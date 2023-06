Elecciones Generales en Guatemala: Partidos políticos ven riesgo de infracciones electorales por el uso de mascarillas en centros de votación

Diego Ronquillo, fiscal de Creo, mencionó que vio el comunicado con las medidas de bioseguridad y que los equipos del partido a nivel nacional mostraron molestia y dudas de cómo sería tratado el tema.

Señaló que algunas personas estaban señalando que no se dejaría entrar a ninguna persona a los centros de votación si no tenía mascarilla por lo que pidió que les compartieran la circular del TSE para tener herramientas suficientes y que no se genere polémica, pero que se garantice la salud de las personas.

Señalo que lo que buscan es tener las bases para orientar a las personas que no es obligación el uso de las mascarillas, sino una recomendación.

El TSE dijo que les enviaría a los fiscales la circular para que la tuvieran a mano.

Luego tomó la palabra Elmer Palencia, fiscal del partido Valor, quien señaló que no están desacuerdo en que los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos utilicen mascarilla, pues estarán en contacto con mucha población, pero el hecho de que un votante lleve mascarilla se va a prestar a muchas situaciones, sobre todo cuando se vaya a presentar como elector a la mesa correspondiente y tengan que identificarlo.

“Qué sentido tiene que ahora el padrón -electoral- tenga la foto más grande, que se mire la fotografía, que haya más espacio y sea más legible y no se pueda identificar por completo a la persona”, comentó Palencia.

Agregó que el sistema biométrico más eficiente es que todos se conocen, porque los de las mesa electorales y fiscales de partido son en su mayoría originarios de cada municipio, pero eso no valdrá si alguien llega con mascarilla, lentes y gorra.

Dijo que el problema es la interpretación que cada persona vaya darle a la información que generó el TSE sobre el uso de mascarilla y medidas de bioseguridad, y que a estas alturas lo que se entiende es que nadie puede entrar a un centro de votación si no lleva mascarilla.

Puntualizó que no hay forma de identificar si alguien tiene o no síntomas de alguna enfermedad y también pidió que quien quiera usar mascarilla que la use, pero que al momento de presentarse a la mesa electoral se la quite y se le identifique y se compare con el DPI.

Señaló que de lo contrario cualquier persona podría llegar a votar en lugar de otro.

La magistrada Palencia mencionó que el Ministerio de Salud les envió una carta con recomendaciones y lo que hicieron fue trasladar la información.

Comentó que los magistrados del TSE participaron en misiones de observación electoral en varios países cuando todavía estaba la pandemia, y lo que se hacía era que los electores se quitaran la mascarilla a la hora de identificarse en las mesas y luego de ello se la vuelve a colocar.

Explicó que no hay que hacer interpretaciones tan drásticas de esas recomendaciones, porque lo que los votantes tienen que hacer es quitarse la mascarilla para identificarse en la mesa electoral.

Elmer Palencia, volvió a tomar la palabra y dijo que el problema con las interpretaciones no es para las personas que están en la reunión, sino en la aplicación y la práctica y que se traslade la información a las Juntas Electorales Municipales y a su vez lo trasladen a las Juntas Receptoras de Votos.

Es por ello que es necesario girar una circular para que se deje claro cómo se debe proceder.

Palencia dijo que tal vez se iba a hacer un video para que quedara claro cómo era el procedimiento.

Claridad en el proceso

Juan Ramón Lau, del partido Todos, pidió que en cada centro de votación se tenga bien claro este procedimiento para evitar que la discrecionalidad impida que alguien sin mascarilla pueda ingresar a votar.

Por su parte, Roberto Villate, de Podemos, dijo que el 25 de junio irá a votar sin mascarilla, porque no está enfermo y dijo que ojalá que el alguacil de la mesa no le diga que tiene que usar mascarilla para ingresar y que se la ponga. Advirtió que eso puede generar conflictos, no solo con él sino en otros sitios. “hasta trancazos va a haber”, comentó.

El fiscal de URNG-Maíz, Adolfo García, dijo que desde que se emitió esa disposición se generó un conflicto entre derechos y obligaciones. Añadió que derivado de eso cualquier fiscal de mesa podría impugnar los votos de las personas que utilicen la mascarilla y, en su derecho, no quieran quitarse la mascarilla para identificarse.

Por su parte, César Romano, fiscal de UNE, expresó que la OMS ya dijo que el covid ya no es una pandemia, que la precaución puede ser de uso personal y recomendación del Ministerio de Salud cualquiera puede pensar que se prestan a otras situaciones.

Planteó que qué ocurrirá si las personas llegan con mascarillas del color de un partido político o con el logo de la organización.

La magistrada Palencia dijo que no se puede llevar ningún artículo con logotipo o símbolo de algún partido político.