En menos de dos semanas, supuestamente se arruinaron nuevos uniformes de la PNC según aseguran agentes, aunque el Mingob lo refuta y argumenta qué sucede

El sábado 17 de junio, surgieron las quejas porque las prendas supuestamente ya están dañadas. Se están descosiendo, la tela está mal cosida y se están dañando, comentó personal de la Policía Nacional Civil (PNC) en la ciudad capital. El ministro negó tales versiones.

La respuesta que el personal ha recibido es que como se los regalaron (ya que fueron pagados por el Estado), que cada uno los debe enviar a una costurera ya que van a pagar menos comparado si ellos los hubieran tenido que comprar.

El material es de mala calidad, se descosen, y la tela parece lona muy gruesa como la que les ponen a los camiones de cobertor, comentó por aparte un elemento de Chiquimula.

Las quejas también surgieron en Izabal, Santa Rosa y Petén.

Además, personal de varios departamentos del país indicaron que deben comprar las gorras y charreteras, así como el gafete de identificación, los cuales no venían incluidas en lo proporcionado por el Ministerio de Gobernación.

A varios agentes les dieron uniformes que no son de la talla correcta por lo que también deben enviarlo a arreglar, comenta otra persona de Petén.

Otra inconformidad es que supuestamente les dieron solo una semana para comprar las prendas o complementos que les hace falta y arreglar los uniformes dañados.

Están obligando a comprar gorras y charreteras porque no alcanzaron, y además deben ponerles datos e identificación del agente, insistieron. Para ello solo les han dado el plazo de 6 días, hasta el 22 de junio, fecha en que deben empezar todos a usar el nuevo uniforme.

Mencionaron que no saben qué hacer porque “nos está costando conseguirlo por nuestros medios” y que les advirtieron que si hablan mal del uniforme los van a sancionar, los van a investigar y los pueden destituir o darles de baja.

También establecieron que al cumplir los 20 años de servicio ese uniforme se tendrá que devolver, cuando se vaya a jubilar.

Versión del Ministerio de Gobernación

El ministro Barrientos, aseguró inicialmente que está surgiendo información incorrecta y que los uniformes están bien.

Agregó que como antes cada agente enviaba a hacer su uniforme algunas personas decidieron enviar por su cuenta a que les hicieran una costura, que les metieran, o que le pusieran alguna bolsita, pero que “los uniformes están muy bien, puede revisarlo con cualquier agente que anda en la calle”.

👮🏻‍♂️👮🏻‍♀️☑️ ¡Avances de la Estrategia de #TransformaciónPolicial! Nuevos uniformes con código QR, chalecos blindados y nuevas motocicletas para la @PNCdeGuatemala. pic.twitter.com/UrEuY6lsTO — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 6, 2023

Al indicarle que hay quejas similares de personal de varios departamentos del país, comentó que hay un grupo de policías que se fueron un poco molestos de la institución por que en algún momento los retiraron o no tuvo los cargos que querían, aunque expuso que no fue en la actual administración, pero que y se han dedicado a criticar, pero indica que el tema de los uniformes es algo positivo para los policías y también hay que decir lo positivo, no solo lo negativo.

Comentó que el jueves de la semana pasada tuvo reunión con comisarios de todo el país y que lo único que le dijeron es que habían llegado tallas incorrectas, por lo que se les están cambiando de forma inmediata porque hay un remanente.

El ministro indicó que la compra de los uniformes costó Q39 millones, que la empresa ya les entregó la totalidad que son 80 mil, y que de estos ya se habían entregado 66 mil a los agentes, según el más reciente dato actualizado que posee.

Consultado si revisarán las prendas que supuestamente están dañadas para detectar si llegaron mal o qué sucedió, y si se reclamará a la empresa proveedora dijo que si hay alguna queja o situación lo verificará, y que pedirá de nuevo información al respecto a los comisarios.

Referente a la tela dijo que el uniforme es impermeable y es una tela como la que usan los uniformes de policía a nivel regional y que es mucho mejor que la que usaba cada quien con sus sastres privados porque ellos pagaban antes sus uniformes.

En tanto respecto a la queja de que supuestamente el personal debe comprar sus gorras dijo que fue un error y que en el evento de los uniformes no se habían contemplado pero que están haciendo otro evento por lo que esperan que a fin de mes ya lo hayan resuelto. Indicó que los agentes no den comprar la gorra, sino que se les brindará.

El funcionario dijo que el 15 o 16 debían empezar a usar el nuevo uniforme.

Nuevas características y condiciones

El nuevo uniforme azul oscuro tiene un código QR que incluye los datos del agente como el nombre, número de placa, cargo, sexo y tipo de sangre. Además, tendrá descrito si está activo o inactivo.

El uniforme negro lo utilizarán solo las unidades especializadas como Antinarcóticos, Fuerzas Especiales, y de Investigación.

“Son tres uniformes para cada efectivo, eso no había pasado en la historia, pues cada policía hacía sus uniformes. Tenían diferente confección, diferente estilo, entonces ya no era uniforme”, expresó el 6 de junio el ministro de Gobernación indicando que están impactando positivamente el bolsillo de los policías que ya no tiene que mandar a hacer su uniforme.

Posteriormente a la actividad de presentación, en la cual participó también el presidente Alejandro Giammattei, se indicó que los 80 mil uniformes en mención son para 35 mil agentes, que representaría 2 por persona, y del resto no mencionaron su destino.

En cifras