mejor que se puede con las limitaciones de ley, tiempo y recursos.

Es especialmente complicado cuando no se respetan los plazos de ley. Yo creo que como guatemaltecos debemos de velar porque en el Estado de Derecho haya siempre un cumplimiento de la ley, nos hemos acostumbrado a una flexibilidad que no es conveniente y eso afecta el sistema de administración de justicia y otros sectores.

En el caso de la CCG en los procesos pasados ocurre una situación similar y no debiese ser, todos debemos velar por el cumplimiento de la ley empezando por el propio Congreso de la República.

Analistas afirman que hubo un retraso intencional para la integración y juramentación de la Postuladora. ¿Cómo presidente de la Comisión percibe esa misma situación?

Yo no podría opinar en cuanto a cuales puedan ser las motivaciones que pudiera haber e cuanto a la calendarización de actividades. Uno escucha en las noticias especulaciones sobre el tema.

Sin embargo lamento mucho que no se haya podido comenzar con los miembros porque tanto el Foro de Rectores, Decanos y el otro colegio designó a sus representantes por lo que se pudo comenzar el trabajo.

En este proceso en particular hay un elemento que coincide con la próxima convocatoria a elecciones generales, personalmente creo que lo ideal sería que esos dos procesos sucedieran en líneas de tiempo diferentes para que no hubiera algún cruce que permita especular o que efectivamente pueda haber injerencia de un tema sobre otro que no es lo más conveniente.

Pro Justicia y Guatemala Visible consideran que el retraso en la integración y juramentación de la Postuladora es porque se busca usar a la CGC como un arma política para las elecciones del 2023. ¿Ya se ha visto esto en Guatemala?

Yo no he estado tan cercano en los procesos anteriores más que en la experiencia que he tenido. Lo cierto es que en el historial de la convocatoria de Contralor General de Cuentas no se ha cumplido con los plazos, siempre se ha diferido y ha sido necesario que el subcontralor asuma funciones.

Esto no es lo más conveniente, lo más conveniente es que todos pudiéramos actuar de conformidad con la ley. Como le digo yo no puedo opinar sobre los móviles o acciones de otras entidades, más que todos los ciudadanos estamos llamados a velar por el cumplimiento de la ley y el estado de Derecho.

¿El ser presidente de esta Comisión de Postulación le trae alguna preocupación o alguna pena a usted o a su familia?

Es un proceso de mucha responsabilidad, muy demandante. A todas las universidades nos pasan porque las actividades ordinarias, tanto para rectores como decanos, siguen su curso.

Implica un fuerte compromiso e inversión de recursos para las instituciones. Además los aspectos familiares y otros se ven afectados por el trabajo de la Comisión, pero todos estamos llamados y tomando esta responsabilidad hay que atenderla de la mejor manera posible.

Esta Comisión es un poco compleja por el número de participantes, somos 23 y la ley establece que toda decisión debe de ser asumida por dos terceras partes de los integrantes de la Comisión.

Experiencias previas han sido que en algunos momentos decisivos alcanzar los 16 votos que se requieren, es complejo.