Elmer Palencia: Yo en esta legislatura no veo alianzas porque se está muy fragmentada

En el 2024 fue posible avanzar con una agenda legislativa a criterio del jefe del bloque Valor, Elmer Palencia, pero eso fue posible gracias a diálogos, que a su juicio, no es lo mismo a una alianza política que asegura a la fecha, no existe.

Valor compitió el 14 de enero del 2024 por la presidencia de la primera Junta Directiva de la décima legislatura. Pero la planilla liderada por la diputada Sandra Jovel, excanciller de Jimmy Morales, no consiguió el apoyo necesario.

Palencia, como uno de los principales líderes de la oposición política dentro del Congreso, explicó que fue un primer año complejo que permitió la aprobación de nuevas leyes, aunque hubo algunos obstáculos.

¿Cómo fue el inicio de esta legislatura?

Fue un inicio bastante complicado convulso creo yo, con muchas situaciones en torno a la conformación de los diferentes bloques legislativos, principalmente por el bloque oficial en torno a que, si tenían el derecho de ser bloque legislativo, una elección de Junta Directiva que duró 48 horas por no seguir lo que establece la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.

También lo tardado de la designación de las comisiones que una de ellas fue la de Economía, que dicho sea de paso pues nos correspondió a Valor y este fue una de las comisiones que también estuvo bastante activa de donde surgieron dictámenes importantes que muchos de ellos hoy son ley.

Un ejemplo la Ley de Infraestructura Vial que sufrió un nuevo dictamen y pues hoy ya es una ley vigente y la Ley de Competencia también. Pero creo que el inicio sí fue un poquito complicado.

Yo no creo que hubiera alianzas, no veo, no hay una alianza oficialista, no una alianza de oposición. Yo creo que hubo consensos por temas, cada tema tuvo su consenso y su configuración de consensos distintos.

En el caso del bloque Valor gracias a Dios nosotros nos mantuvimos unidos. Dentro del bloque tenemos 10 diputados y podemos decir orgullosamente que los diez diputados se mantuvieron dentro de la línea partidaria.

¿Cuáles serían los cinco puntos para destacar del Congreso durante el 2024?

La dignificación a los a los señores bomberos a través de una mejorar mejora de presupuesto; segundo, la prórroga del plazo para poder inscribir a los veteranos militares en la Ley de Desarrollo Integral y darle seguimiento para que pudieran recibir su beneficio; Hoy estamos hablando alrededor de 80 mil veteranos militares que ya están inscritos. tercero que es importante, que fue la primera moción que realicé, fue para modificar la Ley de Clases Pasivas del Estado en donde aproximadamente 120 mil familias se ven beneficiadas este año; como cuarto punto desengavetar leyes que estuvieron mucho tiempo en discusión y que no había forma de salir ahí, por ejemplo la Ley de Infraestructura Vial, que fue transformada en Ley de Infraestructura Vial Prioritaria; y por último la Ley de Competencia que nosotros a diferencia de otros bloques no estamos en ninguno de los dos extremos que dice que la Ley de Competencia va a venir a abaratar todos los precios, porque eso no va a pasar.

Y el otro grupo que dice que la Ley de Competencia va a ser una cicatriz político contra el sector privado de toda índole de pequeño grande y los y mega empresarios y tampoco es eso, la Ley de Competencia simple y sencillamente la trabajamos como un marco regulatorio que va a permitir evitar algún tipo de prácticas que se llegaran a dar en torno a que no exista un ambiente competitivo.

¿Qué puntos se debió mejorar a su criterio en el primer año?

Podríamos decir algún tipo de caprichos que existieron de parte los oficialistas de buscar cosas que no precisamente iban a surtir el efecto que estaban buscando.

Ejemplo de eso es el desgaste que se llevó en torno a la propuesta de reforma la Ley Orgánica del Ministerio Público. Esa ley fue reformada precisamente motivada y a solicitud de la excandidata presidencial del hoy partido oficial y muchos de los que en ese momento eran activistas sociales o activistas de algún tipo de índole que hoy son diputados impulsaron que se blindara y se tomará como independiente totalmente a la persona que ocupará el cargo de fiscal general.

No estoy hablando si es buena o si es mala la gestión, pero hoy dicen no me gusta la actual fiscal, entonces hay que quitarla, pero olvidan que el artículo 15 de la Constitución establece que la ley no es retroactiva y por mucho que se cambie la Ley Orgánica del Ministerio Público no aplica para la actual fiscal, entonces no pueden provocar lo que dicen en las redes sociales, de que al reformar esa ley se va a tener la posibilidad del presidente de remover al actual fiscal, eso no va a pasar y eso solamente va a generar un desgaste y una crisis que provoca todas esas discusiones.

