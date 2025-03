Análisis: Incremento salarial de diputados carece de  respaldo técnico

El aumento de sueldo para los diputados continúa suscitando rechazo. Mientras, en el Congreso, se resisten a revertir el alza, pese a que esta no tiene fundamentos técnicos, según tres instituciones de fiscalización y monitoreo legislativo: Guatemala Visible, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) y Movimiento Cívico Nacional (MCN).

Desde febrero último, los diputados devengan un sueldo base de Q46 mil 700, al cual se suman bonificaciones, dietas y otros privilegios con los que ya contaban.

El incremento para los diputados nació con la aprobación del presupuesto del Congreso para el 2025, cuando introdujeron un artículo para igualar su sueldo al de los magistrados.

Ninguna de las tres entidades consultadas que monitorean el quehacer legislativo considera que haya argumentos para que un congresista devengue lo mismo que un alto juez.

No son evaluados

El trabajo de los legisladores no se puede cuantificar, como sí se puede el de un magistrado o cualquier otro trabajador, según Marielos Fuentes, directora ejecutiva de Guatemala Visible.

“Las jornadas de trabajo en el Congreso no se pueden medir con horarios. En Alianza por un Congreso Eficiente analizamos asistencias, pero ni siquiera llegan al 100% de las sesiones”, explicó Fuentes.

Añadió que la producción legislativa —es decir, iniciativas presentadas o nuevas leyes— tampoco es indicador para medir el desempeño. “Por mucho que se legisle, (ello) no se traduce en mejoras en el país”, afirmó Fuentes.

“Vemos, por ejemplo, que la Comisión de Asuntos Electorales trabajó en un dictamen, pero fue uno que no tiene nada de lo que pedía la ciudadanía”, detalló.

Sin preparación

Los diputados lograron su aumento de sueldo para igualarlo a los magistrados de Corte de Apelaciones, pero ellos no tienen el mismo perfil que los operadores de justicia, según el análisis de Francisco Quezada, del Cien.

“Los magistrados son profesionales, con experiencia, estudios adicionales; los depura una comisión, compiten con hoja de vida, tienen supervisión y evaluación de desempeño, pero un diputado no pasa por nada de eso. Solo con tener 18 años ya se puede postular, no rinde cuentas, no los evalúan para saber quién es más competente que otro”, manifestó Quezada.

A su juicio, aunque los oficialistas salieron a decir que renunciarían a su aumento, la decisión pasó por todos los legisladores.

“Los diputados que se retractan y ante la opinión pública tratan de tapar el sol con un dedo —lo hacen—, porque saben que su propuesta es muy difícil, nunca se opusieron; son expertos en las redes pero en estos momentos con ese tema han estado en silencio”, resaltó.

Se escudan en la CC

El argumento de los oficialistas fue que no han accionado legalmente contra el aumento porque hay acciones pendientes en la Corte de Constitucionalidad (CC). No obstante, este argumento no es aceptado por los entrevistados, quienes consideran esta versión como una excusa para no hacer prácticamente nada.

“Es un caso que refleja la pobreza de capacidad de gestión de nuestros políticos en general. Acá todo va a la Corte y nos retrasa una sociedad donde los políticos no cumplen con hacer política; las cortes no están para hacer política”, dijo Fuentes.

Otro tema que podría buscar esta falta de acción, a decir de Quezada, es que los congresistas quieren que la CC se quede con el rechazo social por el aumento de salarios que ellos mismos se aprobaron.

“La CC no está para andar resolviendo todos los problemas que surjan, incluso ellos ya fijaron un mecanismo. La CC es solo cuando hay algo de orden constitucional, no para un asunto administrativo. Los diputados quieren que la Corte reciba el desgaste en vez de ellos”, dijo.

Buscan firmas

Christa Walters, representante del MCN, manifestó que también rechazan el aumento, debido a que no existe un solo argumento técnico que justifique un incremento de ese tipo.

Ahora, buscan desde las redes sociales recolectar firmas y pedirles con documentos a los diputados que se retracten de la decisión.

Para las 19 horas de ayer ya contaban con más de mil 500 firmas. Es decir, nueve veces más que el total de diputados que integran el pleno del Congreso.

Pero ese organismo ya fue claro en que no quiere revertir el incremento. El Departamento Jurídico del Legislativo envió un informe a la CC para solicitar no dar un amparo provisional que busca anular el nuevo sueldo.

De momento, la CC tiene dos acciones legales que buscar anular la disposición.