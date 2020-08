Embajador de Guatemala en EE. UU.: Queremos fortalecer el estado de derecho y la lucha contra la corrupción

El embajador guatemalteco en Washington, D. C., Alfonso Quiñónez, el pasado 22 de julio cuando presentó sus cartas credenciales al presidente de EE. UU., Donald Trump. (Foto: Casa Blanca)

El embajador de Guatemala en Washington D. C., Alfonso Quiñónez, señaló que la lucha contra la corrupción es un tema prioritario, no solo para nuestro país, sino también para EE. UU., de igual forma que la migración y la inversión económica.

Después de dos meses de haberse instalado en aquel país y a cinco de haber sido nombrado en el cargo, el diplomático guatemalteco destaca que ambos países mantienen los mismos intereses, en cuanto a reducir las migraciones de forma irregular, y asegura que el concepto de “muro de la prosperidad” del presidente Alejandro Giammattei ha sido bien recibido en Washington.

¿En torno a qué ha girado el trabajo de la diplomacia guatemalteca durante estos meses?

A pesar de las limitaciones que nos ha impuesto el covid-19, he tenido un trabajo bastante intenso desde que llegué a Washington hace dos meses, incluso antes en Guatemala. He sostenido reuniones virtuales y conversaciones telefónicas con miembros de la administración del presidente Donald Trump, en particular del Departamento de Estado, Departamento de Seguridad Interior y la Casa Blanca, así como con miembros del Senado y la Cámara de Representantes del Congreso de EE. UU.

También he realizado reuniones periódicas de coordinación con los distintos consulados para conocer mejor las situaciones que enfrentan y de esa forma definir estrategias de acción en favor de nuestra comunidad migrante.

¿Cuáles han sido los intereses que como país se han promovido?

En gran medida tenemos gran coincidencia en intereses; ambos queremos reducir la migración y que sea ordenada. Para este tema estamos potenciando las visas de trabajo H2A. Nosotros como Guatemala insistimos también en la importancia del respeto a los derechos de nuestros connacionales. Podrá haber diferencias en cómo avanzar esos intereses y nos corresponde como Embajada promover para que ese avance sea en el mejor interés de nuestro país.

En temas de seguridad y defensa queremos combatir las amenazas transnacionales y reducir el tráfico de drogas, por lo que realizamos un trabajo compartido estratégico para hacer de la región un lugar más seguro.

Queremos fortalecer el estado de derecho y erradicar la corrupción. Ambos países estamos convencidos de la importancia de estos temas para el desarrollo.

¿Ha tenido la oportunidad de conversar con funcionarios estadounidenses del Gobierno o del Congreso? ¿Le han externado sus prioridades o preocupaciones sobre Guatemala?

Los temas prioritarios son aquellos que influyen en la política bilateral entre nuestros dos países, particularmente temas migratorios, el fortalecimiento del estado de derecho y la lucha contra la corrupción, el combate al tráfico de drogas y el crimen organizado, así como también la promoción del comercio y la inversión.

Por ejemplo, ¿les preocupa la situación de la elección de cortes en Guatemala?

Con todas las personas con las que converso, sean demócratas o republicanas, siempre trato de tener una conversación franca y abierta, y dentro de ella se tocan diversos temas y en algunos casos ciertamente recibo expresiones de preocupación, pero también de interés y ánimo. En Washington hay personas que siguen muy de cerca la situación de Guatemala y en ese sentido están muy bien informados, lo que hace que las conversaciones sean muy ricas y productivas.

¿Cómo va la promoción de inversiones en Guatemala? ¿Cómo visualiza estas en relación con la reactivación económica del país?

La situación del covid-19 ha complejizado las relaciones y la situación económica de la gran mayoría de países, incluyendo EE. UU. Sin embargo, esto es algo temporal y que también generara oportunidades, particularmente para países como Guatemala que tienen una economía sólida y que ha sido identificado en distintos análisis como uno de los países en América Latina mejor posicionados para recuperarse.

