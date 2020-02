Embajador de México: La pobreza y la marginación nos hermana, el hambre nos une y las necesidades nos fortalecen

Romeo Ruiz Armento, embajador de México en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Miriam Figueroa)

El diplomático, si bien nació en Tuxtla Chico, Chiapas, fronterizo con Guatemala, sus raíces son guatemaltecas pues, según cuenta, su abuelo era originario de San Pedro la Laguna, Sololá y trabajó en la Policía. También ha contado que tiene familiares en San Marcos. Algunos de los primeros lugares que conoció fueron Retalhuleu, Malacatán, San Marcos y Esquipulas, Chiquimula.

¿Cuál es su análisis de la relación que existe en estos momentos entre Guatemala y México?

Los primeros pasos del doctor Alejandro Giammattei, como presidente de Guatemala, en su intención de fortalecer y enriquecer sus relaciones con México, han sido una feliz coincidencia con la política exterior del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El presidente Giammattei también estuvo hace pocas semanas en la cámara de senadores de México, donde hizo planteamientos muy puntuales de fortalecer las relaciones con Guatemala.

¿Cuál es la situación de la población que reside en la frontera y que es un foco de migración?

Yo sé a qué país represento y conozco un poquito la realidad guatemalteca. Sé que nosotros tenemos la obligación de poner más, no somos un país rico, pero si tenemos la oportunidad de dar más y el presidente de mi país está dispuesto a aportar más con tal de que esta relación entre por cauces que realmente permitan una verdadera transformación.

Entre ambos países, existen vínculos históricos, sociales, económicos que vienen de muy lejos. Lo que hay que hacer es ser muy puntuales en comenzar con acciones muy concretas que nos permitan que esa hermandad y vecindad se convierta en instrumentos de políticas que favorezcan a los dos países, pero sobre todo poniendo más atención a los más pobres, porque cuando nos referimos a los márgenes de pobreza y marginación estamos hablando que la frontera de Guatemala y México son similares. Nosotros no podemos hablar en el sureste de México de niveles de desarrollo como lo tiene el norte del país, entonces eso nos hermana y el hambre une y las necesidades fortalecen.

¿Significa que las intenciones que han expresado ambos mandatarios serían de doble vía?

Claro, ese es el propósito. Cuando vemos los primeros pasos del doctor Giammattei en el mismo sentido, comenzamos a tener un leguaje común y vemos que tenemos muchas cosas que nos unen, aparte de la historia, de la cultura, la vida social. Cuando se analiza la frontera el problema de marginación que tienen las zonas indígenas de Guatemala también lo tiene México en el sureste, por eso el énfasis de López Obrador en el proyecto del Tren Maya y el Corredor Transístmico. Lo que tenemos que hacer es ir puntualizando y ser humildes y objetivos en cuáles son los proyectos concretos en lo que podemos construir en comunidad entre ambos países.

¿Cuándo podrían comenzar a concretarse estos proyectos que se plantearon hace varios meses para reducir la migración?

Hay programas prioritarios del presidente de México como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro que tiene que ver con este tema y para ello existe un fondo de US$30 millones (unos Q230 millones). Desde Tecún Umán hasta Petén hay un problema muy serio de ataque brutal contra la naturaleza por lo que necesitamos rescatar la selva y el agua, entonces de parte del presidente de México ahí está el ofrecimiento, que no es discurso, sino hechos. Lo que hace falta para ejecutar estos recursos es que se concreten acuerdos bilaterales con Guatemala.

Estos proyectos constituyen un circulo virtuoso, que no solo combate la marginación con empleo y desarrollo sino que también permite reflexionar de que es una obligación de carácter mundial la conservación de la naturaleza. Lo que se está buscando es que sea un programa permanente y no temporal. Lo que está haciendo López Obrador es tratar de modificar leyes para que estos programas tengan vigencia permanente y no sean temporales.

El objetivo de prioritario de Jóvenes Construyendo el Futuro es que ellos, principalmente los que viven en la frontera, continúen arraigados a sus lugares de origen. Repito, nosotros no somos un país rico, pero lo que tenemos queremos compartirlo con nuestros hermanos en tareas conjuntas.

¿En este programa para jóvenes también hay algunos fondos?

