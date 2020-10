Embajador de EEUU: Cuando hay información creíble se avanza con las designaciones por corrupción

“Todo depende de que los casos cumplan con el estándar legal bajo las leyes de Estados Unidos. Cuando estén, vamos a designarlos”, dijo el embajador en una entrevista, realizada esta mañana en su residencia por Prensa Libre y tres medios nacionales más, un día después de que Estados Unidos, a través de una comunicación emitida por el Secretario de Estado, Mike Pompeo, sancionó al primer secretario del Congreso de Guatemala, Felipe Alejos Lorenzana, y a la exdiputada de ese país Delia Bac por su implicación en “corrupción significativa”.

Al consultarle al diplomático sobre ¿Qué vieron en Washington para tomar la decisión de sancionar a Alejos y a Bac?, respondió: “El proceso de designaciones está muy bien definido en la ley de EE.UU. Cuando tenemos información creíble sobre individuos, nosotros avanzamos con los casos y las designaciones. Lo que vimos ayer es un proceso que lleva su tiempo para obtener información creíble y una vez que tuvimos esa información creíble para hacer la designación, el Secretario de Estado hizo la designación públicamente, como la ley indica que podemos hacerlo. Cuando tengamos la información avanzamos con los casos”.

Consultado sobre si le genera preocupación que, a pesar de la designación de EE. UU., Felipe Alejos ha sido amparado cuatro veces por la Corte Suprema Justicia en el caso de corrupción llamado Traficantes de Influencias el embajador respondió: “Para nosotros es una cuestión de las leyes norteamericanas, obviamente hay procesos aquí en Guatemala y eso es para las leyes guatemaltecas cómo lo traten”.

“En el caso de la ley norteamericana, una vez que exista información creíble que tiene que ver con actos corruptos, entonces es posible designar a esa persona para que no pueda entrar a Estados Unidos y no pueda usar esos bienes derivados de corrupción en la economía norteamericana. Bajo nuestra ley podemos cancelar una visa o podemos designarla no elegible para obtener visa en el futuro y ese es este caso, fue designado para no recibir visa en el futuro”, afirmó.

Popp llegó al país el 5 de octubre de este año y presentó sus cartas credenciales el 19 de este mismo mes. Desde entonces se ha reunido con diversos sectores del país y afirmó que espera “tener la oportunidad de reuniones en el Congreso en las próximas semanas”.