Dentro de las oportunidades ya identificadas está el aprovechar la situación del comercio entre China y EE. UU. y la disrupción en las cadenas de proveeduría de China hacia EE. UU. que está buscando privilegiar el comercio norte-sur por sobre el este-oeste. Esto representa una gran oportunidad para nuestro país para incentivar un incremento en nuestras exportaciones y también posicionarnos como el mejor destino de inversión nueva proveniente de EE. UU. En ello el sector privado de Guatemala va a jugar un papel clave y estamos trabajando de la mano para que esto se logre.

¿En el tema de las visas agrícolas sigue la misma expectativa positiva de hace dos meses?

La sigo teniendo. A pesar de las circunstancias provocadas por la pandemia y algunas decisiones políticas de la administración del presidente Trump, se continúan gestionando las visas de trabajo H2A. Se ha reconocido la importancia que tienen, particularmente en la agricultura y la agroindustria que son unas actividades económicas consideradas como esenciales y que no han parado operaciones.

De hecho, en el vuelo en el que pude venir a EE. UU. había un grupo de trabajadores con visas H2A que iban a Nueva York. Como ellos, hay otros que han ido ya a otros lugares, incluso tan distantes como Alaska.

Como parte del apoyo a las personas que aplican a estas visas, se ha venido trabajando coordinadamente entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Trabajo, que tiene una oficina específicamente dedicada a este tema. Yo estoy seguro de que lograremos incrementar de manera significativa el número de trabajadores con visas H2A.

Muchos analistas consideran que al comenzarse a abrir las medidas restrictivas por el Covid-19 en los países comenzará una explosión migratoria peor que la había antes de la pandemia. ¿Cómo evalúa eso?

Yo creo que la migración irregular se reducirá hasta que logremos mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos que provocan su salida de nuestro país. Ciertamente la situación del covid-19 ha tenido un impacto, pero el impacto mayor en esa reducción lo lograremos al construir el “Muro de Prosperidad” del que ha hablado el presidente Alejandro Giammattei.

Las estadísticas nos confirman que la gran mayoría de la gente migra por falta de oportunidades. Por lo tanto, si queremos reducirla, tenemos que trabajar para generar esas oportunidades y para ello en mis distintas conversaciones con la Administración del presidente Trump y con el Congreso, los he invitado a que seamos socios en esos esfuerzo y he encontrado receptividad para ello así como también sobre concepto del Muro de Prosperidad.

En cuanto a América Crece ¿Ha habido conversaciones?

El concepto expresado por el presidente Giammattei del muro de prosperidad ha recibido una gran acogida. Siendo el tema de migración uno de los principales en esta relación bilateral y existiendo un reconocimiento que la gran mayoría de las personas migran por falta de oportunidades, enfocar los esfuerzos en lograr la prosperidad se ve como muy positivo. Obviamente para lograrlo es importante tener socios tanto locales como internacionales. Las municipalidades juegan un papel muy importante de la misma forma que lo hacer el sector privado.

También lo juega la cooperación que podamos recibir de los EE. UU. Una de mis principales propuestas es que esta cooperación se enfoque particularmente en esa generación de prosperidad, entendida la misma no solo desde el punto de vista de las oportunidades laborales, que son de gran importancia, sino también incorporando temas como la salud, la educación, el estado de derecho y la seguridad.

¿De mayo para acá se han movido ya algunos hilos en cuanto a las visas H2A, inversiones, comercio exterior, exportaciones y atracción de turismo?

Las prioridades no han cambiado, sin embargo, la forma de promoverlas y los tiempos sí en función del covid 19. No obstante la situación actual, el hecho de que Guatemala este muy bien posicionada para una recuperación económica solida en función de los elementos fundamentales de su economía y los esfuerzos que el Gobierno está haciendo de generar un ambiente propicio para avanzar en estas prioridades, nos auguran éxitos, pero en un plazo mayor que el que teníamos pensado.

Sin embargo, hay situaciones que estamos trabajando para aprovechar, como la disrupción de las cadenas de valor del comercio con China. Es muy probable que empresas que exportan a EE. UU. se reubiquen fuera de China y allí estamos trabajando para capitalizar algunas de esas inversiones, lo cual estamos haciendo de la mano con el sector privado como parte de nuestra estrategia de diplomacia comercial. Esta posibilidad ha generado expectativa en Washington y las conversaciones que hemos sostenido nos generan gran optimismo.