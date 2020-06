En medio de críticas al Ejecutivo, diputados prorrogan estado de Calamidad por coronavirus

Diputados sesionan de manera extraordinaria. Conocieron la prórroga al estado de Calamidad. Foto: Congreso

Los diputados ratificaron la prórroga al estado de Calamidad para que las medidas estén vigentes por 30 días más, es decir, hasta el 5 de agosto.

La aprobación del decreto 27-2020 duró varias horas, no solo por la discusión sino por la propuesta de diferentes enmiendas. Algunos diputados manifestaron que votaron a favor porque saben que el virus podría matar a más personas y se necesitan las medidas, pero que eso no significaba un respaldo al Ejecutivo.

“Con todo y todo vamos apoyar la prórroga del estado de Calamidad, no estamos de acuerdo con la forma en que el Ejecutivo lo ha manejado, pero no apoyar la prorroga sería irresponsable, las pocas medidas de confinamiento, de distanciamiento social o de restricción de movilidad se tendría que levantar y esto haría que el coronavirus se expanda más rápido y mate a más personas. Este voto no es un respaldo al Ejecutivo”, dijo la diputada Lucrecia Hernández Mack, del Movimiento Semilla.

Mientras otros congresistas defendieron las acciones del presidente Alejandro Giammattei frente a la pandemia. “No puedo venir hoy a dar un voto en contra sin darle la oportunidad al Gobierno de Guatemala que ha hecho todo su esfuerzo por luchar contra algo totalmente desconocido. Solo exijo al Gobierno que en la rendición de cuentas seamos claros, seamos transparentes, pero yo no he escuchado aquí jamás al presidente de la República a negarse a dar cuentas”, señaló Patricia Sandoval de FCN Nación.

Otros, solicitaron que junto a la medida se tomara en cuenta protocolos para abrir de nuevo la economía. “Entendemos que las personas están perdiendo la esperanza, el presidente ha dicho que este virus para quedarse, Entonces qué es lo que nosotros le pedimos al gobierno es que adopte protocolos específicos para iniciar una reapertura de la economía paulatinamente porque solo así vamos a dar muestras claras a la clase trabajadora y a todos los sectores económicos en el país que esto tiene un futuro, que no nos vamos a quedar encerrados para siempre, o nos morimos de covid-19 o nos morimos de hambre”, dijo Lázaro Zamora de Unionista.

Las disposiciones del estado de Calamidad

En este decreto 27-2020 los diputados aprobaron algunas enmiendas para ampliar o incluir medidas, por ejemplo modificaron la manera en que Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 debe presentar sus informes al Congreso.

Inicialmente debía ser cada semana pero ahora será cada 15 días. Entre el informe deben detallar el número de casos, la cantidad de personas fallecidas por la pandemia, la situación de los hospitales y debe ser por departamento, municipio y poblado.

Además, los ministerios de Salud, Desarrollo Social, Agricultura, Trabajo y Economía deberán informar sobre los contratos suscritos, compras realizadas y donaciones recibidas.

Otro aspecto incluido en el nuevo decreto es que las entidades que participan en el proceso de autorización de vuelos humanitarios coordinen.y ejecuten los permisos para que los vuelos humanitarios que se realizan para venir a Guatemala por ciudadanos de otros países, puedan ser utilizados por los guatemaltecos que se encuentran varados en el país de origen de los vuelos.