Elección de Cortes queda relegada hasta el 2021

Minutos después que una misión especial de la OEA emitió un pronunciamiento, tras culminar su visita en Guatemala, el binomio presidencial presentó de manera pública su plan de trabajo de cara a la readecuación presupuestaria y la reconstrucción tras el paso de los fenómenos naturales Eta e Iota.

Expertos coinciden en que la actitud del presidente y el vicepresidente fue una muestra de madures política, tras meses de distanciamiento, que busca reorientar la estrategia de trabajo que no ha sido del agrado social, a tal punto que diversos sectores han salido a manifestar por tres semanas consecutivas.

Pero no todo el rechazo es responsabilidad del Ejecutivo, buena parte de ese repudio ciudadano es gracias a la forma en que ha trabajado la novena legislatura del Congreso, que se encuentra presidida por el diputado oficialista Allan Rodríguez.

Pero a diferencia del Ejecutivo, hasta ahora, no se ha escuchado algún pronunciamiento que busque subsanar la crítica hacia los diputados, por el contrario, el presidente del Congreso ni siquiera ha convocado a su Comisión Permanente para sesionar esta semana lo que sigue alejando la posibilidad de comenzar con un dialogo de cara a la elección de Cortes, al menos en la recta final del año.

En una de las últimas reuniones de Jefes de Bloque, durante el segundo periodo ordinario, bloques de oposición presentaron una sugerencia, que buscaba comenzar un diálogo político en diciembre de cara a la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelación, pero el tema sigue varado.

“Aún no ha sido evaluado, todavía no hemos sido convocados para esta semana. Considero que ese es uno de los temas a tratar, lo que se proponía era entrarlo a conocer ahora en diciembre, en la última sesión plenaria ya fue muy difícil conformar quórum, yo pienso y siendo realistas, sin el ánimo de proponer algo que no es viable, que la propuesta es que cuando retomemos el nuevo periodo ordinario el tema toral sea la elección de Cortes”, explicó el diputado Armando Castillo, integrante de la Comisión Permanente y del bloque Visión con Valores (Viva).

El legislador aseguró que buscará impulsar la elección de Cortes en el 2021 desde la Junta Directiva, “lo que se oyó en las manifestaciones, en las plazas, en el interior del país es lo que la población está pidiendo. Resalta el tema de las Cortes y yo considero que es muy oportuno que el Congreso retome ese tema y le consigamos una salida”, señaló.

Esperan discusión

Algunos de los bloque de oposición en el Congreso consideran que el primer pronunciamiento de la OEA, además de confirmar que no existen intentos de golpe de Estado para el presidente Alejandro Giammattei, refuerzan la necesidad de renovar la CSJ, tarea a la que el Congreso no cumple desde el 13 de octubre de 2019.

Por la dinámica parlamentaria los legisladores ven difícil conseguir avances en el tema en las últimas semanas del 2020, el tema de las Cortes volvió a pasar de largo, pero la coyuntura actual quizás ayude a que el tema sea tratado como prioridad el siguiente año.

“No hay marcha atrás, o se hace, o se hace la elección de magistrados de Corte, de lo contrario está crisis va a mutar más y los responsables serán ellos que son los que se han opuesto a ello (…) esta crisis se está agudizando, y en el seno del Congreso con toda la movilización de las plazas, ese rechazo a un cumulo de decisiones del Congreso y el Ejecutivo creo que ellos también lo empiezan a sentir en los partidos, ya hemos escuchado que diputados del oficialismo empiezan a mencionar que hay que entrar a ese proceso pendiente”, argumentó Sonia Gutiérrez, jefa de bloque Winaq.

Pero aun corre el riesgo que ni siquiera la crisis política y las manifestaciones obliguen al Congreso cumplir con una de sus responsabilidades pendientes, todo ello porque existen actores políticos poderosos que buscan hacerse con el control del Organismo Judicial (OJ).

“Algunos de los diputados y algunos de los dirigentes políticos de esos partidos están involucrados en algunos casos y eso hace que haya una alianza entre Sandra Torres, Alejandro Giammattei y Gustavo Alejos, entre otros, que hace querer cooptar la CSJ y así resolver sus problemas legales, eso es evidente y que la ciudadanía lo tiene claro”, expuso Carlos Barreda, jefe de bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Alianza promete transparencia

Algunos jefes de bloque han apoyado al oficialismo aseguran que existirán todos los mecanismos de transparencia, al momento que se llegue a los acuerdos políticos necesarios, que les ayuden a salir de lo que algunos califican como un laberinto legal, ya que temas en una resolución judicial que impiden hacer que la elección sea como en otros años.

Manuel Conde, jefe de bloque del Partido de Avanzada Nacional (PAN), confía en que las bancadas, de la alianza y de oposición, puedan establecer como una prioridad la elección de las Cortes en los primeros meses del próximo año.

“Estoy seguro que sí porque ya ese diálogo se trató de iniciarlo de una forma muy estructurada y formal por parte de la presidencia del Congreso, no tuvo los resultados deseados, pero las distintas bancadas hemos estado conversando y hemos tratado de arribar a conclusiones primarias. Por ejemplo partidos de izquierda dicen que no van a votar por aquellos aspirantes que la Corte y un informe del MP dice que han dejado de ser idóneos, pero ese tipo de acuerdos estoy seguro que los vamos a lograr”, señaló.

Parte de estos acuerdos quizás se alcancen hablando de transparencia, según Napoleón Rojas, jefe de bloque de la Unión del Cambio Nacional (UCN), el proceso es transparente porque su voto y el de colegas es público, apto para la fiscalización ciudadana.

Fidel Reyes Lee, jefe de bancada de Bienestar Nacional (Bien) considera que la clave es no votar por aquellos que tienen señalamientos de posibles actividades ilícitas, para así hacer una especie de depuración en los listados.

El detonante para las jornadas de manifestaciones fue el Congreso, incluso algunas de sus oficinas fueron quemadas en la manifestación del 21 de noviembre, tema que es investigado por el Ministerio Público (MP) y que fue expuesto ante la misión de la OEA.

Pero aunque el tema continúe en el ambiente, por próximas jornadas de manifestaciones previstas para el miércoles y jueves de esta semana, sigue pendiente alguna postura oficial del presidente del Congreso, similar a la que dio Alejandro Giammattei en respuesta a las demandas sociales.