También, el fondo de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro son U$30 millones en un inicio. Lo que hace falta con Guatemala para iniciarlo es que haya de parte de haya voluntad política de firmar un acuerdo cuales serían las bases para operar esto, porque en el caso de El Salvador ya hay viveros de Sembrando Vida, hay más de 500 mil plantas con recursos que el gobierno de México puso. Nosotros estamos abiertos esperando nada más la puntualidad de un acuerdo de bilateral con Guatemala.

Aparte de los proyectos mencionados, ¿Existen otros para desarrollar en la frontera de ambos países?

En lo personal, quiero poner mi grano de arena en un proyecto de largo plazo. Hay dos ríos, el Usumacinta y el Suchiate, que hacen frontera entre Guatemala y México en muchos kilómetros. Lo que quiero es crear el primer parque binacional de América de desarrollo, no hay uno desde Canadá a la Tierra de Fuego, para conservar la naturaleza como el agua y el bosque. Que pueda servir como ejemplo la cuenca del Suchiate para seguir incursionando en el rescate de otras cuencas hidrológicas de Guatemala.

Existe la percepción de que la migración despertó mayor comunicación entre Guatemala y México, ¿Qué opina usted?

Así lo siento. Cuando me presentaron al doctor Giammattei en Mérida, cuando se entrevistaron con López Obrador, me dijo: te voy a demostrar que voy a ser el presidente de Guatemala que más va a buscar fortalecer las relaciones con México.

El presidente Giammattei expuso ante el senado de su país el proyecto de cielos abiertos, ¿Qué tan posible es eso?

Es un tema que tiene más telas que una cebolla. Sería muy demagógico dar opiniones sobre algo que uno no sabe, por lo que me reservo en ese sentido. Cuando uno habla de este tema se refiere a tráfico aéreo, ¿por qué no comenzar con tierras abiertas?

El canciller de México Marcelo Ebrard anunció hace poco que su país había logrado detener en un 75 por ciento la migración, ¿Qué significa eso para su país?

Nosotros no estamos en un plan de querer servir como muro de contención para nuestros hermanos de lengua, de historia y de cultura. Lo que Ebrard ha dicho de manera puntual es: Si tu quieres entrar a mi casa, yo tengo las puertas abiertas, nomás primero me dices cómo te llamas, cuáles son tus generales, déjame registrarte. Nosotros en ningún momento estamos deteniendo la entrada de nuestros hermanos. Lo único que pide el gobierno de México es que sea una entrada ordenada y respetuosa del vecino, como en cualquier lado.

En una de las últimas -caravanas- de migración de hondureños los niños iban por delante. Esa es una estrategia perversa provocadora, eso tampoco se vale, entonces nosotros somos los primeros interesados en que haya un intercambio de respeto y de hermandad.

Pero al final esto ha sido útil a la política del presidente Donald Trump.

Eso ya son otra cosa, pero nosotros no somos instrumentos de nadie, nosotros no estamos para proteger intereses que no sean los legítimos como la soberanía de nuestro país y repito buscamos ser muy cuidadosos en la relación con nuestros hermanos.

Biografía:

Político chiapaneco con más de treinta años de experiencia en el servicio público. Nació y creció en Tuxtla Chico, Chiapas, frontera con Guatemala. Su experiencia personal y profesional le ha dotado de un conocimiento extenso sobre economía y la problemática social que son características de la frontera sur.

Microempresario de productos agrícolas en psicultura sustentables.

Candidato a la diputación federal en Chiapas por la coalición PT-Convergencia en 1996.

Diputado federal por Chiapas. Secretario de la Comisión de Cultura en el periodo 1988 a 1991.

Secretario de Educación en Guerrero y delegado general de la Secretaría de Educación Pública Federal de 1983 a 1988.

Subdirector de relaciones internacionales y secretario particular de Juan José Bremer en el Instituto Nacional de Bellas Artes entre 1979 a 1981.

Secretario de Educación Pública en Chiapas de 1976 a 1979.

Secretario particular en la Dirección General del Instituto de Comercio Exterior con Julio Faesler de 1971 a 1976.

Diputado local por mayoría relativa en el Congreso de Chiapas durante el periodo 1967 a 1970. Líder del congreso local del mismo periodo.

Maestro de Sociología e Historia de la educación en el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas durante el periodo 1967 a 1970.