Eso generó cierta parálisis y yo sé que estamos hablando exclusivamente de Legislativo, pero a la larga siempre tendemos a tener incidencia en lo que sucede en el Ejecutivo.

Todo eso se traduce en lo que puede pasar en el Ejecutivo y qué es lo que ha estado sucediendo con una parálisis por ejemplo la crisis del kilómetro 44, nos toca que legislar a nosotros para hacer leyes para que se cumpla la ley, o sea esos creo que son los errores.

¿El aumento de sueldo de los diputados fue un error?

Yo creo que eso fue un tema que surge de manera sorpresiva y que sorprende a algunos diputados y a la población. Ese tema yo no lo veo asentado, como un hecho, hay demasiada discusión todavía y no puedo decir que sea algo tangible.

El Congreso cumplió con la elección de Cortes. ¿Las elecciones fueron un acierto o se pudo ser mejor?

El bloque participó de manera activa dentro de los consensos, ustedes se pudieron dar cuenta de elecciones de 30 segundos, eso significa que hubo consenso. El bloque Valor no estuvo dentro de los diputados que se fueron con la ola, nosotros sabíamos por quién íbamos, a quién íbamos a elegir y a quién no teníamos muy claro el panorama y nos sentimos satisfechos.

Nosotros estamos satisfechos con la elección, creemos que se hizo una elección equilibrada, creemos que se hizo una elección apropiada.

El diputado Samuel Pérez mencionó que Valor fue el aliado menos esperado, ya usted decía que desde su punto de vista no hay ¿Qué relación mantienen hoy en día con el oficialismo?

Al inicio fue una relación donde no se guardó el respeto debido a la institucionalidad, pues es algo importante para nosotros, luego pues yo siempre he sido claro, nosotros nos sentamos a conversar, podemos llegar a acuerdos.

Nosotros nos hablamos de frente, como bien yo puedo hablar con el diputado Samuel Pérez, como bien me puedo hablar con el diputado Allan Rodríguez, como bien puedo hablar con el diputado Felipe Alejos.

Yo en esta legislatura no veo alianzas porque se está muy fragmentada.

Se tuvo un Congreso presidido por el diputado Nery Ramos quien obtuvo una reelección. ¿Qué tan importante es el presidente del Congreso para Valor?

Creo que el rol del señor presidente durante este primer periodo fue el de buscar la manera de alcanzar ciertos consensos entre diferentes bloques legislativos y este el manejarse con el respeto.

Creo que eso es importante, de tal cuenta en que esta nueva junta directiva un miembro del bloque Valor integra la Junta Directiva presidida por el por el diputado Ramos; entonces repito siempre y cuando nos sentemos a la mesa en una discusión abierta en una discusión transparente de manera propositiva, Valor siempre va a estar ahí sentado para poder trabajar, no trabajamos con imposiciones, no trabajamos con presiones de ningún tipo.

El bloque oficial sigue manteniendo un riesgo por un intento de golpe de Estado. ¿Qué perspectiva mantiene Valor?

Eso es como aquel cuento de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y el lobo nunca llegó.

Nosotros presentamos como candidata a la presidencia del Congreso el día 14 de enero a la diputada Sandra Jovel, obteniendo 76 votos. Desde mi óptica mi cálculo daba acuerdos como por 83.

Pero al final algunos compañeros recibieron presiones de diferente índole con ese tipo de situaciones de que Sandra no le va a dar posesión al presidente, que Sandra iba a hacer no sé qué, que Sandra va a dar un golpe de Estado y que iba a pasar esto, que iba a pasar lo otro.

Lo mismo con la Comisión de Verificadora de credenciales cuando rompen la puerta, entonces son esos fantasmas que son creados o son inventados, pero yo no veo eso yo lo descarto por completo.

Esa época de los golpes de Estado ya finalizó. Lo que debería de preocuparse el oficialismo ahorita es de dar resultados y no dar excusas de fantasmas que no existen.

En su momento decían que no tenían ampliación, que no tenían presupuesto, pero ahora excusas no deberían de existir.

¿Para este año cuáles serán las propuestas de ley que buscará impulsar el bloque Valor?

Primero la reforma a la Ley de Alianzas Público-Privadas, que ya tiene dictamen favorable. Creo que es un tema importante pues va muy de la mano con Ley de Compras y Contrataciones y la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria.

Otro punto importante creo yo que debe ser la Ley de Compras y Contrataciones de manera integral, pero cuando se llega otros muy ambiciosos la Ley de Aguas, pero creo que una ley que va a modernizar al Estado y que va a permitir importantes avances es la Ley de Compra y Contrataciones.

Le vamos a apostar fuertemente a eso, a sentarnos con quien haya que sentarse para tener los acuerdos necesarios para conseguir buenas leyes.