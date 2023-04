Elecciones Generales 2023: Registro de Ciudadanos sugiere a candidatos a solo pronunciarse sobre sus planes de gobierno

“Le hemos dicho que, por favor, se dedique únicamente a lo que esta entablado en la ley, que es únicamente poder hacer campaña electoral, y demostrarle a la ciudadanía su trabajo que está haciendo”, explicó Muñoz, previó a la reunión semanal que sostiene el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con fiscales de partidos políticos.

El funcionario fue cuestionado si esta medida era un limitante a la libertad de expresión, ya que los candidatos, al igual que cualquier ciudadano, tienen el derecho a emitir opiniones.

Según Muñoz, el TSE no está limitando los derechos de ningún candidato con esa recomendación. “Sabemos que estamos en época electoral, la ciudadanía lo que necesita saber son sus planes de trabajo, pues, prácticamente es que se dediquen a que la población esté enterada de los proyectos que ellos tienen. Prácticamente consideraríamos que el Registro de Ciudadanos no está limitando, ni el TSE, a ningún ciudadano”.

El director del Registro de Ciudadanos explicó que tienen conocimiento de “varios” señalamientos del MP contra Mulet, pero hasta ayer tan solo han recibido un expediente, el cual ya fue resuelto y notificado.

Este primer expediente se origina por un señalamiento que hizo la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), al detectar aparentes actos de campaña anticipada de parte de Mulet, cuando el político se pronunció públicamente por una serie de investigaciones anunciadas contra periodistas.

Mulet, posteriormente, dio una entrevista sobre el tema a una cadena internacional de noticias que motivó un segundo expediente del MP contra el candidato ante el TSE. Ese señalamiento aún no ha sido resuelto.

Rechazan criterio del Registro de Ciudadanos

Por las declaraciones de Muñoz fue consultado José Echeverría, presidente del Movimiento Cívico Nacional (MCN), y Byron Barrera, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG). Ambos coinciden en que no se pueden limitar las opiniones de ningún ciudadano, incluidos los candidatos.

Echeverría destacó que aunque el Registrador de Ciudadanos diera ese tipo de mensaje, el mismo no tiene una base legal, ya que esos comentarios no están plasmados dentro de una resolución judicial. No son válidos.

“Las declaraciones que dé un funcionario a viva voz no tienen un peso como si fueran una resolución formal, sin embargo sí es importante recalcar que todos los candidatos en periodo de campaña pueden hacer no solo pronunciamientos, sino fijar posturas”, señaló el presidente del MCN.

Agregó que este tipo de declaraciones podrían llegar a generar temor entre otros candidatos, que pondrían incluso verse coartados al momento de emitir algún tipo de pronunciamiento o postura.

Por su parte, el presidente de la APG, señaló que la libertad de expresión es un derecho fundamental para el ejercicio periodístico, pero que el mismo acompaña a cualquier ciudadano guatemalteco, y el simple hecho de dar a entender cierta limitante, a su consideración, es un abuso de autoridad.

“Un candidato a cualquier cargo de elección se debe de preocupar por los problemas nacionales, debe de pronunciarse y tener la libertad de pronunciarse sobre cualquier tema de interés público (…) el TSE no se puede atribuir darle a los políticos una agenda de temas para hablar, eso sería un abuso de poder”, concluyó.

“Ya fueron archivados”

El candidato presidencial de Cabal, a pesar de haber recibido la amonestación pública, en un mensaje por redes sociales dijo: “Ya fueron archivados los expedientes en mi contra y en contra de la libertad de expresión”.

Mulet agregó que se trata de unas denuncias “espurias y mal intencionadas que interpuso el fiscal Rafael Curruchiche, de la Feci”, y considera que el TSE “actuó con objetividad y apegado a derecho, cerrando los casos”.

Para el candidato, esta serie de señalamientos no tuvieron sustento ni base legal, ya que fueron presentadas con el fin de “generar confusión”, y agregó que la libertad de expresión es un “derecho humano que debemos defender cueste lo que cueste”.

Antejuicio pendiente

El candidato presidencial de Cabal también mantiene un antejuicio pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), expediente que ya fue elevado a la Corte, pero que al momento se desconoce cuándo podría ser incluido en la agenda del pleno judicial.

Esa denuncia fue presentada por la Feci, debido a que a consideración de los agentes fiscales, Mulet pudo incurrir en el delito de conspiración para la obstrucción a la justicia.

Se trata de los mismos hechos por los cuales ahora el TSE, amonestó públicamente al candidato presidencial al dar por validos los señalamientos emitidos por las autoridades del MP.

El pasado 27 de marzo, cuando Cabal hizo su lanzamiento de campaña, Mulet afirmó estar tranquilo por esa denuncia, y agregó que si la misma llegaba a prosperar en la CSJ, ya contaban con estrategias legales para combatir la denuncia, que afirma, no tiene fundamentos.