Elección en la Usac: Jordán Rodas asegura que la corrupción no tiene ideologías

Rodas afirma que su rol será velar por la academia y que si algo le ha costado ser etiquetado se debe al apoyó que dio a la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), algo de lo que afirma no está arrepentido.

¿Cuál es la estrategia de trabajo que se lleva para la única universidad pública de Guatemala?

Es básicamente en principios de la transparencia total, así como mejorar el nivel académico, retomar el rol que da la Constitución como analizar y proponer soluciones de la realidad nacional, esto lamentablemente no ha pasado.

Hay que acercar más la universidad a la población, quiero aprovechar la virtualidad después del covid-19, que es lo único bueno que ha dejado para facilitar el acceso, para que los migrantes terminen la carrera que hayan iniciado y concluyan en Estados Unidos.

Qué hacer con los casos de acoso sexual a estudiantes. ¿Qué tan frecuentes son estos hechos?

Hay que tratar de resolverlo con la opinión y la visión de las mujeres, así buscamos la manera de erradicar el acoso no solo de docentes sino también entre compañeros. La mujer no es un objeto sexual, es un sujeto de derechos, tiene que haber una reglamentación que nazca de la voz de las mujeres.

¿Ya tiene alguna propuesta en mente para evitar el acoso?

Para comenzar escuchar a todas las mujeres de forma democrática, la San Carlos no son solamente las facultades, ahora tenemos también la tecnología y hay que abrir canales de comunicación.

Debemos buscar acciones, ya no teniendo concursos de belleza en la universidad, está bien que las mujeres son bellas pero también son inteligentes. ¿Por qué no hacer un concurso científico entonces?

Representantes estudiantiles dicen que hace falta una reforma universitaria. ¿Cómo llegar a ella?

La USAC se ha convertido en un centro de interés económico, son negocios. Si se es amigo del rector así va la asignación presupuestaria, cuando tendrían que haber estándares para mejorar la calidad educativa en todo el país. Si es necesario reformar la ley orgánica tenemos iniciativa de ley.

La reforma universitaria es bastante robusta pero si mencionara cambios necesarios y urgentes a la USAC cuales podría destacar.

Deben de participar en la toma de decisiones no solamente las facultades, también las escuelas y los centros regionales; hay un déficit en la USAC y hay corresponsabilidad del rector y actuales decanos, ellos tienen voz y voto.

No se puede hablar de una reforma sin tocar las finanzas, deben de prevalecer criterios técnicos, tenemos que transparentar la toma de decisiones con sesiones públicas, similares a las que hace el Congreso de la República.

¿Hay conversaciones para tener alianzas con los otros grupos políticos que buscan la rectoría de la USAC de cara a la votación final del 27 de abril?

No es hablar mal del contendiente pero él ha sido decano en tres o cuatro periodos, él ha tenido voz y voto para decidir de lo bueno y lo malo, se debe de medir por lo que hace, no por lo que dice porque hasta los loros saben hablar.

Yo no puedo ganar solo, necesito que las fuerzas políticas universitarias hagamos un acuerdo de como gobernar, no es repartir un pastel, es buscar elementos para la USAC y rescatarla del pantano de la corrupción y darle dignidad.

El 27 de abril es fundamental, puede ser el primer paso para salvar a Guatemala porque el país está siendo cooptado por la corrupción a todo nivel, la San Carlos aún es la esperanza.

¿SOS USAC como se ha venido financiando, de dónde salen sus recursos?

Ha sido en redes sociales, con teléfono e internet, aportes que no pasan de Q5 mil. Hemos apostado en conquistar al san carlista con el cerebro, corazón y conciencia, no hemos hecho actividades pomposas.

¿Hay donaciones de funcionarios o ex funcionarios como exjueces o exfiscales a SOS USAC?

No, quizás el único aporte que yo valoro mucho es del exfiscal Juan Francisco Sandoval, pero también ha habido pronunciamientos. El apoyo solo ha sido moral, no económico, con que me de ese respaldo público yo agradecido. Dime con quién andas y te diré quién eres.

Algunos opinan que usted es el candidato de la izquierda. ¿Cómo recibe esta percepción con esa posible relación?

Yo si estoy claro que estoy en contra de la corrupción y la corrupción no tiene ideologías. Mi mayor énfasis fue en rol de PDH, haber sido electo con la legislatura anterior, sobrevivir al gobierno de Morales y ahora con Giammattei, he tenido 17 antejuicios y ninguno declarado con lugar y seis solicitudes de remoción.

Lo más acomodo habría sido en la disyuntiva de apoyar a la Cicig y a la Feci, lo cual no me arrepiento, ponerme del lado oscuro, pero no, yo no podía permanecer menos neutral.

Hay que tomar decisiones en la vida y si eso lleva a cuestionamientos pues ni modo, pero uno tiene que ser vertical y de frente a la toma de decisiones.

Se conoce que tiene amistad con el señor Juan Francisco Sandoval y que comparte la línea de trabajo que tuvo Thelma Aldana. ¿Cómo garantizar que la universidad no será un espacio de defensa para ellos que enfrentan señalamientos legales?

La universidad no tiene como fin defender a ninguna persona, hay bufetes populares. Pensar en esto no tiene fundamento legal alguno, recuerde que como funcionario que soy, y si soy favorecido para servir como rector, solamente puedo hacer lo que la Constitución me faculta, no está el defender a funcionarios, sería un gran error y uso inadecuado de los recursos.

La USAC tiene representaciones entre ellas la CC y Comisiones de Postulación, pero hay quienes opinan que el rector puede influir en esos puestos. ¿Cómo reciben esa percepción?

Lo que se debe de hacer es no poner a los amigos, nombrar a los profesionales idóneos, para esto hay que cumplir con la Constitución cuando habla de idoneidad, entonces no debe de haber ninguna injerencia, sino garantizar que la San Carlos tenga a los mejores académicos, se va a proponer que evaluemos trayectoria, curriculum e idoneidad.

Hay dos exrectores que enfrentan problemas legales por presuntamente incidir en comisiones de postulación. ¿Cómo garantiza que no va a emitir presión?

Simplemente porque respeto la independencia judicial, para bien o para mal. La universidad no es parte de estos procesos penales, la universidad tiene que pronunciarse en cuanto a los procesos y actuar.

El hecho que venga la CC a anular una decisión del CSU para su elección de magistrado. ¿No es vulnerar la autonomía de la universidad?

En mi criterio sí. Respeto el fallo pero no lo comparto. Se anula la elección de magistrada titular por no ser profesora, pero la ley dice preferentemente y no es obligatorio, hay una interpretación antojadiza; anularon el de Gloria Porras pero no el del suplente, hay un doble criterio que si me llama la atención. Por el Estado de Derecho las resoluciones judiciales firmes se cumplen, no el comparto pero se debe de cumplir.